"จางหนาน" ออกปาก "ปานดวงใจ Signature" น่าดูตั้งแต่ต้นจนจบ

มีโอกาสมาเยือนไทยอีกครั้ง สำหรับ "จางหนาน" พระเอกซีรีส์ และพิธีกรจากสถานีโทรทัศน์ ฉงฉิ่ง ประเทศจีน และได้รับเชิญให้มาร่วมงานเปิดตัวซีรีส์แนวตั้ง "ปานดวงใจ Signature" ที่เวที Idol Exchange MBK Center
โดยพระเอก จางหนาน เผยถึงความรู้สึกหลังจากได้ชมทีเซอร์ซีรีส์แนวตั้ง "ปานดวงใจ Signature" ภายในงาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เมืองภูมิ หาญสิริเพชร "หันปิง" (Han Bing) อินฟลูเอนเซอร์ นักแสดงพิธีกรชาวไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังในประเทศจีน ช่วยแปลเป็นภาษาไทยว่า
"สวัสดีครับ ผมเป็นนักแสดงและพิธีกรจากสถานีโทรทัศน์ฉงชิ่ง และผมก็ได้แสดงซีรีส์ รวมถึงซีรีส์แนวตั้งด้วย เมื่อกี้ได้ดูตัวอย่างซีรี่ส์แนวตั้งของประเทศไทย รู้สึกน่าสนใจและน่าติดตามมาก อยากติดตามตั้งแต่ตอนแรกเลยครับ อยากรู้เรื่องเรื่องราวข้างในว่าจะเป็นยังไง รู้สึกดึงดูดมากเลยครับ"
โดย ดร.ภูมิ กล่าวต่อว่า… “ก่อนหน้านี้ละครที่เค้าเพิ่งเล่นติดอันดับ Top 3 ในประเทศจีน เป็นซีรีส์แนวตั้ง ซึ่งรู้สึกดีใจและตื่นเต้นเป็นอย่างมาก ปกติเค้าชอบละครไทย เค้ารู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันเด็ดเผ็ดมันส์มาก ตัวจางหนานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสมาร่วมแสดงในซีรีส์แนวตั้งของประเทศไทย
ถ้ามีโอกาสได้มาร่วมแสดงซีรีส์กับทางประเทศไทย เรื่องการใช้ภาษา ก็มีอุปสรรค แต่ก็มั่นใจว่าเรื่องพื้นฐานการแสดง ก็สามารถถ่ายทอดออกมาได้เหมือนกัน"
จางหนาน กล่าวทิ้งท้ายว่า… "ในปีนี้ยังมีละครอีกหลายเรื่อง กำลังจะออกมา รวมถึงรายการโทรทัศน์ที่เป็นพิธีกร อยากให้ทุกท่านรอติดตาม นอกจากนี้ในช่วงตรุษจีน ยังมีกิจกรรมพิเศษ ซึ่งหาคนไทยและผู้ประกอบการไทยบินไปที่ประเทศจีน ร่วมงานของรายการโทรทัศน์ฉงชิ่ง เป็นการออกร้านแสดงสินค้า รวมถึงในช่วงตรุษจีนยังจะพาเด็กจีน ครอบครัวจีน มาเที่ยวไทยพร้อมถ่ายรายการ ท่องเที่ยวไทย ดังนั้นจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะได้ติดตามดูรายการของ จางหนานจนถึงละครที่จะฉายในปีนี้ และมาร่วมกิจกรรมสนุกสนุกในฉงชิ่งด้วยครับ ขอให้ทุกคนติดตามผม อย่าลืมผมนะครับ ขอบคุณครับ"
📍ติดตามชมซีรีส์แนวตั้ง "ปานดวงใจ Signature" EP1 พร้อมกันทั่วโลก ในวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 เวลาหนึ่งทุ่มตรง ทางช่อง Youtube และ Tiktok ปานดวงใจ Signature