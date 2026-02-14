วาเลนไทน์ “นุ่น รมิดา” เผยรักแท้ “หลุยส์ สก็อต” นาทีลืมตาฟื้นใน ICU ขอบคุณที่รักษาคำพูด

เป็นโพสต์ที่เรียกความรู้สึกหลากหลายให้แก่แฟนคลับ และคนบันเทิงในวันวาเลนไทน์ 2569 หลัง “นุ่น รมิดา ประภาสโนบล” เล่านาทีที่ลืมตาตื่นในห้องไอซียู ใส่ท่อช่วยหายใจ ได้เห็นภาพ “หลุยส์ สก็อต” หลังการสูญเสียลูกในท้อง เป็นความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขของหลุยส์ โดยนุ่นเผยคลิปบางส่วนจากอนิเมชั่นเรื่อง UP ซึ่งเป็นเรื่องราวของชายชราที่ใฝ่ฝันเดินทางไปยัง ปาราไดส์ ฟอลส์ บ้านในฝันของเขากับภรรยาผู้ล่วงลับ โดยการผูกบ้านทั้งหลังกับลูกโป่งนับพันลูก
“วันที่ตัดสินใจลืมตา คุณหมอพูดว่า ‘เดี๋ยวจะให้ญาติเข้ามาเยี่ยมนะครับ‘ ละอีกไม่นานก็มีผู้ชายคนนึงเปิดประตูเข้ามา ร่างกายที่เหนื่อยล้าและทั้งสายระโยงระยางแต่ว่าร่างกายมันดีดขึ้นอัตโนมัติให้รีบยื่นมือออกไปหวังแค่อยากจะจับมือและกอดผู้ชายคนนั้นเหมือนกับว่าไม่ได้เจอกันมานานมาก
ในความเงียบไม่มีบทสนทนาใดๆ เพราะใส่ท่อช่วยหายใจ ทำได้แค่มองตากันละกัน แต่เหมือนกับว่าเข้าใจความหมายมันหมดแล้วทุกอย่าง และจากนั้นเราก็เจอกันบ่อยขึ้นและเริ่มได้พูดคุยกัน
จนวันนึงได้ออกicu และได้อยู่ร่วมห้องกัน เป็น 5-6 วันที่เข้าใจความหมายของคำว่า ‘รักแบบไม่มีเงื่อนไข’ การได้เห็นความกลัวของอีกฝั่ง มันเหมือนกับว่าเรามีหัวใจอันเดียวกันถ้ามันหยุดเขาเองก็หยุดเช่นกัน เรากำลังเดินอยู่บนเส้นทางทั้งอ่อนโยนและเข้มแข็งในเวลาเดียวกัน ระหว่างความสูญเสีย ความหวัง และความรักที่คงอยู่❤️❤️🤍
สิ่งที่ทำได้ตอนนี้เราแค่ตื่นขึ้นมาหายใจลึกๆ และลุกขึ้นในแต่ละวันบอกรักตัวเองบอกรักกันและกัน มันคือ ‘ชัยชนะ’🌹สำหรับเราแล้ว ขอบคุณที่รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับแม่ว่าจะดูแลเรา ‘นายแน่มาก’ และฉันก็ ‘เฟียสมากเช่นกัน’
#Unconditionally #Loyalty #happyvalentineday ❤️🌹”