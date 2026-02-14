ไม่หล่อแถมมีหนี้! “เด๋อ ดอกสะเดา” หลอก “ปู กนกวรรณ” ยิ่งกว่าผี มีโลกกี่ใบ?

หลังม่านตลก มักมีน้ำตาซ่อนอยู่ “เด๋อ ดอกสะเดา” ผู้ที่สร้างเสียงหัวเราะให้คนไทย กลับเป็นคนที่สร้างรอยแผลที่ลึกที่สุดให้กับผู้หญิง ที่ชื่อว่า “ปู กนกวรรณ บุรานนท์”
เรื่องราวชีวิตที่พลิกผันจนช็อกคนทั้งประเทศ หลัง “ปู กนกวรรณ” พรั่งพรูความจริงที่เก็บกดมานาน ที่แท้ เธอถูก “เด๋อ” หักหลัง คบซ้อนผู้หญิงอีกคนมาตลอด 29 ปี แม้ในสื่อปูคือภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่แท้จริงแล้ว ปูอยู่ในสถานะ “เมียน้อย” เพราะไม่ได้จดทะเบียนกับฝ่ายชาย
ชีวิตรัก ปู-เด๋อ หวานยิ่งกว่านิยาย
คารมเป็นต่อ รูปหล่อเป็นรอง ตอนแรกปูไม่สนใจเด๋อ แต่เด๋อพยายามตื๊อ ส่งข้อความหวานๆ หาทางเพจเจอร์ โดยปูไม่รู้ว่าเป็นใคร
ปูข้าวงการในฐานะนักแสดงสาวสวย เคยประกวดธิดาไร่อ้อย มีผลงานละครอื้อ หนุ่มๆ รุมจีบปูมากมาย ปูต้องการเลือกคนที่ดีที่สุดให้ตัวเอง ส่วน เด๋อ ดอกสะเดา คือตลกแถวหน้าของเมืองไทยที่มีมุกแพรวพราว เด๋อมองปูเป็นผู้หญิงที่สูงส่งเหมือน “ดอกฟ้ากับหมาวัด”
ความรักทั้งคู่เริ่มจากการร่วมงานกันในรายการตลก ความใกล้ชิดและความใจดีของเด๋อ ทำให้สาวสวยอย่างปูประทับใจ แม้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความแตกต่าง ทั้งรูปร่างหน้าตา และอายุที่ห่างกัน
สุดท้ายปูเชื่อว่า สิ่งที่เด๋อพิสูจน์มาตลอดนั่นคือความรักที่มีให้กัน เด๋อเสมอต้นเสมอปลาย ปูจึงตกลงปลงใจสร้างครอบครัวกับเด๋อด้วยความรัก ยอมรับในสิ่งที่เด๋อเป็น
เด๋อมีเมียมีลูก 2 คน ก่อนเปิดตัวคบ “ปู”
“ไผ่ รำไพ” คือภรรยาคนแรกของเด๋อ ทั้งคู่ครองรักกันมาตั้งแต่สมัยที่เด๋อยังเป็นตลกคาเฟ่และโด่งดังสุดๆ ในนาม “เด๋อดู๋ดี๋” ใช้ชีวิตคู่รวมกันหลายสิบปี มีลูกด้วยกันสองคน เป็นผู้ชาย 1 คน และผู้หญิง 1 คน แต่สุดท้ายก็เลิกรากัน หลังเลิกรา อดีตภรรยาไปใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนกับลูกชาย
เด๋อได้พบรักและใช้ชีวิตคู่กับปู กนกวรรณ ซึ่งมีอายุน้อยกว่าถึง 15 ปี อยู่กินกันฉันท์สามีภรรยา แม้ไม่ได้จดทะเบียน แต่คนทั้งประเทศต่างทราบกันดีว่าปูคือภรรยาคู่ทุกข์คู่ยากของเด๋อ มีลูกสาวด้วยกัน 1 คนคือ “น้องปราย”
เด๋อ อยู่วงการมานาน ชีวิตล้มลุกคลุกคลานก่อนคบปู มีหนี้สินรุงรัง ในขณะที่ปู มีทรัพย์สินเป็นของตัวเอง สวย ฉลาด มีหัวคิดทางการค้า ตอนคบกันใหม่ๆ คนกลัวว่าปูจะมาหลอกเด๋อ แต่ปูเผยว่าตนเองจะหลอกเด๋อเพื่ออะไร ในเมื่อตนเองมีทุกอย่างครบแล้ว เด๋อบอกขำๆ ในตอนนั้นว่ามีแต่ตนเองที่หลอกปูมาช่วยกันใช้หนี้
เธอคือ “ช้างเท้าหน้า” รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกอย่างในครอบครัว
ในวันที่ปูท้องน้องปราย เด๋อได้นำลูกชิ้นของเพื่อนมาขายที่งานกาชาดช่อง 3 ลูกชิ้นขายดีอย่างไม่น่าเชื่อ ปูเห็นช่องทางและโอกาสทางตลาด จึงจับมือกันปั้นธุรกิจ “ลูกชิ้นหมู ปู-เด๋อ” หวังสร้างรายได้ระยะยาว ทั้งคู่ทุ่มเงินซื้อเครื่องจักรผลิตครบวงจร สร้างโรงงานเป็นของตัวเอง คุมคุณภาพการผลิตด้วยตนเอง ใช้เวลากว่า 1 ปีในการทดลอง ปรับสูตรพัฒนารสชาติ จนได้ลูกชิ้นเฉพาะใต้ชื่อแบรนด์ปูเด๋อ
เมื่อรากฐานเริ่มมั่นคง จึงค่อยๆ ขยายตัวออกไปยังต่างจังหวัด เปิดโอกาสให้คนสนใจนำไปจำหน่ายต่อ ด้วยเงินลงทุนหลักพันบาท แบรนด์เติบโตผ่านเครือข่ายรายย่อยจำนวนมาก ชีวิตดีกว่าตอนเล่นละคร
10 กว่าปี ธุรกิจลูกชิ้นปูเด๋อเกลายเป็นความภาคภูมิใจของทั้งคู่ กระทั่งปี 63 ปู ตัดสินใจขายโรงงานผลิตลูกชิ้นในเนื้อที่ 1 ไร่ ด้วยอายุมากขึ้น ไม่มีตัวตายตัวแทนที่จะไว้ใจให้ทำลูกชิ้น อีกทั้งมีปัญหากับลูกจ้าง ถูกโกงจนไม่อยากไว้ใจใคร
ปู ได้เงิน 10 ล้านจากการขายโรงงาน เป็นเงินที่เก็บไว้กินตอนแก่ได้อย่างสบายๆ ไม่ขายสูตร เพราะจะเก็บไว้ให้ลูกเผื่อไว้ทำธุรกิจในอนาคต ถึงไม่ทำงานชีวิตก็ไม่ตกอับ แถมมีเงินส่งลูกเรียนถึงระดับด็อกเตอร์
เบื้องหน้าปูคือทาสรัก แต่เบื้องหลังเธอคือหัวหน้าครอบครัว ปูต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกอย่างในบ้าน เธอวางแผนการใช้เงินเป๊ะมากทุกขั้นตอน หลังเลิกทำลูกชิ้น ปูลุยธุรกิจขายครีม เครื่องสำอาง มีสมาชิกหลักหมื่น คนดูไลฟ์ 6 พัน ลูกค้ามีแต่เพิ่ม ไลฟ์ขายแบรนด์เนม จากเพื่อนฝากขาย ขายดีจนต้องบินไปญี่ปุ่นนำมาขายเอง ปูชอบชีวิตแบบนี้เพราะได้อยู่บ้าน ได้อยู่กับลูก นอกจากนี้ปูยังลงทุนในทองคำและหุ้นอีกด้วย
โลก 2 ใบซ้อนรัก 29 ปี ของตลกดัง ที่กลายเป็นตลกร้าย
ทุกวันครบรอบที่ใช้ชีวิตด้วยกัน ปู มักโพสต์ข้อความที่ทำให้แฟนคลับยิ้มตามถึงความรักมั่นคงของเด๋อ ปูเผยว่าแค่เห็นหน้าเด๋อ ปูก็หายเหนื่อย ขอบคุณที่เป็นต้นไม้ใหญ่ให้ตัวเองและลูกได้พักพิงเสมอ ขอบคุณที่เด๋อเลือกปูเป็นคู่ชีวิต วันแรกรักอย่างไร วันนี้รักมากกว่าเดิม ขอบคุณที่ยอมให้ปูเป็นช้างเท้าหน้าในเรื่องธุรกิจ และยอมเป็นช้างเท้าหลังคอยสนับสนุน
เด๋อคือเซฟโซนของปู เธอมักบอกเสมอว่า “พี่เด๋อคือโชคดีของปู” ส่วนเด๋อก็มักพูดเสมอว่า “ปูอย่าทิ้งพี่นะ” แต่จากกิ่งทองใบหยก กลายเป็นกิ่งทองกับใบตำแย โลก 2 ใบซ้อน 29 ปี ของตลกดัง ที่กลายเป็นตลกร้าย เมื่อความลับไม่เคยมีในโลก
วันที่เด๋อป่วยเป็นสโตรก ปูดูแลจ่ายค่ารักษาร่วมแสน แต่ในวันที่เด๋อไปรักษาตัวที่ศูนย์ดูแลผู้ป่วยด้านนี้ ก็เหมือนฟ้าผ่ากลางใจ ปูเห็นภาพผู้หญิงอีกคนเข้ามาดูแลเด๋ออย่างใกล้ชิด เด๋อส่งสัญญาณให้ปูออกจากพื้นที่ ปูรู้ซึ้งตั้งแต่วินาทีนั้น ที่ผ่านมาคือการหลอกลวง ปูตัดสินใจเดินออกมาด้วยหัวใจที่แตกสลาย
ไม่ใช่ว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีสัญญาณเรื่องรักซ้อน แต่ปูคิดมาเสมอว่าเด๋อจัดการเรื่องนี้เรียบร้อยไปนานแล้ว อีกทั้งการแสดงออกในเรื่องความรักที่สม่ำเสมอ ทำให้ไม่เคยคาดคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับตัวเอง ปูได้เจอตัวจริงของผู้หญิงคนดังกล่าวในวันที่ 22 พ.ย. 68 คำพูดของหญิงอีกคนกรีดใจทำให้เธอกระจ่าง เงินที่เธอทุ่มเทแรงกายแรงใจหากว่าจะได้มา ถูกเจียดไปให้ผู้หญิงอีกคน เธออยู่กับการโกหกหลอกลวงเสมอมา ปูตัดสินใจเดินออกจากชีวิตเด๋อทันที ขอหมดบุญกันแค่นี้ ใจป้ำยกที่ดิน 4 ไร่ให้เด๋อไปฟรีๆ ช่วงแรกที่คนไม่รู้ความจริง ต่างด่าทอปูไปต่างๆ นานา หาว่าเธอทิ้งสามีในวันที่ป่วยหนัก
ผู้หญิงทุกคนมีเซ้นส์ของตัวเอง แต่ปูพลาดเพราะไว้ใจ ปูมั่นใจในตัวเองมากเกินไป เธอทั้งสวย เก่ง ฉลาด ไม่คิดว่าเด๋อจะทำกันได้ลง เด๋อที่ทั้งแก่ ไม่หล่อ อายุมากกว่า 15 ปี ไม่เคยให้เงินเมียใช้ ปูนนี้แล้วใครจะเอา แต่กลับหลอกเธอยิ่งกว่าผี
จากนี้หมดเวรหมดกรรม ปูไม่ต้องเหนื่อย ได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระ มีความสุขกับบั้นปลายชีวิตกับรักแท้ที่ไม่มีวันแปรเปลี่ยนอย่าง “น้องปราย” คุณค่าที่ปูคู่ควร!!