“กิตติ” เชือดนิ่มๆ เปรียบเทียบเลือกตั้งประเทศไทยกับประเทศอื่น เพราะคนไม่มีสันดานโกง

ทำเอาโซเชียลหงายเงิบกันไปเลยทีเดียวกับการโพสต์ของพิธีกรข่าว “กิตติ สิงหาปัด” ที่ออกมาโพสต์เรื่องของการเลือกตั้งที่ผ่านมา ถึงปัญหาการนับคะแนนใหม่และอีกมากมาย ทำให้ยังไม่สามารถสรุปคะแนนได้เสียทีทั้งๆ ที่เลือกตั้งผ่านมา 5 วันแล้วว่า….
“ช่วงนี้เห็นคนพยายาม เอาวิธีการลงคะแนน การนับคะแนนของ นานาอารยะประเทศมานำเสนอว่า
ทำยังไงการเลือกตั้งเขาถึงไม่มีปัญหา แต่เราอย่าลืมนะครับว่า เป็นเพราะคนเขา ไม่มีสันดานโกงมาตั้งแต่ต้น”
งานนี้ทำแฟนๆ อึ้งและถูกใจกับการแสดงความคิดเห็นของกิตติ บอกแรงมากแต่ชอบ ตรงสุดๆ และบาดไปถึงหัวใจ