“ณเดชน์-หมาก” vs “แอน ทองประสม-เจมส์จิ” จับคู่ฟิตลงสนามประลองความแข็งแกร่ง HYROX 2026

ช่วงนี้เห็นคนดังออกกำลังกายกันคึกคัก เพราะกำลังเข้าสู่โค้งสุดท้ายก่อนประเทศไทยจะเปิดสนามประลองความแข็งแกร่งในศึก HYROX 2026 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20–22 มี.ค. 2569 และที่หลายคนจับตามอง คือการลงแข่งขันขอ 2 คู่นักแสดง “ณเดชน์ คูกิมิยะ - หมาก ปริญ สุภารัตน์” และคู่ของ “แอน ทองประสม-เจมส์ จิรายุ ตั้งศรีสุข” ส่งกำลังใจให้ทั้งสองคู่ โชว์ความอึด ถึก ทน ของร่างกาย
HYROX คือ ผสมผสานการวิ่งและการออกกำลังกายแบบฟังก์ชั่นเข้าด้วยกัน โดยผู้เข้าร่วมจะวิ่ง 1 กิโลเมตร ตามด้วยการออกกำลังกายแบบฟังก์ชั่น 1 สถานี ทำซ้ำเช่นนี้ 8 รอบ