“นานา” เลิกอมทุกข์ ไลฟ์ขายของพร้อมเล็บสีใหม่ ลั่นตอนนี้ทำดีที่สุดเพื่อแก้ปัญหา หาให้ได้ดีกว่านี้ไม่มีแล้ว

แม้จะถูกดำเนินคดีในข้อหาคดีฉ้อโกง-แชร์ลูกโซ่ พักหลังๆ “นานา ไรบีนา” ก็ดูตั้งสติได้แล้ว กลับมาสวยออร่า เลิกอมทุกข์ หยุดเสพคอมเมนต์คนด่าไม่สะทกสะท้านเป็นหนี้เพื่อน 195 ล้านบาทไม่ยอมจ่ายเพื่อนชั่วคราว ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากิน แก้ไขปัญหาไปทีละอย่าง โดย “ดีเจบอย ฌาฆฤณ” ได้คุยกับ นานากลางไลฟ์ว่าตอนนี้ขอโฟกัสคนที่เห็นคุณค่าก่อนแม้จะมีเพียง 10% ส่วน 90% หากใครเข้ามาคอมเมนต์ในเชิงลบ ต่อว่าก็ขอลบทิ้งและบล็อก
บอย : “แม่นานาคิดใหม่ทำใหม่อย่าเอาใจไปทิ้งกับ 90% คนที่เขาไม่อะไรกับเรา ให้เอาใจให้กับ 10% ที่เขาแคร์ เขาห่วงใย ยังเปิดใจให้โอกาสเราดีกว่า แม่จะได้มีความรู้สึกว่าชีวิตเราก็ยังมีทางเดินเล็กๆ ให้ยังรู้สึกว่าเรายังมีคุณค่าอยู่ ในทางที่มันหรี่ลงหรี่ลง ถ้าแสงพระอาทิตย์มันจ้าไป อย่างน้อยๆ มีแสงจากหิ่งห้อยที่พอจะทำให้เราชุ่มชื่นหัวใจได้บ้าง ต่อไปแสงเล็กๆ อย่างหิ่งห้อยที่อยู่กับเราอาจจะเป็นแสงเทียน ตะเกียง สปอร์ตไลท์ขึ้นมาก็ได้ใครจะรู้ เพราะค่าของคนมันไม่ได้วัดกันแค่วันนี้ พรุ่งนี้ วันต่อไป อีกเดือน อีกปี ไม่แน่ ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ ลองเปิดโอกาสให้ตัวเอง อาจจะได้เจอโอกาสใหม่ๆ ก็ได้”
นานา : “ลุงให้กำลังใจและน่ารักกับแม่เสมอ ลุงก็มีเรื่องของลุง แต่ก็ยังต้องมาเติมกำลังใจให้แม่อีก เวลาที่เราจะก้าวมาทำอะไรบางทีมันก็มีหลายองค์ประกอบ แต่ละคนก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป วิธีการแก้ปัญหาก็ต่างกัน อธิบายไปอาจจะมีคนที่เข้าใจและไม่เข้าใจ แต่ถ้าอธิบายแล้วมันยิ่งเป็นการเพิ่มปัญหา ก็ปฎิบัติเลยดีกว่า เราแก้ปัญหาเลยดีกว่า แก้ผิดแก้ถูก ถูกใจไม่ถูกใจ เราไม่สามารถทำให้ถูกใจทุกคนได้ ก็ทำเลยดีกว่า
ก็หาสิ่งที่ดีที่สุดได้เท่านี้แหละในสถานการณ์นี้ หามากกว่านี้ไม่ได้อีกแล้ว อันนี้ดีที่สุดแล้ว ขอบคุณทุกๆ อย่างที่มันเกิดขึ้นและขอบคุณในสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้ ขอบคุณจริงๆ ขอบคุณ10% ตรงนี้ด้วยที่ขับเคลื่อนกันทุกวันให้เราเห็นแสงสว่างเล็กๆ ณ ตอนนี้เราเริ่มรู้แล้วว่าเรากำลังทำเพื่ออะไร ทำเพื่อแก้ปัญหา”