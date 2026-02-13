"ฟิล์ม-ต้าห์อู๋-ออฟโรด" แท็กทีมฉลอง 25 ปี “กรุงทองพลาซา” งาน “25th Anniversary & Thank You Party” ยิ่งใหญ่อลังการ

ห้างกรุงทองพลาซา ศูนย์ค้าส่งเสื้อผ้าพลัสไซซ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปีอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้ชื่อ "25th Anniversary & Thank You Party" ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอมารี กรุงเทพฯ (Amari Bangkok) เพื่อแสดงความขอบคุณพันธมิตรทางธุรกิจ และลูกค้าที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา
บรรยากาศเริ่มต้นด้วยการแสดงเปิดตัวชุด “The Rise of 3 Glittering Guardians” ซึ่งเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมจีนผ่านขบวนเชิดมังกรและสิงโต เพื่อความเป็นสิริมงคล อำนาจ และสติปัญญา สร้างความคึกคัก จากนั้นพิธีกร คิม ธิติสรรค์ กู้ดเบิร์น กล่าวเปิดตัว 3 แขกรับเชิญคนสำคัญ ฟิล์ม ธนภัทร กาวิละ , ต้าห์อู๋ พิทยา แซ่ฉั่ว , ออฟโรด กันตภณ จินดาทวีผล ที่มาร่วมสร้างสีสัน พร้อมโชว์สุดพิเศษ จาก DJ เฟม ชุติพงศ์ พุทธรักษ์ นอกจากนี้ยังมีเหล่าเซเลบริตี้และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังตบเท้าเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ ลูกเกด เมทินี , ลิลลี่ เหงี่ยน, ออมเชอ (TikToker), ไวท์ ศุทธิ และ ซองวอน อัครเดช มาร่วมเฉลิมฉลองก้าวสำคัญนี้ร่วมกับผู้บริหารคนเก่ง คุณอัญชลี ตันติวงษากิจ กรรมการผู้จัดการ ห้างกรุงทองพลาซา
ภายในงานยังอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมและความบันเทิงเพื่อคืนกำไรให้ผู้ร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็น Mini Concert สุดพิเศษจาก ฟิล์ม ธนภัทร, ต้าห์อู๋ และ ออฟโรด ที่เรียกเสียงกรี๊ดจากแขกในงานอย่างท่วมท้น การแสดงจากแดร็กควีนชื่อดัง "ไจ๋ ซีร่า" เจ้าของฉายามาดอนน่าเมืองไทย Lucky Draw การแจกรางวัลใหญ่รวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท อาทิ จี้ม้าทองคำ , นาฬิกาแบรนด์ดัง (Orient, Sandoz), ผลิตภัณฑ์ Dior, บัตรที่พักโรงแรมอมารี กรุงเทพฯ และ รางวัลพิเศษสายมู เซ็ทเหรียญร่ำรวย จากวัดต้าซี ประเทศไต้หวัน เพื่อเสริมดวงการเงินต้อนรับปีใหม่จีน นับเป็นการปิดท้ายงานแบบประทับใจ สร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับครอบครัวกรุงทองพลาซาทุกท่าน พร้อมก้าวเข้าสู่ปีที่ 26 อย่างมั่นคงไปพร้อมกัน
โดย คุณอัญชลี ตันติวงษากิจ ได้กล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติและเน้นย้ำถึงความแข็งแกร่งของกรุงทองพลาซาที่ยืนหยัดเป็นศูนย์กลางการช้อปปิ้งใจกลางประตูน้ำมาตลอด 25 ปี โดยในปี 2569 นี้ ซึ่งตรงกับปี "ม้าไฟ" ตามนักษัตรจีนอันเป็นสัญลักษณ์ของพลังและความเจริญรุ่งเรือง กรุงทองพลาซาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม
ก่อนจบการฉลอง กรุงทองพลาซายังประกาศจัดกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อเอาใจขาช้อปกับแคมเปญ "Summer Splash Luck ช้อปฉ่ำรับโชค" ลุ้นรับสร้อยข้อมือทองคำ หนัก 50 สตางค์ และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 1.6 แสนบาท ตั้งแต่วันนี้ถึง 2 พฤษภาคม 2569 เพียงซื้อสินค้าภายในห้างกรุงทองพลาซาครบทุก 100 บาท นำใบเสร็จที่ได้รับมาแลกคูปองชิงโชคได้ที่ สำนักงานชั้น 4 ลูกค้าทุกท่านร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 2 พ.ค. 2569 รวมถึงงาน "Clearance Sale" ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคมนี้ ณ ห้างกรุงทองพลาซา
