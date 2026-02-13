“จ๋าย ไททศมิตร” โดนขู่ฆ่า! ปมวิจารณ์การเมือง ยันมีตัวตนจริง ไม่ใช่ io

กลายเป็นประเด็นที่น่าจับตามอง แต่ไม่ได้เหนือความคาดหมาย เพราะในโพสต์ล่าสุดของ “จ๋าย ไททศมิตร” หรือ “จ๋าย อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี” ได้โพสต์ว่าตอนนี้ตนเองกำลังถูกขู่ฆ่า คาดมาจากปมวิจารณ์ทางการเมืองที่เจ้าตัวมักจะแสดงความคิดเห็นแบบตลอดเวลา ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้ง จนถึงตอนนี้ ในกรณีที่บางเขตอาจจะต้องนับคะแนนใหม่ เจ้าตัวก็ออกมาแสดงความคิดเห็นแบบตรงไปตรงมา ล่าสุดเจ้าตัวโพสต์ถูกข่มขู่ พร้อมยืนยันว่า มีตัวตนจริง ไม่ใช่ io
“ที่เห็นเงียบๆ ไป ไม่มีอะไร ผมโดนขู่ฆ่า ขู่ทำร้ายร่างกายครับ ผมว่ามันชักจะไปกันใหญ่ กำลังให้ทนายจัดการเรื่องนี้”
“เบื้องต้นคือแต่ละคนมีตัวตนจริง ไม่ใช่ io”
พร้อมแนบหลักฐานคนอินบ็อกซ์เข้ามาข่มขู่ว่า “ระวังตัวไว้ให้ดีนะไอสัxว์ เดี๋ยวกูไปหาถึงที่เลย จะเชือดไก่ให้ลิงดู” และ “ปั่นนักไอ้ส้นตีx เวทีไหนมึงว่ามาเลย เซนตายอย่างเดียวนะ”
ด้าน “ป๋าเต็ด ยุทธนา บุญอ้อม” ก็เข้ามาให้กำลังใจว่า “ระวังตัวด้วยครับน้อง“