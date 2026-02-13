3 หน่วยงานร่วมใจกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อเร็วๆนี้ ศ.นพ.ศุภสวัสดิ์-พันธ์ทิพย์ ชัชวาลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และภริยา เป็นประธานเปิดงาน “ธรรมศาสตร์รวมใจรักษ์ผ้าไทยคู่แผ่นดิน” ให้แก่เจ้าภาพ 3 หน่วยงาน คือ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดย รศ.นพ.ดิลก ภิยโยทัย บริษัท บิวตี้เจมส์ จำกัด โดย สุริยน ศรีอรทัยกุล และชมรมเพลินไทยสมัยนิยม โดย ม.ล.ปุญยนุช เกษมสันต์ ที่ผนึกกำลังกันจัดกิจกรรมถวายอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมทั้งนำรายได้จากการจัดงานสมทบทุนในกาสร้างศูนย์นวัตกรรมด้านมะเร็ง และรังสีรักษา ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการทำดีถวายเป็นพระราชกุศล ณ อีเว้นท์ฮอลล์ ห้างเซนทรัล ชิดลม
ในงานเริ่มด้วยพิธีกรชื่อดัง นีโน่ เมทนี บุรณศิริ นำเข้าพิธีการถวายอาลัย และการขับร้องบทเพลงถวายอาลัย แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนักร้อง และนักร้องกิตติมศักดิ์เสียงคุณภาพ อาทิ กมลชนก เขมะโยธิน สันติ วจนพานิช ภัทรกร พันธุมโกมล วทัญญู มุ่งหมาย พญ.เฉลิมขวัญ รื่นอารมณ์ ดร.สุวรรณา วงศ์สุรไกร อดิศร์ เชื้อวงศ์ อธิป เจริญชัยสกุลสุข นภาดา เศรษฐเศรณีกุล ชนภา ณ นคร และการขับร้องเพลงประจำสถาบันจากการประสานเสียงของนักร้องคอรัสมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามด้วยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ด้วยคณะกรรมการตระหนักในพระราชกรณียกิจด้านผ้าไทย ที่ได้สะท้อนถึงพระราชอุตสาหะที่ทรงปรารถนาให้การทอผ้าพื้นบ้านของเกษตรกรไทย สามารถเป็นอาชีพเสริมให้มีรายได้อย่างยั่งยืน และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรงพระราชทานแบบชุดไทยพระราชนิยมให้แก่สตรีไทย ถึง 8 แบบ ซึ่งมีความงดงามวิจิตรเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก และทรงรื้อฟื้นการทอผ้าไทยพื้นบ้านทั้ง 4ภูมิภาค จนกลายมาเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในทุกสังคม
ด้วยการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ชุดไทยพระราชนิยมทั้ง 8 แบบ และเสื้อพระราชทานชายไทยบนเวที ซึ่งในปีนี้ประชาชนไทยต่างเฝ้ารอข่าวดี ในการจดทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก้ ในงานยังมีการแสดงวิวัฒนาการแฟชั่นเครื่องแต่งกายในราชสำนักยุครัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชกาลที่ 4-9 ที่ตัดเย็บโดยผ้าไทยจากศูนย์ศิลปาชีพ ผ้าจากโครงการดอยตุง ผ้ายกดอกจากอำเภอปักธงชัย และผ้าไทยพื้นบ้านจาก 4 ภูมิภาค ด้วยผลงานของ 4 ห้องเสื้อชั้นนำโดย สุดจิตร์ สุดจิตต์ Finale Wedding Studio, สุภาพร เอ็ลเดรจ Supa East Glamor, ศักดิ์สิทธิ์ บุญศักดาพร Tik Couture, นิรมล จิรปิติ Niramon Couture พร้อมหมวกแฟชั่นจาก ชนภา ณ นคร โดยผู้แสดงแบบกิตติมศักดิ์ และนักแสดงอาชีพกว่า 70 ราย อาทิ อุษามณี ไวทยานนท์ ณิชฏา ทองเจือ ญาณิศา ธีราธร ปวีณา ซิงค์ แอนนา เสืองามเอี่ยม ศุภัคญาฎาร์ กัลยาณมิตร ร่วมด้วยนายแบบกิตติมศักดิ์ อาทิ กษิดิศ ดุลยจินดา บุตรชายรูปหล่อของประธานชมรมเพลินไทยฯ นิติรัตน์ เปลี่ยนขำ ดร.นิริน พลวัน มนฤทัย เตยะราชสกุล ศ.คลินิก พญ.วลัยลักษณ์ ชัยสูตร โชคชัย มณีอนันตเศรษฐ์ พิมนรา บุนนาค ฐิติพร ไพบูลย์ปรีดี ไอโกะ ซาเอกิ เกรียงชัย วิศิษฏ์สรอรรถ สุพนิต วีระกุล กันยาวีร์ ใจบุญ วิลาสิณี เทพหัสดิน ณ อยุธยา นฤดี วรวรรณ ณ อยุธยา ฯลฯ
นอกจากนี้ยังมีการประมูลของสะสมจากผู้ใหญ่ใจดีจำนวน 17 รายการ อาทิ ม.ล.ปุญยนุช เกษมสันต์ มอบพระบรมสาทิสลักษณ์ จากพระราชพิธีอภิเษกสมรสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เคียงคู่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เทคนิคสีน้ำมัน โดยศิลปินชื่อดัง ชูศิษฐ์ วิจารณ์โจรกิจ โดยมี คุณกรรณิกา ศิลปะวรางกูร เป็นผู้ประมูลได้ และมอบให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติอัญเชิญติดที่อาคาร 90 ปี ธรรมศาสตร์ ต่อไป และอีกพระบรมสาทิสลักษณ์ ที่เขียนด้วยเทคนิคสีชอล์ก มอบโดยศิลปิน นพแก้ว ประยูรเมธา โดยมี สมพงษ์ เผอิญโชค ศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ดีเด่น เป็นผู้ประมูลได้อย่างไม่อั้นราคา ม.ล.ปุญยนุช เกษมสันต์ - นิติรัตน์ เปลี่ยนขำ มอบผ้ายกทองขอบสังเวียนลายนกยูงมงคลทอเต็มผืน 4 เมตร โดยมี พรเทพ สามัตถิยดีกุล ตามมาประมูลให้ ศรีภริยาคนสวย ดร.นิริน พลวัน แบบไม่อั้นราคาเช่นกัน สุริยน ศรีอรทัย-กุล มอบกระเป๋า Judith Leiber 2 ใบ มี Mr.Jimmy เป็นผู้ประมูลได้ หมวกแฟชั่นจากต่างประเทศ มอบโดย ชนภา ณ นคร ผู้ประมูลได้คือ จิตรลดา- ศิริหงษ์ และอีกไฮไลท์ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมอบมาให้ประมูล คือนาฬิกาข้อมือบุรุษ - สตรี Seiko Monster 90 ปี TU Limited Edition หมาเลยเลขมงคล 099 และ 0999 ฯลฯ ผู้ประมูลได้คือ สมพงษ์ เผอิญโชค เจ้าประจำ และมานิดา วัฒนพนม รายได้ทั้งหมดจากการประมูลสิ่งของ จากนักแสดงกิตติมศักดิ์ผู้ใจกุศล และจากผู้บริจาคสมทบกรณีพิเศษ อาทิ พรทิวา นาคาศัย และประธานร่วมทั้งสอง คือ สุริยน ศรีอรทัยกุล ม.ล.ปุญยนุช เกษมสันต์ เพื่องานนี้ รวมทั้งสิ้น 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) มอบให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ประเดิมเป็นทุนในการเพื่อจัดทำศูนย์นวัตกรรมด้านมะเร็ง และรังสีรักษาในการช่วยเหลือและบำบัดรักษาผู้ป่วย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระแม่แห่งแผ่นดิน พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย จึงขอเชิญชวนให้ผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปติดต่อ ร่วมบริจาคตรงได้ที่ห้องบริจาค ชั้น 1 อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ 02-926-9432 065-054-2565