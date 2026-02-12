สุดทุกด้าน “ฟิล์ม ธนภัทร” เผย “สกุณาซ่อนรัก” เลิฟซีนเดือด! ได้เห็นอะไรใหม่ๆ

“ฟิล์ม ธนภัทร” การันตีสกุณาซ่อนรักสุดทุกซีน ทั้งเลิฟซีนและดรามา ได้เห็นอะไรใหม่ๆ ก่อนเล่าเรื่องสุดฮาชอบร้องเพลงในไลฟ์ แต่เพี้ยนหมดจนไม่กลัวลิขสิทธิ์ พร้อมชม “แจม รชตะ” โตขึ้นมาก อัปเดตร่างทองเวอร์ชันมีน้ำมีนวลขึ้นเพราะแฮปปี้กับการกิน
ใครที่ได้เห็นทีเซอร์ละครเรื่อง สกุณาซ่อนรัก คงได้กรี๊ดแตก เพราะบทบาทของพระเอกหนุ่ม “ฟิล์ม ธนภัทร กาวิละ”แซบเหลือเกิน โดยเฉพาะฉากเลิฟซีน ซึ่งเจ้าตัวเผยนักแสดงทุกคนเต็มที่กับเรื่องนี้มาก ก่อนจะเข้าฉากเลิฟซีนก็มีการพูดคุยกันก่อนทุกครั้ง เป็นความเต็มใจของทุกคนที่จะทำให้เต็มที่สำหรับละครเรื่องนี้
“ก็ทำงานเต็มที่ครับ ส่วนภาพว่าจะมากมายขนาดไหนก็ให้ดูกันตัวเองแล้วกัน ก็ไม่ใช่หน้าที่ของผมแล้ว สิ้นสุดหน้าที่ของตัวเอง ก็แล้วแต่ดุลยพินิจของทางผู้ใหญ่ แล้วก็ผู้ชม แล้วก็คนตัดด้วย ถามว่าฉากเลิฟซีนมันสุดแค่ไหน เอาจริงๆ นะ สำหรับผมคือมันสุดในทุกๆ ด้านเลย ทั้งในเรื่องของฉากเลิฟซีนที่เราทุกคนเต็มที่ แต่เป็นการเต็มที่ด้วยการคุยกันก่อนการถ่ายทำทั้งหมดทุกอย่าง มันเป็นการเต็มที่ที่ทุกคนเต็มใจที่จะเต็มที่กับทุกซีน ไม่ใช่แค่เลิฟซีน แต่ในเรื่องส่วนของซีนโรแมนซ์ ซีนของดรามา หรือซีนอื่นๆ ผมรู้สึกว่าเราทุกคนตั้งใจทำงานเต็มที่ และทำงานกันหนักมากจริงๆ เพื่อผลงานเรื่องนี้ ผมรู้สึกว่าเราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆ ได้เห็นมุมมองใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนักแสดงใหม่อย่างเทศน์ ไมรอนเองก็ดี รวมถึงการแสดงใหม่ๆ ไม่ว่าจะของผมหรือของเพิร์ธ (วีริณฐ์ศรา ตั้งกิจสุวานิช) ก็ตาม
เทศน์น่ารักมากเลยนะครับ น้องเป็นคนพลังล้นเหลือมาก แล้วก็ตั้งใจทำงานมาก แม้ว่าบางอย่างที่น้องยังรู้สึกว่าน้องยังไม่เก่งพอ น้องก็พยายาม เราเห็นถึงความพยายามที่ทุ่มเทสุดๆ ของน้องจริงๆ ครับ ยังไงก็อยากให้เป็นกำลังใจให้กับน้องด้วย ในส่วนของทีเซอร์ที่ปล่อยออกมา จะบอกว่าอันนั้นก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของซีรีส์ของเรา แต่ว่าในซีรีส์ของเรายังมีอีกหลายๆ แง่มุมที่ยังไม่ได้ปล่อย ได้ข่าวมาว่าจะปล่อยเร็วๆ นี้เหมือนกัน แต่จะได้ดูเมื่อไหร่ รอติดตามทางช่องวันออฟฟิเชียลแล้วกันครับ”
อวยพรวันเกิด “แจม รชตะ หัมพานนท์”
“ดีนะครับ ผมรู้สึกว่าน้องก็โตขึ้น มีวุฒิภาวะมากขึ้น เก่งมากขึ้น เราทำงานด้วยกันมานาน แล้วเราก็ได้เห็น Day 1 ของน้องจนมาถึงวันนี้ ก็ดีใจนะ น้องเก่งขึ้น น้องมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นตามประสบการณ์ต่างๆ ผมว่าน้องน่าจะเก่งขึ้นแล้วก็โตขึ้นได้อีกเยอะมาก ยังจำวันแรกที่เจอกันได้ วันแรกเขาจะดูมีความตื่นตาตื่นใจกับทุกสิ่ง ทุกอย่าง มีความตื่นเต้นกับทุกๆ สิ่งเลย จนถึงวันนี้น้องเขาดูมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น มีการคิด การทำอะไรที่ผมรู้สึกว่าเขาใจเย็นลง ผมรู้สึกว่าน้องเขาเก่งขึ้นเยอะมากเลยนะครับ ไม่ใช่แค่เรื่องการรับมือกับดรามาอย่างเดียว แต่ในเรื่องของงานที่มันยากขึ้น น้องเขาก็ปรับตัวแล้วก็พัฒนาตัวเองเก่งขึ้นเยอะมาก
ตอนที่ถือเค้กเข้าไปให้ก็เป็นเซอร์ไพรส์ล่วงหน้าครับ เพราะรู้อยู่แล้วว่าในวันนั้นของเขาเรายุ่งครับ คำอวยพรผมพูดมาตลอดทุกปีผมก็อยากให้น้องเก่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ให้น้องโตเป็นผู้ใหญ่ หมายถึงว่าโตเป็นผู้ใหญ่ในแบบของตัวเอง ให้มีคนรักเยอะๆ ผมว่าที่เหลือน้องก็มีทุกอย่างแล้ว แค่เก่งขึ้น มีความสุขมากขึ้น ร่างกายแข็งแรงคือที่สุดแล้วตอนนี้ครับ”
ร้องเพลงในไลฟ์สดไม่ติดลิขสิทธิ์แน่นอน เพราะเพี้ยนหมด
“ที่เห็นร้องเพลงเวลาไลฟ์เหรอ ก็แล้วแต่อารมณ์ของคนไลฟ์ครับ (หัวเราะ) ผมรู้สึกว่าที่ผ่านมาเราไม่ค่อยได้ออกงาน เพราะว่าเราถ่ายละครเยอะ ช่วงไหนเราไม่ว่างก็ไม่ค่อยได้เจอหน้าแฟนๆ เราก็อยากที่จะได้มีโอกาสที่จะเข้าไปพูดคุยกับเขา แล้วก็มอบความสุขให้กับเขา ร้องบ่อยๆ ก็เป็นการฝึกตัวเองไปด้วย ผมจะบอกทุกคนเสมอว่าผมไม่ใช่นักร้อง ร้องเพี้ยนบ้าง หลงคีย์บ้าง จำเนื้อไม่ได้บ้าง ผมก็บอกตั้งแต่ต้นไลฟ์ว่าอย่าคาดหวังอะไรขนาดนั้น ผมแค่ร้องเพราะอยากจะร้องให้กับทุกคนฟังแค่นั้น เรื่องลิขสิทธิ์ไม่มีปัญหา เพราะว่าเนื้อก็ผิด ทำนองก็ผิด คีย์ก็ผิด จับลิขสิทธิ์ไม่ได้หรอก (หัวเราะ)
อุปกรณ์มีได้ส่วนหนึ่งมาจากที่แฟนๆ เขาอยากให้ด้วย แล้วก็มีบางส่วนที่เราซื้อเอง ถ้าถามแฟนๆ ก็จะเห็นว่าช่วงหนึ่งที่ผมต่อมิกซ์ ผมใช้เวลาอยู่ 2 วีกได้ คือมีทุกอย่างแต่ไม่สามารถไลฟ์ได้ เพราะว่าเสียงไม่เข้าไมค์ แฟนๆ ก็เปย์ของขวัญให้นิดๆ หน่อยๆ เราไม่ได้สนใจตรงนั้นอยู่แล้ว เรารู้สึกว่าเรามาร้องเพราะว่าเราอยากได้ความสุขระหว่างกัน ผมได้ร้องให้เขา เขาแฮปปี้ที่ได้ฟัง แล้วคอมเมนต์กลับมา เราได้ใช้เวลาร่วมกัน ช่วงไหนที่เราไม่มีเวลา เราทำงานหนักแล้วเขาคิดถึงเรา เราก็คิดถึงเขาเหมือนกัน แต่เราก็ไม่รู้ว่าจะตอบแทนเขายังไง เราก็เลยร้องเพลงให้กับเขา หรือมานั่งไลฟ์คุยกัน คือใครจะให้ไม่ให้ผมก็ร้องของผมอยู่ดี
บางทีเปิดไลฟ์ไปไม่มีคนดูผมก็เริ่มร้องเพลงแล้ว เพราะการร้องเพลงก็ยังเป็นความสุขอีกหนึ่งอย่าง เคยไลฟ์นานสุด 3 ชม.มั้ง หรือเมื่อไหร่ก็ตามที่เสียงเริ่มหมดก็จะลง มีคนรีเควสขอเพลงเหมือนกัน ก็ร้องให้บ้างเพราะว่าคนรีเควสเยอะมาก ไม่สามารถร้องให้หมดได้ ก็เข้าไปติดตามได้ หมายถึงว่าเวลาผมไลฟ์ในติ๊กต๊อกก็เข้าไปดูกันได้นะครับ จะบอกว่าลืมเนื้อบ้าง อ่านคอมเมนต์ไม่ทันบ้าง ผิดคีย์บ้าง เสียงหลงบ้าง เสียงแหบบ้าง ใครรับได้ก็ฟังนะครับ ใครรับไม่ได้ก็รบกวนเชิญไลฟ์หน้านะครับ ไปคนอื่นได้ไม่ว่ากัน แต่ไมค์ดังทุกครั้งแน่นอน”
ร่างทองยังมี แต่แฮปปี้กับการกินมากขึ้น
“ร่างก็ยังอยู่ แต่ว่าผมใช้คำว่าผมเพิ่มความมีน้ำมีนวลขึ้นมาแล้วกัน ก็มีความสุขมากขึ้นกับการกิน เพราะว่าเอาจริงๆ ช่วงนั้นก็ต้องคอมเพลนเยอะเหมือนกัน คือหุ่นดีแต่หน้าดูโทรมดูเกินไป เขาก็อยากให้เพิ่มขึ้นมาหน่อย ยังรักการออกกำลังกายและยังออกกำลังกายอย่างเป็นประจำ ยังดูแลอาหารตัวเองอยู่ เพียงแต่ลดเรื่องของคาร์ดิโอลง หน้าก็ดูเต็มขึ้น ก็ไม่อยากดูแก่ ก็คือหน้าดูมีน้ำมีนวลขึ้น มันดูเด็กลง ผมก็เลยเพิ่มน้ำหนักขึ้นมานิดหน่อย แต่เราก็ยังคอยสอดส่องดูแลน้ำหนักว่าไม่ให้เกินเท่านี้ และยังคงดูรูปร่างตัวเองอยู่ตลอด ว่าคือเท่านี้ไม่ได้ดูแย่ และหน้าเรายังดูดี
ไม่ได้กดดัน เพราะว่าจริงๆ สามารถทำกลับไปได้ตลอดเวลา แต่เราเห็นผลลัพธ์แล้ว คือครั้งหนึ่งในชีวิตเราเคยไปถึงจุดนั้น แล้วเรารู้สึกว่าหน้าเราดูโทรมเกินไปคือส่วนใหญ่คนดูหน้าก่อนดูหุ่นใช่ไหม คือถ้าผมอยู่บ้านผมก็จะคุมปริมาณข้าวให้ไม่เกินในปริมาณที่คำนวณเอามาหมดแล้ว แต่ถ้าวันไหนที่จะหลุด ผมก็กินสบายปาก ก็ออกไปเที่ยวได้ สามารถกินเค้กได้ มาข้างนอกก็กินข้าวกับเพื่อนได้ปกติ กินขนมหวานตลอดเวลา ก็ดีใจเวลาที่คนชมว่าหน้าเด็กเหมือนเดิม หุ่นดีเหมือนเดิม”