เอิร์น - New Country ร่วมรณรงค์ความปลอดภัย ชวนประชาชนเพิ่มความอุ่นใจ ผ่านแอปฯ “Police Care”

จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ โดย ศิลปินจีเอ็มเอ็ม มิวสิค เอิร์น - สุรัตน์ติกานต์ พร้อมด้วย วง New Country ได้แก่ กิ๊ก - ไอรดา บุญมี, ติณติณ - จรัสวี เทียมรัตน์ และ กีต้าร์ ณัฐเอก ทอนสูงเนิน ร่วมงาน “แจ้งความ (รัก) พิทักษ์ความปลอดภัย” เปิดตัวแอปพลิเคชัน Police Care ช่วยดูแลความปลอดภัยของประชาชน โดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ลาน Beacon ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์
ภายในงานอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมภายใต้คอนเซ็ปต์ “รักอย่างไรให้ปลอดภัยในเทศกาล แห่งความรัก” ตอกย้ำบรรยากาศของเดือนแห่งความรัก ที่มุ่งส่งต่อความห่วงใยให้ประชาชน ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาร่วมงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งบอร์ดให้ความรู้และเวทีเสวนาแนะนำฟีเจอร์ของแอปพลิเคชัน Police Care ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบบัญชีและเบอร์โทรศัพท์ของมิจฉาชีพ บริการค้นหาสถานีตำรวจ การรวบรวมข่าวสารและการแจ้งเตือนภัย ฯลฯ เรียกได้ว่า แอปพลิเคชันเดียว จบทุกความกังวล ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
อีกหนึ่งไฮไลต์ของงานที่เติมเต็มบรรยากาศให้คึกคักยิ่งขึ้น เมื่อเอิร์น และ วง New Country ยกทัพขึ้นเวทีมอบความสุขอย่างใกล้ชิด ขนเพลงฮิตมาสร้างความสนุก เรียกเสียงเชียร์จากแฟนๆ ได้สนั่นงาน พร้อมเชิญชวนประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Police Care เพิ่มความอุ่นใจในทุกสถานการณ์
เอิร์น - สุรัตน์ติกานต์ เปิดเผยว่า “ในเดือนแห่งความรักแบบนี้ การดูแลตัวเองและคนรอบข้างให้ปลอดภัย ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของความรักค่ะ โดยเฉพาะการตรวจสอบก่อนทำธุรกรรมใดๆ เป็นเรื่องสำคัญมาก ซึ่งในแอปพลิเคชัน Police Care มีฟีเจอร์ที่ช่วยดูแลประชาชนหลายด้าน เลยอยากชวนทุกคนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Police Care ไว้เป็นอีกวิธีที่จะมอบความห่วงใยให้ตัวเองและคนที่เรารักค่ะ”
วง New Country เปิดเผยว่า “เดือนแห่งความรักปีนี้ พวกเราอยากชวนทุกคนส่งต่อความห่วงใยในอีกมุมหนึ่ง คือการใส่ใจเรื่องความปลอดภัยครับ การมีแอปพลิเคชันที่รวมข้อมูลสำคัญและช่องทางติดต่อเจ้าหน้าที่ไว้ในที่เดียว ช่วยให้เราอุ่นใจได้มากขึ้น เลยอยากชวนทุกคนมาใช้แอปพลิเคชัน Police Care ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ผ่านระบบ iOS และ Android ครับ”