“ต้น สรพงษ์” สามี “ใหม่ สุคนธวา” ลาออก CMO สนามมวยลุมพินี เผยวิสัยทัศน์ไม่ตรงกัน ขอเอกสารคืนทั้งหมด!

แฟนๆ พากันใส่ใจว่าเกิดอะไรขึ้น หลังจากที่ “ต้น สรพงษ์ จิตต์สุนทร” สามี “ใหม่ สุคนธวา เกิดนิมิตร” ประกาศยุติบทบาท ตำแหน่ง CMO (ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด) สนามมวยลุมพินี โดยเผยว่า
“ก้าวต่อไปของผม… ผมขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้แจ้งให้เพื่อนๆ และพี่ๆ ที่รักในวงการมวยทราบว่า ขณะนี้ผมได้ยุติบทบาทหน้าที่ในตำแหน่ง CMO ของสนามมวยลุมพินีอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ 3 เดือนที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ผมทุ่มเทพลังกายและใจที่จะทำให้ ‘บ้าน’ หลังใหม่ที่ผมรักแห่งนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่งดงามและยั่งยืน
แต่เมื่อถึงจุดที่ ‘วิสัยทัศน์และการทำงานไม่สอดคล้องกัน’ การถอยออกมาเพื่อรักษาความตั้งใจเดิมของผมจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ซึ่งตลอดการทำงานของผม ผมไม่เคยสนใจเรื่องค่าตอบแทน มันจะเป็นจำนวนมากหรือน้อยหรือไม่ได้….นั้นเป็นประเด็นรอง เพราะผมทำมันด้วยหัวใจจริงๆ
สุดท้ายนี้ผมจะรู้สึกยินดีมากๆ หากรากฐานและแนวทางที่ผมสร้างไว้จะช่วยให้สนามมวยลุมพินีเติบโตอย่างแข็งแรงต่อไป มวยคือชีวิตและจิตวิญญาณของผม ผมไม่หายไปไหนแน่นอน แค่เปลี่ยนที่ยืนเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ส่วนจะไปเจอกันที่ไหนภายใต้บทบาทใดเร็วๆ นี้คงได้เฉลยกันครับ ขอบคุณทุกแรงใจที่สนับสนุนกันเสมอมาครับ”
นอกจากนี้เจ้าตัวได้เขียนแคปชั่นเพิ่มว่า “หลังจากนี้ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ตอนนี้กำลังขอเอกสารคืนทั้งหมดในการจดทะเบียนบริษัทครับ ขอบคุณทุกๆ ท่านและขอบคุณทุกกำลังใจครับ #ยุติบทบาท #cmo #ขอบคุณครับ”