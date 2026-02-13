xs
xsm
sm
md
lg

ไม่กลัวด้อมส้ม! “กอล์ฟฟี่ เดอะวอยซ์” เหน็บขอให้นับคะแนนใหม่ จนกว่า “พรรคประชาชน” จะชนะ! ฟาดยับ “Eน้ำแข็ง”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ฟาดรัวๆ สามวันติดไม่มีพัก สำหรับ “กอล์ฟฟี่ เดอะวอยซ์” ที่เห็นแล้วทนไม่ไหว กับการกระทำของด้อมส้ม จี้ให้นับคะแนนใหม่ในหลายพื้นที่ งานนี้เจ้าตัวโพสต์ฉะรัวๆ ไม่กลัวด้อมส้มบุกมาคอมเมนต์ อาทิ

ดิฉันขอเรียกร้องให้นับคะแนนใหม่ซัก30-40รอบ นับไปเรื่อยๆจนกว่าพรรคประชาชนจะชนะค่ะ🤭🤪

ดิฉันพร้อมจะยินดีด้วยไม่ว่าใครจะชนะหรือแพ้ขอเพียงแค่ให้อีน้ำแข็งมันติดคุกค่ะ ตัดสินจำคุกเมื่อไหร่วันไหนดิฉันแจกข้าวผัดปูฟรีทันที 112 กล่อง😎

แต่ก่อนที่นางจะเดินเข้าคุกขอถามนางด้วยประโยคสั้นๆ “มึงด่าในหลวงของพวกกูทำไม พ่อกูไปทำอะไรให้มึง”
......................

เมื่อคืนฝันว่าได้เลือกตั้งใหม่ !!

พรรคประชาชน “แพ้เหมือนเดิม” เพิ่มเติมคือคะแนนลดลงกว่าเดิมมาก เพราะพวกด้อมส้มที่ยังไม่เจริญดันไปด่าและดูถูกคนใต้กับคนต่างจังหวัดไว้เยอะว่า“พวกโง่” “ดักดาน” “บ้านนอก” “ไร้การศึกษา” “บ้วนความเจริญ” “อายอยากย้ายทะเบียนบ้าน” “ไอพวกคนแก่ต่างจังหวัดแม่งมีแต่จนๆ โง่ๆ”

หลังจากได้เลือกตั้งใหม่ ต่างจังหวัดก็เลยกลายเป็นสีน้ำเงินหมดเลย (ฝันดีจังอยากให้ความฝันเป็นจริง)🤭
.................

ขอบคุณเพจสมชาย ชอบชายนะคะ

อย่างน้อยก็ดีใจมากๆ ที่ได้แสดงจุดยืนของตัวเอง โดยไม่ทำให้ใครเดือดร้อน
“เรารักพ่อของเราเรารักแผ่นดินของเราเราไม่ได้ทำไรผิด” 🙏🏻💛🇹🇭
..................

ขอบคุณรายการ “ข่าวมีคม” มากๆนะคะที่นำจุดยืนของกอล์ฟไปนำเสนอข่าวออกช่องทีวีTop News🙏🏻

ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงจุดยืนของตนเอง แต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปด้อยค่าและดูถูกความคิดหรือการตัดสินใจของผู้อื่น มีหลายคนที่ทักมาหากอล์ฟทั้งคนที่รู้จักและไม่รู้จัก เค้าบอกกอล์ฟว่า เค้าชอบการแสดงออกถึงจุดยืนที่ชัดเจนของกอล์ฟมากๆ เค้าก็อยากโพสต์แบบนี้บ้างอยากแชร์อะไรแบบนี้บ้าง แต่เค้ากลัวว่าถ้าเค้าแสดงจุดยืนในลักษณะแบบนี้ออกไปเพื่อนเค้าหรือคนรอบข้างเค้าที่เชียร์พรรคส้มจะโกรธเค้าและหายไปจากชีวิตเค้า กอล์ฟเลยตอบเค้ากลับไปว่า ในเมื่อพวกเค้ายังกล้าที่จะแสดงออกถึงจุดยืนของตัวเองอย่างชัดเจนโดยที่เค้ายังไม่สนเลยว่าเค้าจะเสียเราไปรึเปล่า แล้วทำไมเราจะทำแบบเค้าไม่ได้คะ แสดงว่าจิตใจของเค้ากับจิตใจของเรามันไม่เท่ากันเลย กอล์ฟเชื่อว่ามีคนอีกเป็นจำนวนมากที่อยากแสดงความคิดเห็นอยากแสดงออกทางการเมืองที่ตรงข้ามกับพรรคส้มแต่ห่วงเรื่องผลกระทบกับหน้าที่การงานและการเป็นอยู่ของเค้า ไม่เป็นไรค่ะ กอล์ฟขอเป็นตัวแทนของคนกลุ่มนี้เอง เค้าทำได้เราก็ต้องทำได้ เค้าไม่กลัวเราก็ต้องไม่กลัว เค้าไม่อายเราก็ต้องไม่อาย แต่เมื่อไหร่ที่เค้าไม่ให้เกียรติเราแต่เราต้องให้เกียรติเค้าค่ะ

#ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
#อย่าดูถูกพลังเงียบของคนไทย
#อย่าดูถูกหรือด้อยค่าความคิดใครเพียงเพราะเค้าเห็นต่างกับตนเอง
........................

สำนักข่าวไหนอยากสัมภาษณ์ ติดต่อมาได้เลยค่ะพร้อมมาก!

ดิฉันจะพูดความรู้สึกในใจทั้งหมดที่มีของตัวเองและจะขอพูดแทนคนไทยอีกหลายคนที่คิดและรู้สึกเหมือนกันแต่ไม่สามารถแสดงออกมาได้ด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่าง

ไม่ได้อยากดัง และรู้ว่าการที่ออกมาพูดแบบนี้มันเป็นดาบสองคม เราไม่สามารถบังคับให้ใครมาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเราได้ แต่ดิฉันแค่อยากแสดงความคิดเห็นและจุดยืนที่ชัดเจนในฐานะประชาชนคนนึงที่รัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และรักผืนแผ่นดินเกิดที่ตนเองอาศัยอยู่เท่านั้นเอง

#ไม่ควรมีใครต้องถูกประนามเพียงเพราะรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
..................

คืนนี้กอล์ฟขอส่งทุกคนเข้านอนด้วยบทเพลงที่มีความหมายดีๆนะคะ #แพ้แล้วพาล #ยอม #พอแล้ว #กฎของคนแพ้ #คนดีไม่มีวันตาย ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้ กอล์ฟเห็นและอ่านทุกข้อความของทุกคนหมดแต่อาจจะไม่สามารถตอบกลับทุกคนและไม่สามารถรับแอดเฟรนด์ได้หมดทุกคนนะคะ ขอบคุณที่อยู่ข้างๆคอยซัพพอร์ทกัน…….ฝันดีค่ะ

(เสียงอาจไม่ดีแต่ตั้งใจร้องมากๆ)🥰
💙🤍❤️🇹🇭🙏🏻
ขอบคุณมือคีบอร์ดสุดหล่อของเราด้วยค่ะ♥️
















ไม่กลัวด้อมส้ม! “กอล์ฟฟี่ เดอะวอยซ์” เหน็บขอให้นับคะแนนใหม่ จนกว่า “พรรคประชาชน” จะชนะ! ฟาดยับ “Eน้ำแข็ง”
ไม่กลัวด้อมส้ม! “กอล์ฟฟี่ เดอะวอยซ์” เหน็บขอให้นับคะแนนใหม่ จนกว่า “พรรคประชาชน” จะชนะ! ฟาดยับ “Eน้ำแข็ง”
ไม่กลัวด้อมส้ม! “กอล์ฟฟี่ เดอะวอยซ์” เหน็บขอให้นับคะแนนใหม่ จนกว่า “พรรคประชาชน” จะชนะ! ฟาดยับ “Eน้ำแข็ง”
ไม่กลัวด้อมส้ม! “กอล์ฟฟี่ เดอะวอยซ์” เหน็บขอให้นับคะแนนใหม่ จนกว่า “พรรคประชาชน” จะชนะ! ฟาดยับ “Eน้ำแข็ง”
ไม่กลัวด้อมส้ม! “กอล์ฟฟี่ เดอะวอยซ์” เหน็บขอให้นับคะแนนใหม่ จนกว่า “พรรคประชาชน” จะชนะ! ฟาดยับ “Eน้ำแข็ง”
+3