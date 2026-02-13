ถึงเวลาคนดีจะไม่เงียบอีกต่อไป! “ครูอ้อย” โต้แหลกหลอกเงินดารา 100 ล้าน ทุกการใส่ร้ายจะถูกดำเนินคดีทุกรูปแบบ!

ถึงเวลาคนดีไม่ทนอีกต่อไป เพจเฟซบุ๊ก Dr. DDnard Zoul Meditation and Sleep App ของ “ครูอ้อย ฐิตินาท ณ พัทลุง” หรือ “ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต” ได้โพสต์ฟาดเดือด หลังถูกโจมตีจากโซเชียลถึงข่าวลือหลอกลวงเงินดาราดังนับ 100 ล้านบาท เจ้าตัวยืนยันประกาศดำเนินคดีกับผู้ที่บิดเบือนข้อมูล ลั่นทุกการใส่ร้ายจะถูกดำเนินคดีทุกรูปแบบ
“หากสื่อจงใจบิดเบือน ทั้งที่ไม่ตรวจสอบ ดิฉันถือว่าเจตนา”
“ดิฉันไม่เคยรับเงินจากบุคคลดังกล่าวแม้แต่บาทเดียว
แต่การพูดกำกวมทำให้คนทั้งประเทศเข้าใจผิด
วันนี้ขอประกาศชัด…จากนี้ไป ทุกคำใส่ร้ายจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเต็มรูปแบบ
ถึงเวลาที่คนดีจะไม่เงียบอีกต่อไป”
📌 ประกาศชี้แจงข้อเท็จจริง (อย่างเป็นทางการ)
เรียนพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่าน
จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความและข่าวลือในสังคมออนไลน์ว่า
ดิฉันหลอกลวงหรือรับเงินนับร้อยล้านบาทจากดาราท่านหนึ่ง
อันเกิดจากการให้สัมภาษณ์ในลักษณะกำกวม จนทำให้ประชาชนจำนวนมากเข้าใจผิด
และส่งผลให้ดิฉันได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงทั้งในชื่อเสียงส่วนตัวและธุรกิจ
ดิฉันขอชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนดังนี้
1) ดิฉันไม่เคยได้รับเงินจากบุคคลดังกล่าวแม้แต่บาทเดียว
ไม่ว่าจะในรูปแบบใด
2) บุคคลดังกล่าวเคยได้รับความช่วยเหลือจากดิฉันในช่วงที่มีความลำบากยากจน
ทั้งการเรียน การกินอยู่ และการเดินทางต่างประเทศกับดิฉัน ซึ่งเป็นการช่วยเหลือจากดิฉันโดยสมัครใจ
แต่ไม่เคยมีการให้เงินแก่ดิฉันแม้แต่ครั้งเดียว
3) ขอให้ประชาชนตรวจสอบคำพูดจากรายการให้ครบถ้วน
เพราะบุคคลดังกล่าวได้กล่าวเองว่าเงินที่มีนั้นถูกนำไปซื้อทรัพย์สินของตนเองจากผู้อื่น
ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับดิฉัน และไม่เคยมีการซื้อขายใด ๆ กับดิฉัน
4) ขอให้ทุกท่านยุติการแชร์และยุติการกล่าวหาโดยไม่มีข้อเท็จจริง
การเผยแพร่ข้อความเท็จทำให้ผู้อื่นเสียหาย ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย
5) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ดิฉันจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด
กับผู้ที่ใส่ร้าย หมิ่นประมาท บิดเบือนข้อเท็จจริง
รวมถึงสื่อหรือบุคคลใดที่จงใจเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ตรวจสอบ
ไม่ว่าจะด้วยเจตนาหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม
ดิฉันมีพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วน
ทั้งคลิปวีดีโอ เอกสารสอบสวนของตำรวจ และข้อมูลที่สามารถพิสูจน์ความจริงได้
⸻
ดิฉันทำงานสุจริตมาโดยตลอดกว่า 20 ปี
ยึดมั่นในความดีและความถูกต้อง
และวันนี้ดิฉันขอประกาศอย่างชัดเจนว่า
“ถึงเวลาที่คนดีจะไม่เงียบอีกต่อไป”
ขอความกรุณาทุกท่านใช้วิจารณญาณ
อย่าตัดสินใครจากคำพูดกำกวม หรือกระแสความบันเทิง
เพราะการทำลายชื่อเสียงคนหนึ่งคน อาจทำลายชีวิตและครอบครัวของเขาได้
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีใจเป็นธรรม
และยืนอยู่ข้างความจริงค่ะ
ดร.ฐิตินาถ ณ พัทลุง
(Dr Ddnard Napattalung)
@ddnard Napattalung”
นอกจากนี้ ใต้โพสต์ดังกล่าว ครูอ้อย ยังได้เผยอีกว่า “คนดีต้องสู้ค่ะ”