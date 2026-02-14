xs
อาลัย “ต่อ KPN” ลูกชาย “อนุสรณ์ เดชะปัญญา” เสียชีวิตกะทันหัน จากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วงการบันเทิง เจอกับความสูญเสยอีกครั้ง หลังจากเพจ Passakorn Sukchaiwrangkun โพสต์เผยข่าวราย “ต่อ ปัณณวัชร์ เดชะปัญญา” หรือ “ต่อ KPN” นักร้องหนุ่มเสียงคุณภาพและครูสอนร้องเพลงชื่อดัง ลูกชายอดีตนักแสดงชื่อดัง “อนุสรณ์ เดชะปัญญา”  จากไปกะทันหัน ด้วยภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันและมีภาวะไต หลังพักรักษาผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี มีพิธีรดน้ำศพในวันนี้ (14 ก.พ.69) เวลา 16.00 น. สวดอภิธรรมเวลา 18.00 น. ที่วัดโสมนัสวรวิหาร ศาลา 7

ที่ผ่านมา แฟนๆ รู้จัก “ต่อ ปัณณวัชร์” จากเพลง คนที่ไม่เหมือนเดิม (Changes) และ ตัดสินใจ อีกทั้งยังเคยคว้ารางวัลนักร้องยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย จากเวที KPN Award 2011 ก่อนก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในศิลปินคุณภาพของวงการ และได้ผันตัวเป็นครูสอนร้องเพลง






