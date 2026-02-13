“ออม” หวงวาดฝันวันวิวาห์ คอสตูม “หลิงหลิง” เซ็กซี่แหวกมาก เคลียร์ดรามาการ์ดมาเลเซียประชิดตัว

“หลิงหลิง-ออม” เตรียมทำการบ้านอย่างดีพร้อมรับมือร่วมงาน “กิ๊ก สุวัจนี” ด้าน ออม ออกปากหวงเรื่องนี้คอสตูมหลิงหลิงเซ็กซี่ เคลียร์ดรามาการ์ดที่มาเลเซียประชิดตัวมากไป ชี้เหตุการณ์ชุลมุน เข้าใจทุกฝ่าย ขอบคุณแฟนๆ ที่เป็นห่วง
รับงานคู่กันประเดิมต้นปี สำหรับสองสาว “หลิงหลิง ศิริลักษณ์ คอง” และ “ออม กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์”มาร่วมงาน “EM DISTRICT: THE GRAND CELEBRATION OF PROSPERITY CHINESE NEW YEAR 2026” โดยทั้งคู่ได้อัปเดตถึงซีรีส์เรื่องใหม่ วาดฝันวันวิวาห์ ที่ทั้งคู่ร่วมงานกันเป็นโปรเจกต์ที่ 3 ที่เปิดกล้องไปเรียบร้อยแล้ว
หลิงหลิง : “เปิดกล้องไปแล้วค่ะ ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี ได้เข้าซีนกันไปหลายฉากแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เข้ากับแม่ (กิ๊ก สุวัจนี) นะคะ ยังไม่รู้ว่าจะพาวเวอร์ขนาดไหน เท่าที่ผ่านมาก็ราบรื่น และถ่ายทำได้ไวค่ะ”
ออม : “รู้สึกว่ามันเป็นบทบาทใหม่ๆ ของพวกเราสองคนมาก ได้เจอทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าในกองก็ดีใจ เตรียมตัวเจอพี่กิ๊กแล้ว เตรียมโดยการอ่านนิยาย แต่ก็ตื่นเต้นอยู่นะคะ เพราะว่าพี่กิ๊กคือใส่สุดมาก เคยได้เล่นด้วยกันตอนถ่ายไตเติ้ล พลังเยอะมากค่ะ รังสีพี่กิ๊กน่ารัก”
หลิงหลิง : “หลิงเคยสัมผัสเอเนอร์จี้พี่กิ๊กมาแล้ว ตอนถ่ายเรื่องหนึ่งในร้อยด้วยกัน ที่เขาร่ำลือกันก็คือจริงมากค่ะ”
ห่วงอยู่นะคอสตูม “หลิงหลิง” ค่อนข้างเซ็กซี่
หลิงหลิง : “คอสตูมหลิงก็ไม่เบาค่ะ”
ออม : “แหวกมาก ไม่รู้ว่าแหวกทำไม หวงอยู่นะ อยากให้ติดตามดูกันเอาเองแล้วกัน อยู่หลังกล้องก็มีแอบหยิกหลังจริง แต่พี่หลิงเป็นคนหยิก เพราะว่าออมไปเบ่งกล้ามโชว์เลยโดนหยิก”
เคลียร์ดรามาการ์ดที่มาเลเซียโดนตัวใกล้ชิด จนแฟนๆ รู้สึกว่ามากเกินไป
หลิงหลิง : “ถามว่าตกใจไหม เอาจริงๆ คือมันผ่านไปสักพักใหญ่แล้ว หลิงก็ลืมไปว่ามันเป็นยังไง เรื่องราวมันเกิดตั้งแต่ต้นปีตอนที่ไปมาเลเซีย หลิงก็แทบจำไม่ค่อยได้ว่ามันเป็นยังไง จำได้แค่ว่าตอนนั้นคนเยอะมาก ความชุลมุน แต่ก็พยายามที่จะปกป้องเอามือมากั้นตัวเอง เพราะว่ามีแฟนๆ ล้ม แล้วเราก็เป็นห่วงว่าพอมีคนล้มแล้วมันจะเกิดการทับกันหรือเปล่า ก็เลยหยุดเพื่อที่จะไม่ให้มีการเดินต่อแล้ว รอให้เขาลุกขึ้นมาก่อนแล้วเราค่อยเดินต่อ แต่จังหวะนั้นเราไม่ได้โฟกัสว่ามีใครเข้ามาหรือเปล่า แต่ปกติถ้าสัญชาตญาณน่าจะมีมือขึ้นมากัน แต่ตอนนั้นคือเราก็ไม่แน่ใจ เหตุการณ์มันเกิดขึ้นไวมากแล้วก็มีหลายอย่าง
จังหวะนั้นมีคนเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นการ์ด ทีมงาน หรือว่าเป็นแฟนๆ เป็นช่วงที่เราแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าใครเป็นใคร เพราะว่าแฟนคลับก็อยากเจอเรา แล้วการ์ดก็พยายามดันแฟนคลับออกไปเพื่อที่จะปกป้องเรา ส่วนตัวเราก็เป็นห่วงว่าใครจะทับกันเลยจะคอยเดินช้าๆ เพื่อที่จะไม่ให้มีคนล้ม ส่วนตัวก็เข้าใจว่าหน้างานมันอาจจะมีจังหวะชุลมุนไปหน่อย แต่ว่าหลิงเองก็พยายามที่จะปกป้องตัวเองเหมือนกัน ยังไงก็ต้องขอบคุณแฟนๆ ที่คอยเป็นห่วง วันหลังจะดูแลตัวเองให้มากขึ้น”
เปลี่ยนการ์ดเป็นผู้หญิงเป็นอีกหนึ่งทางออก
หลิงหลิง : “เป็นอีกหนึ่งทางออกที่ดีค่ะ หลังจากนี้ก็อาจจะมีการคุยกันว่าถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะขอการ์ดเป็นผู้หญิง”
ออม : “ตอนที่เห็นดรามาก็รีบส่งไปถามเขาเลยว่าเกิดอะไรขึ้นคะ แต่เขาบอกจำไม่ได้”
หลิงหลิง : “อย่างที่บอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาสักพักใหญ่แล้ว ณ โมเมนต์นั้นทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากก็เลยจำไม่ได้จริงๆ ว่ามันมีการใกล้ชิดขนาดไหน ขอบคุณแฟนๆ ทุกคนที่คอยเป็นห่วงหลิง จริงๆ หลิงก็เป็นห่วงแฟนๆ เหมือนกันเวลามีคนเข้ามาเยอะๆ แล้วโดนเบียดเป็นลม แต่หลิงก็คิดว่าเรื่องมันผ่านไปแล้วสักพัก เชื่อว่าทุกคนก็มีหน้าที่ของตัวเองแหละ และอีกอย่างงานนั้นหลิงก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรค่ะ”