ORI แบรนด์พรีเมียมแอคทีฟแวร์ เปิดตัว “คิมเบอร์ลี่” เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของไทย

ORI (โอริ) แบรนด์ Premium Athleisurewear เปิดภาพแคมเปญล่าสุด พร้อม เปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์ คนแรกของประเทศไทย ‘คิมเบอร์ลี่ แอน เวลโทมัส’ ผ่านแคมเปญ “Eyes See Through” ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของผู้หญิงยุคใหม่ผ่านกิจวัตรประจำวัน ท่าทาง และอารมณ์สะท้อนตัวตน ในแบบฉบับ ORI สำหรับผู้หญิงที่ stay true กับตัวเอง มั่นใจ อ่อนโยน แข็งแรง และเปี่ยมไปด้วยพลังจากภายใน
ครั้งนี้ ORI ได้นำเสนอคอมมูนิตี้ที่จะมาถ่ายทอดดีเอ็นเอของแบรนด์ ผ่าน คิมเบอร์ลี่ นักแสดงหญิงระดับแถวหน้าของเมืองไทย ในโททัลลุคจาก ORI เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของคอลเลกชัน โดยทุกดีไซน์เกิดจากการผสมผสานความสวยงามและฟังก์ชั่นอย่างลงตัว เพื่อเน้นย้ำแคมเปญ “Eyes See Through” ที่ไม่ได้มองเพียงภาพลักษณ์ภายนอก แต่คือการมองลึกไปถึงตัวตน ความรู้สึก และอิสรภาพในการใช้ชีวิตของผู้หญิงอย่างแท้จริง ในครั้งนี้เราจะได้เห็น คิมเบอร์ลี่ ในมุมที่แตกต่าง สนุก ทะเล้น และเป็นธรรมชาติ ผ่านอิริยาบถที่ไม่เคยเห็นมาก่อน พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวในมุมมองที่แปลกใหม่ เพื่อต้อนรับจุดเริ่มต้นของบทใหม่ที่ ORI และคิมเบอร์ลี่ จะพาคุณมองเห็นตัวเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ผ่านวิดีโอแคมเปญและภาพนิ่งของแฟชั่นเซ็ตนี้ เพื่อเติมเต็มคอมมูนิตี้ของ ORI ที่ดูเท่ และสปอร์ต
คอลเลกชั่นของ ORI ครอบคลุมทั้งชุดออกกำลังกาย เสื้อแจ็คเก็ต เสื้อครอป เสื้อคลุม กางเกง กระเป๋า รองเท้า และถุงเท้า นอกจากนี้ยังมีคอลแลเบอเรชั่นร่วมกับแบรนด์อุปกรณ์ฟิตเนสระดับโลก บาล่า (Bala) และสตูดิโอชั้นนำระดับประเทศอย่าง Curve, Pila Lab และอีกมากมาย ร่วมถึงมีสินค้าวางจำหน่ายอย่าง กระบอกน้ำ ดัมเบล และสายรัดข้อมือ อีกด้วย
เตรียมพบกับโฆษณาของแคมเปญ “Eyes See Through” ได้ทั้ง BTS สายสีเขียว (สุขุมวิท - สีลม) พร้อมเปล่งประกายในแบบที่เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มศักยภาพ ไปกับ ORI ได้แล้ววันนี้ ที่ร้าน ORI ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ ชั้น G และสาขา Central Park ชั้น 2 โดยสามารถสั่งซื้อ ORI ได้ที่ Website: https://www.oristaytrue.com/ , IG: @oristaytrue และ TikTok: @oristaytrue