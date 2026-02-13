ไม่กลัวด้อมส้ม! “กอล์ฟฟี่ เดอะวอยซ์” เหน็บขอให้นับคะแนนใหม่ จนกว่า “พรรคประชาชน” จะชนะ! ฟาดยับ “Eน้ำแข็ง”

ฟาดรัวๆ สามวันติดไม่มีพัก สำหรับ “กอล์ฟฟี่ เดอะวอยซ์” ที่เห็นแล้วทนไม่ไหว กับการกระทำของด้อมส้ม จี้ให้นับคะแนนใหม่ในหลายพื้นที่ งานนี้เจ้าตัวโพสต์ฉะรัวๆ ไม่กลัวด้อมส้มบุกมาคอมเมนต์ อาทิ
ดิฉันขอเรียกร้องให้นับคะแนนใหม่ซัก30-40รอบ นับไปเรื่อยๆจนกว่าพรรคประชาชนจะชนะค่ะ🤭🤪
ดิฉันพร้อมจะยินดีด้วยไม่ว่าใครจะชนะหรือแพ้ขอเพียงแค่ให้อีน้ำแข็งมันติดคุกค่ะ ตัดสินจำคุกเมื่อไหร่วันไหนดิฉันแจกข้าวผัดปูฟรีทันที 112 กล่อง😎
แต่ก่อนที่นางจะเดินเข้าคุกขอถามนางด้วยประโยคสั้นๆ “มึงด่าในหลวงของพวกกูทำไม พ่อกูไปทำอะไรให้มึง”
เมื่อคืนฝันว่าได้เลือกตั้งใหม่ !!
พรรคประชาชน “แพ้เหมือนเดิม” เพิ่มเติมคือคะแนนลดลงกว่าเดิมมาก เพราะพวกด้อมส้มที่ยังไม่เจริญดันไปด่าและดูถูกคนใต้กับคนต่างจังหวัดไว้เยอะว่า“พวกโง่” “ดักดาน” “บ้านนอก” “ไร้การศึกษา” “บ้วนความเจริญ” “อายอยากย้ายทะเบียนบ้าน” “ไอพวกคนแก่ต่างจังหวัดแม่งมีแต่จนๆ โง่ๆ”
หลังจากได้เลือกตั้งใหม่ ต่างจังหวัดก็เลยกลายเป็นสีน้ำเงินหมดเลย (ฝันดีจังอยากให้ความฝันเป็นจริง)🤭
ขอบคุณเพจสมชาย ชอบชายนะคะ
อย่างน้อยก็ดีใจมากๆ ที่ได้แสดงจุดยืนของตัวเอง โดยไม่ทำให้ใครเดือดร้อน
“เรารักพ่อของเราเรารักแผ่นดินของเราเราไม่ได้ทำไรผิด” 🙏🏻💛🇹🇭
ขอบคุณรายการ “ข่าวมีคม” มากๆนะคะที่นำจุดยืนของกอล์ฟไปนำเสนอข่าวออกช่องทีวีTop News🙏🏻
ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงจุดยืนของตนเอง แต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปด้อยค่าและดูถูกความคิดหรือการตัดสินใจของผู้อื่น มีหลายคนที่ทักมาหากอล์ฟทั้งคนที่รู้จักและไม่รู้จัก เค้าบอกกอล์ฟว่า เค้าชอบการแสดงออกถึงจุดยืนที่ชัดเจนของกอล์ฟมากๆ เค้าก็อยากโพสต์แบบนี้บ้างอยากแชร์อะไรแบบนี้บ้าง แต่เค้ากลัวว่าถ้าเค้าแสดงจุดยืนในลักษณะแบบนี้ออกไปเพื่อนเค้าหรือคนรอบข้างเค้าที่เชียร์พรรคส้มจะโกรธเค้าและหายไปจากชีวิตเค้า กอล์ฟเลยตอบเค้ากลับไปว่า ในเมื่อพวกเค้ายังกล้าที่จะแสดงออกถึงจุดยืนของตัวเองอย่างชัดเจนโดยที่เค้ายังไม่สนเลยว่าเค้าจะเสียเราไปรึเปล่า แล้วทำไมเราจะทำแบบเค้าไม่ได้คะ แสดงว่าจิตใจของเค้ากับจิตใจของเรามันไม่เท่ากันเลย กอล์ฟเชื่อว่ามีคนอีกเป็นจำนวนมากที่อยากแสดงความคิดเห็นอยากแสดงออกทางการเมืองที่ตรงข้ามกับพรรคส้มแต่ห่วงเรื่องผลกระทบกับหน้าที่การงานและการเป็นอยู่ของเค้า ไม่เป็นไรค่ะ กอล์ฟขอเป็นตัวแทนของคนกลุ่มนี้เอง เค้าทำได้เราก็ต้องทำได้ เค้าไม่กลัวเราก็ต้องไม่กลัว เค้าไม่อายเราก็ต้องไม่อาย แต่เมื่อไหร่ที่เค้าไม่ให้เกียรติเราแต่เราต้องให้เกียรติเค้าค่ะ
#ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
#อย่าดูถูกพลังเงียบของคนไทย
#อย่าดูถูกหรือด้อยค่าความคิดใครเพียงเพราะเค้าเห็นต่างกับตนเอง
สำนักข่าวไหนอยากสัมภาษณ์ ติดต่อมาได้เลยค่ะพร้อมมาก!
ดิฉันจะพูดความรู้สึกในใจทั้งหมดที่มีของตัวเองและจะขอพูดแทนคนไทยอีกหลายคนที่คิดและรู้สึกเหมือนกันแต่ไม่สามารถแสดงออกมาได้ด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่าง
ไม่ได้อยากดัง และรู้ว่าการที่ออกมาพูดแบบนี้มันเป็นดาบสองคม เราไม่สามารถบังคับให้ใครมาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเราได้ แต่ดิฉันแค่อยากแสดงความคิดเห็นและจุดยืนที่ชัดเจนในฐานะประชาชนคนนึงที่รัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และรักผืนแผ่นดินเกิดที่ตนเองอาศัยอยู่เท่านั้นเอง
#ไม่ควรมีใครต้องถูกประนามเพียงเพราะรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
คืนนี้กอล์ฟขอส่งทุกคนเข้านอนด้วยบทเพลงที่มีความหมายดีๆนะคะ #แพ้แล้วพาล #ยอม #พอแล้ว #กฎของคนแพ้ #คนดีไม่มีวันตาย ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้ กอล์ฟเห็นและอ่านทุกข้อความของทุกคนหมดแต่อาจจะไม่สามารถตอบกลับทุกคนและไม่สามารถรับแอดเฟรนด์ได้หมดทุกคนนะคะ ขอบคุณที่อยู่ข้างๆคอยซัพพอร์ทกัน…….ฝันดีค่ะ
(เสียงอาจไม่ดีแต่ตั้งใจร้องมากๆ)🥰
💙🤍❤️🇹🇭🙏🏻
ขอบคุณมือคีบอร์ดสุดหล่อของเราด้วยค่ะ♥️