“บริทนีย์” ขายลิขสิทธิ์เพลงรับ หกพันล้าน

“บริทนีย์ สเปียร์ส” นักร้องดังเจ้าของเพลงฮิตอย่าง Toxic, Baby One More Time, Gimme More, I'm a Slave 4 U, Lucky, Sometimes และ Stronger ได้ขายลิขสิทธิ์ส่วนแบ่งของตนเองในเพลงทั้งหมดในมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ตามรายงานทางเอกสารที่ TMZ ได้รับมาระบุว่า บริทนีย์ สเปียร์ส ได้ทำข้อตกลงเมื่อวันที่ 30 ธ.ค. ที่ผ่านมา ว่าได้ขายลิขสิทธิ์ในส่วนของตนเองกับ Primary Wave
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ระบุราคาขายลิขสิทธิ์เพลง แต่แหล่งข่าวบอกกับ TMZ ว่าราคาดังกล่าวอยู่ในระดับเดียวกับข้อตกลงมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ( 6.2 พันล้านบาท) ที่จัสติน บีเบอร์ ทำไว้เมื่อครั้งขายลิขสิทธิ์เพลงของเขา
เป็นไปได้ว่าค่าลิขสิทธิ์ศิลปินและลิขสิทธิ์การเผยแพร่ของบริทนีย์ รวมอยู่ในข้อตกลงแล้ว แต่ Variety ระบุว่าอาจไม่รวมสิทธิ์ในการใช้ชื่อและภาพลักษณ์ (NIL) ของเธอ เว้นแต่ว่าตัวเลขจะสูงกว่าที่ TMZ ประเมินไว้มาก
มีรายงานว่านักร้องวัย 44 ปีมีความสุขกับการขายครั้งนี้ และกำลังฉลองด้วยการใช้เวลากับลูกชายของเธอ
เมื่อเดือนที่แล้ว บริทนีย์ ถึงกับสาบานว่าจะ “ไม่แสดงคอนเสิร์ตในสหรัฐอเมริกาอีกต่อไป”
ในโพสต์บนอินสตาแกรม เธออธิบายว่า: “ปีนี้ฉันจะส่งเปียโนตัวนี้ให้ลูกชาย!... ที่น่าสนใจคือ ฉันเต้นบนอินสตาแกรมเพื่อรักษาอาการบางอย่างในร่างกายที่คนอื่นไม่รู้ ใช่แล้ว บางครั้งมันก็ดูน่าอาย... แต่ฉันก็ฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อจะรักษาชีวิตตัวเอง...
ฉันจะไม่แสดงในสหรัฐอเมริกาอีกแล้วด้วยเหตุผลที่ละเอียดอ่อนมาก แต่ฉันหวังว่าจะได้นั่งบนเก้าอี้พร้อมดอกกุหลาบสีแดงปักบนผมมวย และแสดงกับลูกชายของฉัน... ในสหราชอาณาจักรและออสเตรเลียเร็วๆ นี้
เขาเป็นซูเปอร์สตาร์ และฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้อยู่ใกล้ชิดเขา! ขอให้โชคดีนะ เจ้าหนู!”
บริทนีย์ เป็นคุณแม่ของลูกชายสองคน คือ เจย์เดน วัย 19 ปี และ เพรสตัน วัย 20 ปี กับอดีตสามี เควิน เฟเดอร์ไลน์ แต่เธอไม่ได้เปิดเผยว่าหมายถึงลูกชายคนไหนในโพสต์นั้น
อย่างไรก็ตาม นักร้องเจ้าของเพลง Sometimes เคยชื่นชมฝีมือการเล่นเปียโนของ เจย์เดน มาก่อน
เมื่อเดือน มี.ค. เธอได้แชร์วิดีโอของ เจย์เดน กำลังเล่นเปียโน และกล่าวถึงลูกชายของเธอว่า “ฉันรู้สึกทึ่งในตัวเขา ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาเป็นลูกของฉัน!!! ฉันกลัวจริงๆ เพราะมันไม่ปกติ!!!”
คอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของบริทนีย์ในสหรัฐอเมริกาคือทัวร์ Piece of Me ปี 2018 ซึ่งต่อจากคอนเสิร์ตประจำที่ลาสเวกัสซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่ปี 2013 ถึง 2017
ก่อนหน้านี้เธอเคยมีกำหนดจะกลับมาแสดงคอนเสิร์ตที่ลาสเวกัสอีกครั้งในชื่อ Domination ในปี 2019 แต่การแสดงถูกยกเลิกไป โดยนักร้องสาวอ้างถึงปัญหาครอบครัวเป็นเหตุผลในการยกเลิก