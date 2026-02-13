เพื่อนสนิทโต้แทน “เด๋อ ดอกสะเดา” ปมซุกเมียอีกคน 29 ปี ลั่นอีกฝ่ายหนึ่งพูดไม่ได้

ยังเป็นประเด็นที่โลกออนไลน์ต่างติดตาม สำหรับกรณีที่ “ปู กนกวรรณ บุรานนท์” ประกาศเลิก “เด๋อ ดอกสะเดา” พร้อมแฉเด๋อซุกภรรยาอีกคน นานถึง 29 ปี อีกทั้งตนเองต้องตกเป็นเมียน้อยไม่รู้ตัว
ล่าสุด “ปริ๊นซ์ ยามาฮ่า” เพื่อนสนิท เด๋อ ดอกสะเดา ได้ออกมาโพสต์ปกป้องเด๋อ ซุกนานขนาดนั้น ทำไมเพื่อนๆ ไม่รู้ ลั่นฝ่ายหนึ่งพูดได้ อีกฝ่ายพูดไม่ได้ ยืนยันไม่ได้แก้ตัวแทนเพื่อน
“ผมเป็นเพื่อนนักเรียนห้องเดียวกับเด๋อมาตั้งแต่เด็ก ผมติดต่อกันตลอด โตมาก็ยังมาเป็นศิลปินด้วยกันแต่คนละแขนง เท่าที่ผมทราบก็คือ ก่อนที่เด๋อจะมาอยู่กับคุณปู เด๋อมีภรรยาคนแรกตั้งแต่ยังไม่มีชื่อเสียง มีลูกสาว 1 คน และลูกชาย 1 คน แล้วเขาก็เลิกกับภรรยาเขาไปนานแล้ว
ผมจึงสงสัยว่า ที่คุณปูบอกว่าซุกเมียอีกคนไว้ 29 ปีคือใคร คือคนที่เลิกกันไปนี้หรือไม่ ถ้าซุกไว้นานขนาดนั้น ทำไมเพื่อนๆไม่รู้ (มันอาจจะซุกจริงแต่เพื่อนไม่รู้ก็ได้ เพราะอีนี่มันซ่อนเก่ง) แต่ประเด็นอยู่ตรงที่ ตอนนี้ฝ่ายนึงพูดได้ แต่อีกฝ่ายนึงพูดไม่ได้ ไม่ได้ช่วยเพื่อน แต่ควรต้องให้ความเป็นธรรม เรื่องของคนสองคนเราไม่สามารถไปล่วงรู้ลึกๆ ได้ครับ
คุณปูบอกว่าทราบมานานแล้ว ถ้าคุณปูเลิกกับเขาไปก่อนที่เขาจะป่วยหนักขนาดนี้ สังคมก็คงไม่มองดูว่าคุณปูบกพร่องอะไร ส่วนตัวผมไม่ตำหนิ เพราะคุณปูน่าจะมีเหตุผลส่วนตัวซึ่งไม่อยากจะพูดก็ได้ สังคมอาจไม่เข้าใจ แต่ผมเข้าใจนะครับ
‘ปริ๊นซ์ ยามาฮ่า’
(ผมขอเปิดคอมเมนต์เฉพาะเพื่อน เนื่องจากเปิดสาธารณะแล้วเข้ามาคอมเมนต์ลักษณะขัดแย้งกันซึ่งผมไล่ลบไม่ไหว ต้องขออภัยนะครับ)”
ภายหลังข้อความถูกตีข่าว ปริ๊นซ์ก็ได้โพสต์เพิ่มเติมว่า
“เพื่อนในเฟสส่งข้อความมาบอกว่า
เพื่อน : อาครับ มีเพจข่าวเกี่ยวกับเรื่องที่อาโพสต์ในเฟสเรื่องเด๋อ ดอกสะเดา ไปลงกันทั่วหลายเพจเลยครับ
ปริ๊นซ์ : ช่างเขาเถอะครับ
เพื่อน : มีเมนต์เข้ามาว่าอาว่าช่วยแก้ตัวให้อาเด๋อด้วยนะครับ
ปริ๊นซ์ : ผมยังไม่ได้โพสต์ช่วยฝ่ายไหนเลย เขาอ่านไม่ละเอียดมั้งครับ
เพื่อน : อาเข้าไปดูเมนต์ในเพจต่างๆ สิครับ
ปริ๊นซ์ : เสียเวลาครับ พวกที่เมนต์แบบไร้วุฒิภาวะ เราไม่ไปใส่ใจครับ เป็นคนเหมือนกันแต่ความเป็นคนไม่เท่ากัน คนดีๆ ที่โดนด่าไปทั่วโซเชียลแบบหยาบๆ คายๆ ด้วยถ้อยคำและข้อความแบบสถุลมีเยอะแยะ เราไม่เข้าไปอ่านก็จบแล้วครับ
#ข่าวเด๋อดอกสะเดา”