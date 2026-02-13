คนโสดตายเรียบ! คู่รักดังสาดหวานก่อนวันวาเลนไทน์

คนบันเทิงปล่อยภาพสวีตหวานก่อนวันวาเลนไทน์ให้แฟนคลับได้ฟิน อย่างคู่ “ตูน บอดี้แสลม” อาทิวราห์ คงมาลัย มอบดอกไม้ช่อใหญ่ให้ “ก้อย รัชวิน คงมาลัย” งานนี้ก้อยแซวว่าเป็นดอกไม้จากคนที่บอกว่าไม่ใช่คนโรแมนติก หวานซ้า
ขณะที่ “เต๋อ ฉันทวิชช์ ธนะเสวี” ก็เสิร์ฟช่อดอกไม้วางตามขั้นบันไดเซอร์ไพรส์ “ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่” ภรรยา สีหวานเหมือนรักหวานๆ ของทั้งคู่
คู่ของ “จ๊ะ นงผณี มหาดไทย” กับหวานใจ “บิ๊ก” ฝ่ายชายมอบดอกกุหลาบสีแดงช่อยักษ์ให้ฮีลใจในวันที่กำลังเครียดๆ เรื่องพ่อ
ส่วนคนที่เล่นใหญ่จัดเต็มสุดๆ ต้องยกให้ “กระแต อาร์สยาม” แตร บุญยะเลี้ยง กับ “หนุ่มโตชิ” ว่าที่สามี คิดว่ากำลังดูซีรีส์แนวตั้ง เพราะเนรมิตฉากสวีตสระว่ายน้ำในบ้าน ซีนกอดตกลงไปในสระ แถมจ๊วบ ทำเอฟซีตาค้าง งานนี้ทั้งคู่ตั้งใจทำเพื่อมอบความสุขและพลังงานดีๆ ในเดือนแห่งความรัก บอกได้คำเดียวว่า สุดมาก!