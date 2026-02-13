xs
“ต้น สรพงษ์” สามี “ใหม่ สุคนธวา” ลาออก CMO สนามมวยลุมพินี เผยวิสัยทัศน์ไม่ตรงกัน ขอเอกสารคืนทั้งหมด!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



แฟนๆ พากันใส่ใจว่าเกิดอะไรขึ้น หลังจากที่ “ต้น สรพงษ์ จิตต์สุนทร” สามี “ใหม่ สุคนธวา เกิดนิมิตร” ประกาศยุติบทบาท ตำแหน่ง CMO (ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด) สนามมวยลุมพินี โดยเผยว่า
 
“ก้าวต่อไปของผม… ผมขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้แจ้งให้เพื่อนๆ และพี่ๆ ที่รักในวงการมวยทราบว่า ขณะนี้ผมได้ยุติบทบาทหน้าที่ในตำแหน่ง CMO ของสนามมวยลุมพินีอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ 3 เดือนที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ผมทุ่มเทพลังกายและใจที่จะทำให้ ‘บ้าน’ หลังใหม่ที่ผมรักแห่งนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่งดงามและยั่งยืน

แต่เมื่อถึงจุดที่ ‘วิสัยทัศน์และการทำงานไม่สอดคล้องกัน’ การถอยออกมาเพื่อรักษาความตั้งใจเดิมของผมจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ซึ่งตลอดการทำงานของผม ผมไม่เคยสนใจเรื่องค่าตอบแทน มันจะเป็นจำนวนมากหรือน้อยหรือไม่ได้….นั้นเป็นประเด็นรอง เพราะผมทำมันด้วยหัวใจจริงๆ

สุดท้ายนี้ผมจะรู้สึกยินดีมากๆ หากรากฐานและแนวทางที่ผมสร้างไว้จะช่วยให้สนามมวยลุมพินีเติบโตอย่างแข็งแรงต่อไป มวยคือชีวิตและจิตวิญญาณของผม ผมไม่หายไปไหนแน่นอน แค่เปลี่ยนที่ยืนเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ส่วนจะไปเจอกันที่ไหนภายใต้บทบาทใดเร็วๆ นี้คงได้เฉลยกันครับ ขอบคุณทุกแรงใจที่สนับสนุนกันเสมอมาครับ”

นอกจากนี้เจ้าตัวได้เขียนแคปชั่นเพิ่มว่า “หลังจากนี้ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ตอนนี้กำลังขอเอกสารคืนทั้งหมดในการจดทะเบียนบริษัทครับ ขอบคุณทุกๆ ท่านและขอบคุณทุกกำลังใจครับ #ยุติบทบาท #cmo #ขอบคุณครับ”










