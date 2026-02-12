xs
“กิตติ” เชือดนิ่มๆ เปรียบเทียบเลือกตั้งประเทศไทยกับประเทศอื่น เพราะคนไม่มีสันดานโกง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



ทำเอาโซเชียลหงายเงิบกันไปเลยทีเดียวกับการโพสต์ของพิธีกรข่าว “กิตติ สิงหาปัด” ที่ออกมาโพสต์เรื่องของการเลือกตั้งที่ผ่านมา ถึงปัญหาการนับคะแนนใหม่และอีกมากมาย ทำให้ยังไม่สามารถสรุปคะแนนได้เสียทีทั้งๆ ที่เลือกตั้งผ่านมา 5 วันแล้วว่า….

“ช่วงนี้เห็นคนพยายาม เอาวิธีการลงคะแนน การนับคะแนนของ นานาอารยะประเทศมานำเสนอว่า
ทำยังไงการเลือกตั้งเขาถึงไม่มีปัญหา แต่เราอย่าลืมนะครับว่า เป็นเพราะคนเขา ไม่มีสันดานโกงมาตั้งแต่ต้น”

งานนี้ทำแฟนๆ อึ้งและถูกใจกับการแสดงความคิดเห็นของกิตติ บอกแรงมากแต่ชอบ ตรงสุดๆ และบาดไปถึงหัวใจ




