คอนเฟิร์มรับวาเลนไทน์ “ทิม พิธา” ควงแขน “ก้อย อรัชพร” ที่สนามบิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เรียกว่ามีภาพเฉลยในวันวาเลนไทน์ 14 ก.พ. พอดิบพอดี หลังจากที่ตามหากันมาพักนึงแล้วว่าใครคือแฟนคนใหม่ของ “ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” กันแน่ ซึ่งที่ผ่านมาก็มีชื่อของ “ก้อย อรัชพร โภคินภากร” โผล่เข้ามาโดยตลอด

หลัง “มารีญา พูลเลิศลาภ” ออกมาดับฝันว่าไม่ใช่แฟนใหม่ทิม อย่างที่หลายคนเชียร์ ก็มีชาวเน็ตให้เบาะแสเพิ่มเติมว่าเห็นก้อยเดินอยู่กับทิมและลูกสาว ที่ห้างเอ็มสเฟียร์อีกด้วย

ล่าสุด มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ให้รายละเอียดอีกว่าเห็นทิมกับดาราสาวเดินควงแขนกันที่สนามบิน กำลังเดินทางไปฮ่องกง และก็มีข้อมูลเพิ่มเติมที่ยันด้วยภาพว่าสาวคนนั้นคือ ก้อย อรัชพร

(ขอบคุณภาพจากโซเชียล)












