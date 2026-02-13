สยามดิสคัฟเวอรี่ เปิดพื้นที่จัดเต็มกิจกรรมศิลปะ ดนตรี และเพื่อนสี่ขา ตลอดเดือนแห่งความรัก วาเลนไทน์ปีนี้

สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม เปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้สำรวจความหมายของคำว่า “ความรัก” ผ่านแคมเปญพิเศษ “LOVE OF DISCOVERY” ชวนทุกความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นคนรัก เพื่อน ครอบครัว หรือแม้แต่เพื่อนสี่ขามาค้นพบช่วงเวลาแห่งความสุขและแรงบันดาลใจในแบบของตัวเอง ที่สยามดิสคัฟเวอรี่
PAW LAB ชวนค้นหารักแรกกับเพื่อนสี่ขาไฮไลต์สุดน่ารักในวัน 14 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14.00 – 15.30 น. พบกับกิจกรรม “FRENCHIE VALENTINE’S MEETUP” รวมพลคนรัก French Bulldog พร้อมกิจกรรมสนุกๆ ที่จะทำให้โมเมนต์วาเลนไทน์อบอวลไปด้วยความสดใส พร้อมพบกับนิทรรศการศิลปะ MY PAWFECT BUDDIES
โดยศิลปิน PNK.FF สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับ Customize Station สกรีนเสื้อด้วย Flex ลายเอ็กซ์คลูซีฟ, Pet-Friendly Photobooth เฟรมพิเศษ และแลกรับการ์ดวาเลนไทน์ หรือเสี่ยงทายกับ Fortune of Love พร้อมช้อปงานอาร์ตที่สื่อถึงความรักจากเจ้าสี่ขามากมาย ร่วมสนุกง่ายๆ เพียงแสดงใบเสร็จมูลค่า 1,000 บาท จากสยามดิสคัฟเวอรี่ หรือใช้ 10 ONESIAM Coins ตั้งแต่ 13 ม.ค. – 17 ก.พ. 2569 ณ ชั้น 1 PAW LAB
เติมพลังรักผ่านงานศิลป์อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญกับนิทรรศการ “WITH LOVE, WE FEEL” ถ่ายทอดมุมมองความรักผ่านผลงานศิลปิน หลากหลายสไตล์ พร้อมสร้างบรรยากาศสุดพิเศษด้วยกลิ่นกาแฟดริปและการเลือกฟังแผ่นไวนิล เริ่มวันที่ 13 ก.พ. พบกับ Soulbrother Vinyl Set, 14 ก.พ. Talk Session ร่วมพูดคุยเรื่องแผ่นเสียงกับ DJ Sarttra, DJ Sonny, DJ Taro และ DJ Looserdog, 15 ก.พ. Basic Scratch Workshop เรียนรู้เทคนิคดีเจสแครชกับ DJ Whatdatfrog และ DJ Plzzpoom และ14 ก.พ. เวิร์กช็อประบายสีแผ่นไวนิลฟรีกับ BIGDEL ภายในงานยังรวมร้านแผ่นเสียงชั้นนำในโซน Record Shop Pop-Up อาทิ So Soul Studio, Dig & Drip Coffee, Earthtone Records, Trackaddict Records, Cake & Vinyl Shop, 80’s RECORDS, CD COSMOS, Nok Record Shop, COCONUT RECORDS, Shufflehousebkk, Fung Art, Polandstuff, อมรมูฟวี่แอนด์มิวสิค และ At First Sight Record พิเศษ! รับคูปองวาดภาพพอร์ตเทรตฟรีจาก Polandstuff เมื่อมียอดซื้อภายในงาน
ศิลปะขาว-ดำที่เต็มไปด้วยสีสัน ร่วมออกแบบ UV สติ๊กเกอร์ลายดอกไม้บนแผ่นพลาสวูด วันที่ 14-15 ก.พ. จากนิทรรศการ “MONOLIFE” When Black & White is The Most Colorful Color โดย MR.HALFMAN ที่ชวนมองความรักผ่านมิติของความเรียบง่ายแต่ทรงพลัง
ปิดท้ายด้วยกิจกรรม “SINGLES AWARENESS DAY คนโสด โปรดกอด” ขนขบวนศิลปิน และมาสคอตสุดน่ารักมาเอาใจคนโสดกับกิจกรรม FREE HUGS และ HI-TOUCH กับมาสคอตหมีสุดอบอุ่น พร้อมพบกับศิลปิน FAVIQ มาร่วมสร้างความสนุกส่งต่อความรัก ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 นี้ และมาComePlayWithUs ร่วมสนุกรับของขวัญเซอร์ไพรส์จากแบรนด์ดังรวมกว่า 100,000 บาท
วาเลนไทน์ปีนี้ ไม่ว่าความรักของคุณจะมีรูปแบบใด สยามดิสคัฟเวอรี่ขอชวนมาค้นหาแรงบันดาลใจ สร้างโมเมนต์ใหม่ และเปิดประสบการณ์ที่แตกต่างไปกับ “LOVE OF DISCOVERY” เพราะความรัก…คือการค้นพบในแบบที่เป็นคุณเท่านั้น ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โซเชียลมีเดีย Siam Discovery