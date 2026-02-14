“ตี๋ ดอกสะเดา” อัปเดตสภาพกายและใจ “เด๋อ ดอกสะเดา” ดีขึ้นมาก มีลูกสาวคอยดูแลไม่ได้ถูกทอดทิ้ง

ได้รับกำลังใจที่ดีจากเพื่อนๆ และแฟนๆ แม้หลายคนจะยังคาใจเรื่องราวความรักของ “ปู-เด๋อ” ตกลงเกิดอะไรขึ้น และ “เด๋อ ดอกสะเดา” มีซ้อนผู้หญิงไว้อีกคนมา 29 ปีขณะที่อยู่กินกับ “ปู กนกวรรณ บุรานนท์” จริงหรือไม่ เด๋อถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวหรือเปล่า
ในรายการ Phuutta talk ได้เปิดใจ “ตี๋ ดอกสะเดา” ถึงอาการป่วยล่าสุดของเด๋อ ที่ตอนนี้ดีขึ้นตามลำดับ โดยเผยว่าตอนนี้ลูกสาวกับภรรยาคนแรกของเด๋อ คอยดูแลเอาใจใส่เป็นหลัก
“อาการพี่เด๋อที่ก่อนหน้านี้ดูทรุดๆ แย่ๆ เหมือนจะติดเตียง จากที่เห็นภาพไปตอนนี้กำลังกายและกำลังใจของเขาดีขึ้นมาก แข็งแรงขึ้น ตอนนี้จับนั่งได้แล้ว สามารถยิ้มรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมานานแล้ว สื่อสารเข้าใจกัน เขียนหนังสือได้ เขาอยากรู้อะไรเดี๋ยวเขาก็สะกิดถาม เขาก็มีความสุขตามประสาเขาในการดูทีวี ผมว่าเขาอยากจะหายเร็วๆ แล้วแหละแต่มันต้องใช้เวลานิดนึง
ตอนนี้ลูกสาวเขาดูแลอยู่ มีพยาบาลคอยดูแลทุก 2 ชั่วโมง มันดีกว่าอยู่บ้าน เขาก็ต้องหายกลับมาเป็นปกติอยู่แล้ว ทุกคนรอให้พี่เด๋อไปเล่นตลก คนก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจพี่เด๋อเยอะ ให้หายไวๆ กลับมาเล่นตลกไวๆ ก็รอคอยกันอยู่ แกก็ดีขึ้นเยอะแล้ว
ช่วงปีใหม่ผมไปเยี่ยมเขามา แกก็ดีใจ จะร้องไห้ ก็คุยกับแก เขาอยากจะรู้อะไรก็ตอบเขา สภาพจิตใจแกก็ดีขึ้น ลูกสาวพาไปนั่งรถเปลี่ยนบรรยากาศ เขาก็ได้มองนั่นมองนี่เขาก็ยิ้มได้ เป็นสัญญาณที่ดีว่าเขาดีขึ้นเรื่อยๆ การที่เพื่อนๆ ตลกช่วยกันจัดคอนเสิร์ตให้ผมว่าอันนี้เป็นกำลังใจที่ดีสำหรับแก”