“โม อมีนา” เตรียมจัดพิธีครบรอบ 4 ปี “แตงโม” ยินดีถ้า “เบิร์ด เทคนิค” มีรักใหม่ ยอมรับ “แอนนา” อยู่ในเรือนจำ อาการไม่ค่อยดี

“โม อมีนา” เตรียมจัดพิธีครบรอบ 4 ปี “แตงโม นิดา” ไม่มีอะไรพิเศษ แต่ทำแบบเสมอต้นเสมอปลาย ทำใจกลับไปท่าน้ำไม่ได้ ไปหาที่โบสถ์แทน โต้ข่าวมีปัญหากับ “เบิร์ด เทคนิค” ยินดีถ้าหากจะมีรักใหม่ อัปเดตชีวิต “แอนนา ทีวีพูล” อยู่ในเรือนจำอาการไม่ค่อยดี เรื่องทางคดีมีได้ข่าว แต่ไม่กล้าการันตีเลยขอไม่พูด พร้อมซัปพอร์ตเสมอ คอยฝากเงินไปให้ตลอด ไม่ได้ไปเยี่ยม เพราะเพื่อนบอกกลัวดูไม่ดี
เผลอแป๊บเดียวก็ผ่านมา 4 ปีแล้ว ที่วงการบันเทิงต้องสูญเสียนักแสดงมากฝีมือ “แตงโม นิดา พัชรวีระพงษ์” ไปอย่างไม่มีวันกลับ ล่าสุดวันนี้ (12 ก.พ.) ได้เจอน้องสาวคนสนิทของแตงโม อย่าง “โม อมีนา พินิจ” ในงาน DPU : The Future of Human Potential เจ้าตัวก็ได้เผยว่าเตรียมจัดพิธีครบรอบให้พี่สาวเหมือนเดิม เหมือนที่เคยทำมาในทุกปี พร้อมอัปเดตชีวิตของ “แอนนา ทีวีพูล” วรินทร วัตรสังข์ หลังเข้าเรือนจำ คดีกล่องสุ่มทอง มีผู้เสียหายกว่า 300 คน โดนตัดสินคุก 100 ปี
“24 กุมภาพันธ์ ครบรอบ 4 ปี เราก็ทำเหมือนเดิมทุกปีเลย ปกติโมจะไปทำทาน แล้วก็ไปที่โบสถ์ ก็จะให้คุณพ่อ แล้วก็พี่ๆ น้องๆ ที่เป็นโปรเตสแตนต์ตรงนั้น ไปร้องเพลงสวดให้พี่ อยู่ตรงที่เก็บกระดูกพี่ ก็คือทำให้ตรงนั้นเลย ทำพิธีตรงนั้น 4 ปีที่ผ่านมา โมพูดตรงๆ โมไม่เคยกลับไปที่ท่าน้ำ เพราะโมรู้สึกว่าโมมาที่โบสถ์ แล้วโมมานั่งคุยกับพี่ กระดูกพี่อยู่ตรงนั้น มันสบายใจกว่า เราคิดว่ามันสงบกว่าที่จะแบบไปยืนที่ท่าน้ำ มองดูน้ำ ย้อนกลับไปปีแรกมันหดหู่ เราก็ไม่ค่อยอยากกลับไป”
ทำทุกอย่างแบบเสมอต้นเสมอปลาย
“โมจะบอกพี่เสมอ ว่าอะไรที่โมเคยพูดไว้ โมจะทำเสมอต้นเสมอปลายให้ ก็ทำเหมือนเดิม เหมือนที่โมเคยทำ ดูแลทุกคนเหมือนเดิม แล้วก็ซัปพอร์ตในสิ่งอะไรที่เขาทำไม่ได้ คือเคยคุยอะไรกันไว้ ก็ทำให้เหมือนเดิมทุกอย่างค่ะ อาจจะไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ ที่แบบอุ้ย…ปีนี้ต้องว้าวกว่าเดิม โมแค่ทำไปตลอด จนเราไม่อยู่
เอาจริงๆ โมพูดจากใจนะ โมก็ไม่ได้ติดต่อ คือทุกวันนี้ต่างคนต่างทำงาน ฮิปโปก็ทำงาน แต่คุยกัน พุดเดิ้ลก็คุยกัน ก็เป็นห่วง ไม่ใช่ไม่เป็นห่วง แต่ว่าโตๆ กันแล้ว ทุกคนดูแลตัวเองได้ แล้วก็ใช้ชีวิตดำเนินชีวิตของตัวเองได้ แต่ไม่เคยมีปัญหากันเลย ไลน์กลุ่มอะไรทุกอย่างอยู่เหมือนเดิม (คนโยงเรื่องโพสต์ของเบิร์ดก่อนหน้านี้ ว่ามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่า?) ไม่ค่ะ คือยังไงก็ไม่ใช่หนู เพราะหนูไม่เคยมีปัญหากับพี่เขา แล้วก็ไม่ว่าใครจะพูดอะไร ที่มาเกี่ยวข้องกับหนู แล้วก็พี่เขา มันเป็นไปไม่ได้ เอาความจริง ชีวิตจริง มันเป็นไปไม่ได้ เขามีชีวิตส่วนตัวเขา เขาดำเนินชีวิตของเขาได้
แต่หนูก็จะบอกเสมอ ว่าถ้าเอ็กซิเดนต์อะไรให้ยกมือบอกมา เดี๋ยวไป เหมือนที่หนูเคยบอกพี่โม มีความสุข มีความสุขไปเลย ไม่ต้องนึกถึงโม ถ้าเมื่อไหร่มีใครทำไม่ดี ใครทำร้าย ฟ้องได้เลย เดี๋ยวเป็นด่านหน้าให้ เพราะว่าโมโอเค พี่เป็นนางเอก พี่อยู่เฉยๆ เราเอง เพราะยังไงก็เป็นตัวร้ายอยู่แล้ว”
หลายคนเป็นห่วง “เบิร์ด” เจอการสูญเสียติดๆ กัน 3 คน ภายใน 4 ปี
“คือวิธีการเยียวยาของแต่ละคน มันก็ไม่เหมือนกัน เราก็มีวิธีการเยียวยาของเรา ไม่ใช่ว่าเราไม่เสียใจ แต่คือมันผ่านมาแล้ว ทุกคนก็ต้องเดินก้าวต่อไป คิดถึงได้ ทำอะไรเพื่อเขาได้ แต่ไม่จำเป็นที่จะต้องจมอยู่ตรงนั้น จนแบบขึ้นมาไม่ได้ ทุกคนก็ต้องก้าวไปข้างหน้า มันจะย่ำอยู่กับที่ตลอดเวลาก็ไม่ได้”
ปัดมีปัญหากันเพราะ “เบิร์ด” จะเปิดตัวสาวคนใหม่ บอกเข้าใจทุกอย่าง แถมจะแฮปปี้ด้วยซ้ำ
“แล้วโมจะมีปัญหากับเขาเรื่องอะไร เขาจะเปิดตัวคนใหม่หรือว่าอะไรยังไง เขาก็คือพี่ชายโมหนึ่งคน หากว่าเขามีความสุข โมสิต้องแฮปปี้ เพราะว่าเขาจะได้มีความสุข ก้าวไปข้างหน้าได้สักที ถูกไหมคะ ก็เห็นที่เขาโพสต์ โมแค่รู้สึกว่าเขาก็คงรักของเขามาก เขาอาจจะมีฟีลที่เหงา อยากมีคนคุยด้วย แค่ถึงเวลาก็ไม่เห็นว่าเขา...ถูกไหมล่ะ หนูไม่เห็นว่าเขาจะมีใครหรืออะไร มีหรือไม่มีไม่รู้ แต่หนูไม่เห็น
ซึ่งตลอดเวลาตอนที่พี่โมยังอยู่ และที่พี่เบิร์ดดูแล คือมันดีมากๆ เลย ที่แบบว่ามีผู้ชายคนนึงไปดูแลผู้หญิงคนนึงได้ขนาดนี้ มันดีมากแล้วค่ะ (เข้าใจ เบิร์ด ไม่ว่าจะตัดสินใจเรื่องความรักยังไง?) ใช่ ชีวิตก่อนหน้านั้นโมไม่เคยเห็น โมเห็นแต่ตอนที่เขาอยู่กับพี่ แล้วก็เป็นคนดีจัดเลย หลังจากนี้ก็คือชีวิตส่วนตัวเขา โมก็เชื่อว่าเขาก็ยังเป็นคนดีอยู่”
อัปเดตสุขภาพ “แอนนา” หลังมีข่าวคิดสั้นในเรือนจำ อาการการน่าเป็นห่วง
“ก็คุยตลอด โมก็อยากไปเยี่ยม ไม่ใช่ไม่ไป แต่ว่าเหมือนตอนนั้นพุดเดิ้ลเข้าไป แล้วบอกว่าเออ ก็มีเคยคุยกัน เขาก็บอกว่าโมไม่ต้องไปหรอก เธอเป็นดารา มันดูไม่ดี ไม่ต้องอะไรหรอก โมก็จะใช้วิธีแบบ ถ้าโมรู้ว่าพุดเดิ้ลไป โมจะฝากเงินไปให้หน่อย เวลาที่มีข่าว หรือเวลามีอะไร เราก็จะคอยถามว่าพุดเดิ้ลว่ายังไง ทำไม อ๋อ มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องยา เขาต้องกินยา ต้องอะไรอย่างนี้ ก็เลยเข้าโรงพยาบาล โมก็คอยถามเรื่อยๆ อยู่แล้ว ถ้าเป็นเรื่องแอนนา เพราะเรารู้ว่าพุดเดิ้ลไปตลอด”
ยอมรับเพื่อนอาการไม่ค่อยดี ตอนรู้ข่าวก็ตกใจ
“ใช่ค่ะ ถูกค่ะ เราก็ตกใจ แต่ว่าเรารู้สึกว่าแอนนาอยู่ได้ อยู่รอดได้ เรื่องคิดสั้นตอนอยู่ข้างนอกก็มีค่ะ หนูว่าอยู่ที่กระบวนการความคิดเขา โมเข้าใจนะ อยู่ข้างในมันเครียด มันอาจจะอะไรยังไง แต่คือมันสามารถเกิดขึ้นได้ เพราะว่าเพื่อนเราป่วย ให้ทำไง ในเมื่อเขาได้รับการรักษาได้ไม่ดีเท่าข้างนอก เราไม่ได้บอกว่าข้างในไม่ดีนะ แต่เพียงแค่ว่าการให้ยาหรือการอะไร มันก็จะเข้มงวดมากขึ้น ก็เข้าใจในจุดนี้ เขามียาของเขา สมมติยาโรคซึมเศร้า ข้างในอาจจะเอาเข้ามาได้ปริมาณแค่นี้ มันก็อยู่ที่เขารักษา แล้วมันอยู่ที่สภาพติดใจของแอนนาด้วย”
มีถามเรื่องคดี แต่ไม่กล้าการันตีเลยขอไม่พูด
“ก็เคยแอบถามค่ะ แต่ว่าก็ยังไม่กล้าการันตีว่าจริงหรือเปล่า เลยขออนุญาตดีกว่า ถ้าเกิดให้พูดถึงตอนนี้ ถ้าเกิดวันหนึ่งภาพข่าวนี้ได้ไปถึงข้างใน โมก็อยากบอกแอนนาว่านี่เป็นห่วงตลอด แล้วก็คอยถามคอยได้ตลอด ยังไงแอนนาก็คือเพื่อนโมอยู่ดี โมอาจจะไม่ได้ออกมาเทคแอ็กชั่นอะไรเรื่องแอนนามากมาย แต่ว่าโมถามตลอดจริงๆ แล้วโมก็ไม่เคยไม่อยากไป แต่เข้าใจความคิดเพื่อนว่ามันเพราะอะไร ออกมาก็ซัปพอร์ต โมไม่ได้สนใจว่าคนอื่นจะมองโมว่าไง เขาก็คือเพื่อนโมอยู่ดี คือถ้าออกมาโมก็ช่วย ยังไงก็เพื่อนโม”
ขึ้นแท่นเป็นผู้จัด เปิดบริษัทรับผลิตซีรีส์กับหวานใจ
“เป็นผู้จัด หญิง (มนัสณันท์ ซู) เป็นผู้กำกับค่ะ ก็ทำบริษัท เปิดบริษัท Love Moment Entertainment ด้วยกัน รับผลิตซีรีส์ ตอนนี้ก็คือมีซีรีส์ ตะวันลับฟ้า เป็นยูริค่ะ ออนแอร์ช่อง GMM 25 วันที่ 25 กุมภาพันธุ์ ฝากดูผลงานด้วย วันนี้เพิ่งจะบวงสรวงไปค่ะ ก็ฝากดูผลงานของบ้านโมกับหญิงด้วย ว่าจะถูกใจคนหลายๆ คนไหม ก็อยากให้ชอบ แต่รับรองว่าสนุกมากๆ เพราะว่ามันก็เป็นเทสของเราสองคน เราใส่ทุกอย่างที่มันเป็นเราเข้าไป โมกับหญิงปีที่แล้วก็คุยแต่เรื่องซีรีส์ เราคุยกันมาตลอดว่าโมเมนต์นี้ยังไง เป็นยังไง เพราะว่าส่วนตัวคือเรารับผลิต หญิงเขียนบทด้วย กำกับด้วย เขาก็จะมีภาพในหัวของเขา ว่าโมเมนต์นี้ควรจะเป็นยังไง อะไรยังไง”
สวนกระแสวงการบันเทิงซบเซา
“เราก็สวนเลย (หัวเราะ) โมมีหวัง คือไม่รู้นะ โมดูเราตัดต่อด้วย เราก็รู้สึกว่าเออ ขอให้คนชอบเหมือนที่เราชอบ คือจริงๆ ตอนที่ได้รับทำ ก็ต้องขอบคุณค่าย Star Hunter ด้วยที่มั่นใจในฝีมือของโมกับหญิงเพราะว่าเราก็ถือว่าเป็นผู้จัดหน้าใหม่ แต่ก็ทางค่าย Star Hunter ก็ไว้วางใจว่าให้เราผลิตซีรีส์ให้ค่าย Star Hunter เราก็ทำกันสุดฝีมือจริงๆ ค่ะ ก็ใส่ทุกอย่างเต็มแม็กซ์เหมือนกัน”
ใส่เรื่องราวความรักของตัวเองมาใส่ในเรื่องด้วย
“หญิงเขาเขียนบทเอง เขาก็อาจจะมีใส่ๆ ลงไปบ้าง เรานั่งอ่าน เรานั่งตรวจเทป เรายังหันไปมองเขาเลยว่า คุ้นมากเลย บางทีเขาก็หันมาว่าเรื่องนี้เขียนโมเมนต์ของเราหมดแล้วนะ ไม่มีใหม่แล้ว เพราะว่าตอนทำงานก็คือตีกัน รบกวนสร้างโมเมนต์ใหม่ให้หน่อย (หัวเราะ)
คาดหวังกับผลงาน เพราะเต็มที่มาก
“คาดหวัง เพราะว่าโมยอมรับ ว่าโมเต็มที่จริงๆ โมยังพูดกับทุกคนเลย ว่าเป็นดาราสบายกว่าเยอะ อยู่หน้ากล้องสบายกว่าเยอะ ไม่ต้องคิดอะไรเลย บอกเป็นผู้จัดเองโมวิ่งทั่วกองเลย บางทีวิ่งขึ้นลงไม่ได้ทำอะไรเลย น้ำไม่ได้อาบ บางทีต้องไปลงรองพื้นให้น้องเอง ไม่งั้นความมั่นใจมันไม่มา หรือฉากเลิกซีน โมก็จะอยู่หน้าเซ็ตเอง แล้วบอกพี่อยู่นี่นะ ไม่ต้องอาย เอาเลย เราไม่ได้ต้องการให้มันร้อนแรงขนาดนั้น เราอยากได้ภาพสวย ให้คนสามารถเอาไปจินตนาการต่อได้ ว่าอุ้ย มันจะทำแบบนี้ต่อแน่เลย”