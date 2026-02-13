รักสุกงอม–งานก็ปัง! “ต่าย ชุติมา” เปิดตัวคบแฟน 6 ปี พร้อมแต่งงาน ด้าน CEO เกาหลีหล่ออบอุ่นสะดุดตาทั้งงาน

กลายเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์ที่ถูกพูดถึงอย่างมาก เมื่อ ต่าย ชุติมา ทีปะนาถ ปรากฏตัวในงานไลฟ์เปิดตัวสกินแคร์เกาหลี IB TEA TREE XCICA Calming Soothing Gel ครั้งแรกในประเทศไทย พร้อมเปิดใจเรื่องความรักแบบไม่มีกั๊ก ยอมรับว่ากำลังคบหาดูใจกับแฟนหนุ่มนอกวงการมานานกว่า 6 ปี และหากถูกขอแต่งงานอีกครั้งก็พร้อมตอบ “เยส” ทันที เพราะมั่นใจในความมั่นคงและความเข้าใจซึ่งกันและกัน
ต่ายเผยว่าความสัมพันธ์เป็นไปอย่างเรียบง่าย อยู่ในสายตาครอบครัวมาตลอด สิ่งที่ทำให้เธอสบายใจคือความใจดีและการให้เกียรติในบทบาทคุณแม่ของเธอ ทำให้แฟน ๆ ต่างร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมในความชัดเจนของเจ้าตัว
ขณะเดียวกัน อีกหนึ่งไฮไลต์ที่ถูกพูดถึงไม่แพ้กันคือการปรากฏตัวของ มิสเตอร์ ลี จง มิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของแบรนด์ IB หนุ่มเกาหลีลุคอบอุ่นที่ทั้งหล่อ สุภาพ และเป็นกันเองกับสื่อและแฟนคลับตลอดงาน จนหลายคนยกให้เป็น “CEO ขวัญใจงานเปิดตัว” ในทันที
บรรยากาศภายในงานจึงเต็มไปด้วยสีสัน ทั้งโมเมนต์เปิดตัวแบรนด์ความงามระดับอินเตอร์ และโมเมนต์เปิดหัวใจของต่ายในคราวเดียวกัน เรียกได้ว่าเป็นงานที่ครบทั้งความสวย ความหล่อ และข่าวดีที่ทำให้แฟน ๆ ยิ้มตามตลอดทั้งไลฟ์.