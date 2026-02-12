“ต่าย ชุติมา” เซอร์ไพรส์ มีแฟนใหม่มา 6 ปีแล้ว! ลั่นเคยถูกขอแต่งงาน ถ้าขออีกครั้งพร้อมเซย์เยส

“ต่าย ชุติมา” ทำเซอร์ไพรส์ เผยวาเลนไทน์ไม่เหงามา 6 ปี เพราะซุ่มคบแฟนหนุ่มนอกวงการ ที่เคยขอแต่งงานแล้วแต่ปฏิเสธไป ลั่นตอนนี้ถ้าขออีกครั้งพร้อมตอบตกลงทันที พร้อมยินดีกับรักครั้งใหม่ของทิม “พิธา” แอบถามลูกพ่อคบใคร
พอฝั่งอดีตสามีอย่าง “ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” มีข่าวมีรักครั้งใหม่แล้ว อดีตภรรยาอย่าง “ต่าย ชุติมา ทีปะนาถ” ก็เลยถูกจับขึ้นมาโยงเป็นประเด็นอีกครั้ง ซึ่งล่าสุดเจอสาวต่ายในงาน IB Tea Tree x Cica Calming Soothing Gel ณ วารีน่า สตูดิโอ เจ้าตัวก็เซอร์ไพรส์ว่าตนเองก็มีหวานใจคนใหม่แล้วเหมือนกัน ซึ่งวาเลนไทน์ไม่เหงามา 6 ปีแล้ว เป็นหนุ่มนอกวงการ แถมเป็นอินโทรเวิร์ต เลยไม่เคยมีโมเมนต์ภาพคู่ให้ได้เห็น
“วาเลนไทน์นี้มีไปทริปต่างจังหวัดค่ะ ก็มีคนพาไป แต่ว่าลูกไปด้วย จริงๆ ไม่เหงามานานแล้ว แต่ว่าไม่มีใครถาม ก็แฟนใหม่ค่ะ เขาเป็นคนธรรมดานี่แหละที่เข้าใจเราและเราเข้าใจเขา เป็นคนนอกวงการค่ะ คบกันมาก็นานแล้ว นี่ก็จะฉลองวันวาเลนไทน์ปีที่ 6 แล้ว คือเรารู้สึกว่าถ้าสถานการณ์มันยังไม่ชัวร์ เราก็เก็บไว้ก่อน เพราะเดี๋ยวเราจะหน้าแตกเองไงถ้าถามว่าตอนนี้ชัวร์หรือยัง มันก็นานแล้วนะ ก็มีออนๆ ออฟๆ แต่สุดท้ายแล้วก็คือมีความเข้าใจกัน เขาก็มีความเป็นทุกโมเมนต์ให้เราได้ ทั้งเป็นเพื่อน มีความเป็นผู้ใหญ่ปรึกษาได้ เขามีความเข้าใจสูง เป็นคนใจดี อารมณ์เย็น ใจดีกับลูกเราด้วย
ไม่ได้ลงรูปเพราะเกรงใจเขาด้วย เขาเป็นอินโทรเวิร์ต เรารู้ว่าเขาน่าจะไม่ชอบ ก็เลยไม่ได้ลงอะไร เขาโอเค แต่เราบางทีอาจจะงงๆ นิดนึง เหมือนเราเคยคบคนที่แบบเปิด แต่อันนี้ก็รู้สึกว่า เอ๊ะ อันนี้คือใช่หรือเปล่านะ (หัวเราะ) มันก็มีช่วงที่เบรกความสัมพันธ์ไปค่ะ แล้วก็กลับมาคุยกันใหม่หลายรอบ ก็รู้สึกว่ามันก็มีความพัฒนาหลายๆ ด้าน เขาก็ดูแลเราดีขึ้น ไม่ได้เผลอพูดว่าเป็นแฟน เราก็ลงไอจี แต่แค่ว่าไม่ได้ลงใคร ลงแค่ว่าเรามาฉลองวาเลนไทน์ แต่ลงเราคนเดียว และเราคงไม่ไปทานข้าวคนเดียววาเลนไทน์ (หัวเราะ) ถามว่าที่ผ่านมา 6 ปีไม่เหงาเลยไหม ก็ถ้าช่วงออฟก็เหงา ก็มีช่วงสั้น ช่วงยาวๆ แต่ไม่อยากพูดเยอะ ไม่อยากให้กระทบกระเทือนจิตใจ ก็มีความสุข รู้สึกว่าความรักที่ดีมันต้องประมาณนี้แหละ”
เผยเคยถูกขอแต่งงานแล้ว แต่ตนปฏิเสธไปเพราะตอนนั้นยังไม่แน่ใจ
“จริงๆ เขาเคยขอแล้วที่เคยออกข่าวไปตอนนั้น แต่ก็รู้สึกเป็นความผิดเราด้วยที่ตอนนั้นเราก็อาจจะยังนะ แต่มาคิดว่าจะยังทำไมตอนนั้นน่ะ (กัดฟันพูด)ตอนนี้ก็เหมือนดูๆ กัน ศึกษากันไปเรื่อยๆ เพราะรู้สึกว่าไม่รีบ แต่ว่าทุกวันนี้มันดีอยู่แล้ว เขาดูแลเราดีมากกว่าคู่แต่งงานอื่นๆ อีก ถ้าเขามาขอ เดี๋ยวมันก็ไม่เซอร์ไพรส์สิ เดี๋ยวเขากดดัน แต่ถ้าขอจริงๆ ก็จะตอบว่าแต่งค่ะ แต่เขาไม่ขอไง (หัวเราะ) เขาเข้ากับลูกเราได้จริงๆ ก็ชอบ ใจดี น่ารัก เขาก็สปอยทั้งเราแล้วก็ทั้งลูก ก็ชนะใจ เขาใจดี ตามใจ มีขอบเขตแต่ตามใจซะส่วนใหญ่
เรารู้ว่าเขาไม่รีบ และทุกวันนี้มันดีมากๆ แล้ว เราไม่รีบเพราะว่าเราก็ผ่านจุดนั้นมาแล้ว ที่รู้สึกว่าการแต่งงานอาจจะไม่ใช่คำตอบเสมอไป แต่ก็เป็นคนชอบโมเมนต์หวานๆ โรแมนติก ไม่อยากพูดเยอะ เดี๋ยวเขากดดัน แต่ไม่ต้องกลัวเหมือนครั้งที่แล้วว่าจะปฏิเสธ ไม่ต้องมีปมอะไรทั้งนั้น (หัวเราะ)”
แอบน้อยใจ เวลาอดีตสามีมีข่าวกับสาวๆ มีแต่ฝั่งตนที่ถูกโยง
“ก็รู้สึกว่าทีเราทำไมไม่ไปโยงถึงเขาบ้าง ทำไมเราต้องโดนโยงอยู่คนเดียว แต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา จริงๆ ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรา แค่เราห่วงในสถานะว่าเขาจะต้องมาใกล้ชิดลูกเรามากกว่า แต่กับลูกเราก็จะคุยกับเขาทุกเรื่อง เหมือนเป็นเพื่อนคนหนึ่งของเขาที่เราสามารถแชร์ความรู้สึก แชร์อะไรทุกอย่างกับเขาได้ก็เลยรู้สึกว่าลูกก็มีความเป็นผู้ใหญ่ที่เข้าใจเราด้วยว่าสถานการณ์มันเป็นยังไง เกิดอะไรขึ้น แล้ววิถีชีวิตธรรมชาติของคนที่จะต้องดำเนิน move on ไปข้างหน้ามันเป็นยังไง
ถ้าพ่อแม่จะมีใครใหม่เขาเข้าใจ แค่ขอให้พูดเขาตรงๆ ไม่ต้องหลอกว่าเป็นเพื่อน อย่างของเราตอนที่ออนๆ ออฟๆ ก็จะไม่ค่อยให้เจอลูกรู้สึกว่าให้ชัวร์ก่อน (ได้คุยกับอดีตสามีเรื่องนี้ไหมว่าถ้าไม่มั่นใจยังไม่อยากให้เจอลูก?) ไม่ เราไปแนะนำอะไรเขาได้ล่ะ (หัวเราะ) แต่ก็ยังช่วยกันดูลูกเหมือนเดิม ข่าวฝั่งเขาก็เห็น ถ้าไม่เห็นไม่ได้เนอะ (หัวเราะ) ก็ยินดีอยู่แล้ว เราก็ถามลูกว่าเป็นใครเหรอ (หัวเราะ) เพราะเราก็คุยกับลูกทุกเรื่องไง ลูกก็รู้พร้อมเรา ก็ดี เรารู้ว่านิสัยเขาเป็นไง มีก็ดี แต่ก็ถามลูก ลูกก็บอกว่ายังไม่รู้ ลูกก็รู้พร้อมข่าว”
บอกใจยังไม่อยากให้ลูกสาวไปเรียนต่อต่างประเทศ เพราะยังเด็ก
“ส่วนเรื่องที่จะให้น้องไปเรียนที่ต่างประเทศ เราให้ไปทดลองประมาณ 5 เดือน คือยังไม่ได้จะให้ไปเรียนต่อตอนนี้ค่ะ แต่มีการคุยกับลูกว่าอยากไปใช่ไหม เราก็ไม่อยากไปห้าม เพราะจริงๆ รู้สึกว่าเด็กไป แต่พอเขามาขอก็ลองให้ไปสั้นๆ เราก็โอเค อนุญาตให้ไป แต่จริงๆ อยากให้รอโตกว่านี้ อยากให้มีความคิดในการตัดสินใจอะไรได้มากกว่านี้ด้วย แล้วด้วยวัยตอนนี้มันเป็นวัยที่ใกล้ชิดพ่อแม่ แต่ถ้าต้องห่างไปก็กลัวว่าจะทำให้ต้องห่างกัน แต่ถ้าเกิดวัยที่เขาโตพอประมาณแล้ว ที่เขาเหมือนจะไปติดเพื่อนแล้ว ก็เป็นเรื่องของเขาว่าเขาจะไปผจญภัยโลกกว้างอะไรก็ไป ต่ายก็จะมีไปเยี่ยมค่ะ เขาจะมีเบรกนิดนึง 10 วัน ก็คือจะพาเขาเที่ยว”
บอกทำธุรกิจเปิดสอนนวดแผนโบราณ
“ตอนนี้ก็มีทำอะไรกรุบกริบไป อาจจะขายเสื้อผ้านิดหน่อย เราเคยทำธุรกิจเสื้อผ้ามาแล้วผ้ามันเหลือ ก็เลยรู้สึกว่าควรจะเอามาขายให้หมด แต่ว่าธุรกิจหลักๆ จริงๆ ตอนนี้เปิดเป็นโรงเรียนสอนนวดแผนโบราณ เขาสามารถมาเรียนแล้วก็ออกใบประกาศให้เขาไปสมัครงานได้ คือจริงๆ โรงเรียนมันเป็นชื่อในใบอยู่แล้ว แต่ว่ายังไม่ได้ตั้งชื่อที่มันเรียกง่ายๆ กำลังอยู่ในขั้นตอนการแบบทำกราฟิก ยังไม่ได้แบบเปิดอย่างเป็นทางการ
จริงๆ ก็เป็นคนชอบนวดด้วย ก่อนหน้านี้เราก็เปิดร้านนวดหน้า แล้วช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดี คนก็หนีไปทำงานต่างประเทศเยอะ รู้สึกว่าจุดนี้น่าจะเป็นช่องว่างให้เราทำธุรกิจได้ แล้วเราก็ชอบอะไรที่มันไม่ต้องมาร์เก็ตติ้งหนักๆ คือเราอยากอยู่นิ่งๆ เงียบๆ ถ้าใครสนใจก็ DM มาได้ค่ะ งานในวงการก็ยังรับค่ะ แต่คนคิดว่าไม่ค่อยรับ จ้างได้นะคะ จริงๆ เพิ่งไปเล่นยูริมา แต่เราเป็นฝั่งผู้ชาย เป็นพระเอก (หัวเราะ) ออนแอร์ไปแล้วค่ะ ของ Change แต่ตอนนี้ไม่มีค่ะ รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่ก็เยอะ เราก็แก่แล้วไง เราก็ต้องถอยไง ไปเล่นทีหน้าผากเหี่ยวหมดแล้ว ซีซั่นเชนจ์ปีนี้ครบ 20 ปี เล่นตั้งแต่อายุ 19 ตอนนี้ต้องเป็นส่งลูกไปเรียนดนตรีแล้ว ก็เคยเปิดหนังให้ลูกดู แต่เขาคงไม่เข้าใจว่าเราเป็นนางเอกหรืออะไรแต่เขาก็เหมือนรู้เพราะว่าทุกคนจะทักเขาว่าชอบคุณแม่อะไรแบบนี้มากกว่า คุณครูชอบคุณแม่ ก็จะเป็นรุ่นครูแล้วที่ชอบแม่”