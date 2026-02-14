“เฟย ภัทร” รับ “เอิร์น อริสา” คือแฟน! ไม่พร้อมให้ขยี้เยอะ อยากให้เป็นเรื่องของคนสองคน

“เฟย ภัทร” ไม่ค่อยชินเปิดตัวมีแฟนแล้ว เผยกับ “เอิร์น อริสา” คุยกันก่อนไปมูที่ฮ่องกง รับตรงสเปกทุกอย่าง ไม่อยากพูดเยอะ ขอให้เป็นเรื่องของคนสองคน ปีนี้รับงานเต็มที่หาเงินสร้างบ้าน
ฮือฮาต้อนรับปีใหม่ หลัง “เฟย ภัทร เอกแสงกุล” โพสต์รูปคู่สาวแบบใกล้ชิดและกลุ่มเพื่อนที่ริมทะเลอ เป็นการเปิดตัวแฟนสาว “เอิร์น อริสา” แถมฮือฮาต่อด้วยทริปในรายการ กานเฟย ที่กานพาเฟยไปมูขอแฟนที่ฮ่องกง ให้มีแฟนภายใน 3 เดือน ซึ่งก็ได้ตรงเป๊ะ ทำชาวเน็ตทั้งจับจ้องสาวใหม่ของเฟยอรวมถึงการไปมูขอแฟนที่ฮ่องกง
“ดีใจครับ มีทั้งเสียงที่เชียร์ บอกสักทีเถอะ แล้วก็มีคอมเมนต์ตลกหลายอันที่อ่านแล้วรู้สึกน่ารักดี ที่บอกว่าอกหักแต่บอกแฟนไม่ได้ อกหักแต่แฟนไม่รู้ ก็นั่งปลอบไป ตอนที่เฟยจะลงก็คิดไว้แล้ว ก่อนหน้านั้นไม่ได้คิดว่าจะลง แต่เพื่อนลงกันไปก่อนเลยลงก็ได้ เขาก็ไม่ได้ว่าไงครับ เขาโอเค คุยกันแล้วครับ ใช้คำว่าเปิดตัวก็ได้ ใช้คำว่าแฟนได้เลย ไม่ค่อยชินกับการตอบอะไรพวกนี้ เราโสดมาตลอด ยังคบกันไม่ได้นานมาก รู้จักกันตั้งแต่สมัยเรียนแล้ว เรียนมหาวิทยาลัยเดียวกัน เป็นรุ่นน้องที่คณะ”
ก่อนไปมูที่ฮ่องกงก็คุยๆ กันอยู่แล้ว ตรงตามสเปกทุกอย่าง
“อันนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกัน ไม่อยากให้ไปคิดว่าเป็นเพราะมูแน่ๆ ผมว่ามันเรื่องของคนสองคนแหละ อาจจะเพิ่มความสบายใจ เราก็ไปขอเลย ตอนที่มูก็คุยๆ กันแล้ว เขิน (ได้ตรงกับที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้ไหม?) ครับ ไม่โกหกตัวเอง ขอไม่พูดดีกว่า ผมว่าในเรื่องของความสัมพันธ์อยากให้เป็นเรื่องของสองคนมากกว่า ไม่อยากพูดอะไรเยอะ เพื่อนๆ แฮปปี้ ดีใจด้วย“
ปีนี้แพลนสร้างบ้านเป็นของตัวเอง
“ปีนี้ทำงานเต็มที่ครับ เพราะเดี๋ยวเสาเอกบ้านต้องลงแล้ว จะปลูกบ้านก็ต้องขยันนิดหนึ่ง ตอนนี้รับทุกอย่างที่ทำ มันร้อนครับ ทั้งอากาศทั้งเย็น ได้หมดเลย แพลนจะสร้างบ้านมาสักพักแล้ว คิดว่าจะสร้างปีนี้ก็ต้องขยันหน่อย เรื่องงบยังไม่บอก ก็เจ็บอยู่ รอสปอนเซอร์ใจดี อะไรเข้าได้หมดเลย ปูน อิฐ ไม้ วัสดุก่อสร้างได้หมดเลย เฟอร์นิเจอร์”
ส่วนทริปเดินป่าในรายการแพลนไปเดือนเว้นเดือน
“มีๆ เดินทั้งปี แต่จะไม่ได้ทุกเดือน จะพยายามเดือนเว้นเดือน ถ้าทุกเดือนเพื่อนคงไม่ไหว เพราะเราต้องลากเพื่อนไปด้วย แค่ละคนที่มาร่วมทริปเราไม่ได้คัด แต่เวลาเฟยจะชวนใครไป จะส่งว่ามีใครอยากไป แล้วเขาก็จะลงชื่อมา ยกเว้นคลิปล่าสุดที่ไปแคมป์ปิ้ง ธามไท (ธามไท แพลงศิลป์) อันนั้นลากไป บังคับไป เขาไม่ร้องไห้ แต่เขาด่า ด่าทั้งวัน ด่าตั้งแต่เริ่มเช้าวันนั้นเลย
ที่ต้องเป็น ธามไทรู้สึกว่าเขาใช้ชีวิตมาสบายแล้ว หลังๆ คุณหนู นั่งรถตู้ นอนโรงแรม ใช้ชีวิตสบาย ผมรู้สึกว่าเขาควรจะลำบากบ้าง เราพามันไปลำบากแล้วมันก็ด่าเรา แล้วก็ลำบากใจ นี่ก็ชวนไปอีก แต่ยังไม่ตอบ ตอนนี้ทุกคนรู้ว่าเหมือนเราหลอกไป หลายคนเริ่มไม่ตอบเรา เริ่มรู้ทันแล้ว แต่ปลายปีจะมีทริปผู้หญิงล้วนด้วย มีคุยกับฝั่ง ก้อย - นัตตี้ - ดรีม ไว้ ว่าจะมีทริปที่สอง วางไว้แล้ว”