xs
xsm
sm
md
lg

ถึงเวลาคนดีจะไม่เงียบอีกต่อไป! “ครูอ้อย” โต้แหลกหลอกเงินดารา 100 ล้าน ทุกการใส่ร้ายจะถูกดำเนินคดีทุกรูปแบบ!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ถึงเวลาคนดีไม่ทนอีกต่อไป เพจเฟซบุ๊ก Dr. DDnard Zoul Meditation and Sleep App ของ “ครูอ้อย ฐิตินาท ณ พัทลุง” หรือ “ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต” ได้โพสต์ฟาดเดือด หลังถูกโจมตีจากโซเชียลถึงข่าวลือหลอกลวงเงินดาราดังนับ 100 ล้านบาท เจ้าตัวยืนยันประกาศดำเนินคดีกับผู้ที่บิดเบือนข้อมูล ลั่นทุกการใส่ร้ายจะถูกดำเนินคดีทุกรูปแบบ
 
“หากสื่อจงใจบิดเบือน ทั้งที่ไม่ตรวจสอบ ดิฉันถือว่าเจตนา”

“ดิฉันไม่เคยรับเงินจากบุคคลดังกล่าวแม้แต่บาทเดียว
แต่การพูดกำกวมทำให้คนทั้งประเทศเข้าใจผิด
วันนี้ขอประกาศชัด…จากนี้ไป ทุกคำใส่ร้ายจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเต็มรูปแบบ
ถึงเวลาที่คนดีจะไม่เงียบอีกต่อไป”
📌 ประกาศชี้แจงข้อเท็จจริง (อย่างเป็นทางการ)

เรียนพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่าน

จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความและข่าวลือในสังคมออนไลน์ว่า
ดิฉันหลอกลวงหรือรับเงินนับร้อยล้านบาทจากดาราท่านหนึ่ง
อันเกิดจากการให้สัมภาษณ์ในลักษณะกำกวม จนทำให้ประชาชนจำนวนมากเข้าใจผิด
และส่งผลให้ดิฉันได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงทั้งในชื่อเสียงส่วนตัวและธุรกิจ

ดิฉันขอชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนดังนี้

1) ดิฉันไม่เคยได้รับเงินจากบุคคลดังกล่าวแม้แต่บาทเดียว
ไม่ว่าจะในรูปแบบใด

2) บุคคลดังกล่าวเคยได้รับความช่วยเหลือจากดิฉันในช่วงที่มีความลำบากยากจน
ทั้งการเรียน การกินอยู่ และการเดินทางต่างประเทศกับดิฉัน ซึ่งเป็นการช่วยเหลือจากดิฉันโดยสมัครใจ
แต่ไม่เคยมีการให้เงินแก่ดิฉันแม้แต่ครั้งเดียว

3) ขอให้ประชาชนตรวจสอบคำพูดจากรายการให้ครบถ้วน
เพราะบุคคลดังกล่าวได้กล่าวเองว่าเงินที่มีนั้นถูกนำไปซื้อทรัพย์สินของตนเองจากผู้อื่น
ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับดิฉัน และไม่เคยมีการซื้อขายใด ๆ กับดิฉัน

4) ขอให้ทุกท่านยุติการแชร์และยุติการกล่าวหาโดยไม่มีข้อเท็จจริง
การเผยแพร่ข้อความเท็จทำให้ผู้อื่นเสียหาย ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย

5) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ดิฉันจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด
กับผู้ที่ใส่ร้าย หมิ่นประมาท บิดเบือนข้อเท็จจริง
รวมถึงสื่อหรือบุคคลใดที่จงใจเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ตรวจสอบ
ไม่ว่าจะด้วยเจตนาหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม

ดิฉันมีพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วน
ทั้งคลิปวีดีโอ เอกสารสอบสวนของตำรวจ และข้อมูลที่สามารถพิสูจน์ความจริงได้



ดิฉันทำงานสุจริตมาโดยตลอดกว่า 20 ปี
ยึดมั่นในความดีและความถูกต้อง
และวันนี้ดิฉันขอประกาศอย่างชัดเจนว่า

“ถึงเวลาที่คนดีจะไม่เงียบอีกต่อไป”

ขอความกรุณาทุกท่านใช้วิจารณญาณ
อย่าตัดสินใครจากคำพูดกำกวม หรือกระแสความบันเทิง
เพราะการทำลายชื่อเสียงคนหนึ่งคน อาจทำลายชีวิตและครอบครัวของเขาได้

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีใจเป็นธรรม
และยืนอยู่ข้างความจริงค่ะ

ดร.ฐิตินาถ ณ พัทลุง
(Dr Ddnard Napattalung)
@ddnard Napattalung”

นอกจากนี้ ใต้โพสต์ดังกล่าว ครูอ้อย ยังได้เผยอีกว่า “คนดีต้องสู้ค่ะ”










ถึงเวลาคนดีจะไม่เงียบอีกต่อไป! “ครูอ้อย” โต้แหลกหลอกเงินดารา 100 ล้าน ทุกการใส่ร้ายจะถูกดำเนินคดีทุกรูปแบบ!
ถึงเวลาคนดีจะไม่เงียบอีกต่อไป! “ครูอ้อย” โต้แหลกหลอกเงินดารา 100 ล้าน ทุกการใส่ร้ายจะถูกดำเนินคดีทุกรูปแบบ!
ถึงเวลาคนดีจะไม่เงียบอีกต่อไป! “ครูอ้อย” โต้แหลกหลอกเงินดารา 100 ล้าน ทุกการใส่ร้ายจะถูกดำเนินคดีทุกรูปแบบ!
ถึงเวลาคนดีจะไม่เงียบอีกต่อไป! “ครูอ้อย” โต้แหลกหลอกเงินดารา 100 ล้าน ทุกการใส่ร้ายจะถูกดำเนินคดีทุกรูปแบบ!
ถึงเวลาคนดีจะไม่เงียบอีกต่อไป! “ครูอ้อย” โต้แหลกหลอกเงินดารา 100 ล้าน ทุกการใส่ร้ายจะถูกดำเนินคดีทุกรูปแบบ!