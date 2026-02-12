จริงจังทั้งหนัง-เพลง “ปลา บลา บลา” ชูหนังไทย คช Mahout ดันเพลงใหม่ ดึงโปรดิวเซอร์ซุปตาร์ระดับโลก มาทำให้

ไม่เคยธรรมดา ลุยทำอะไรต้องจริงจังเกิน 100 % “ปลา บลา บลา” เพียงฤทัย โกมารทัต จริงจังต่อยาวไปๆ กับการทำหนัง และทำเพลงสากล หวังต่อตลาดโลกให้เปรี้ยงปั๊วะ
หนัง คช Mahout หนังเกี่ยวกับช้างไทยที่หลายล้านคนรอดู กระแสแรงตั้งแต่ยังไม่ฉาย ที่ทำโดยปลา บลา บลา ได้รับการคัดเลือก สนับสนุนจาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ไปมาแล้วที่งาน อเมริกันฟิล์มมาร์เก็ต American Film Market 2025 ที่ LA ลอสแองเจลีส สหรัฐอเมริกา ,ได้ไปออกบูธที่คานส์ ฝรั่งเศส มาแล้วด้วย
ปลา บลา บลา เปิดใจชัดๆ ดังๆ “หลังจากไปมาแล้วค่อนโลกในหลายๆ ประเทศ คช Mahout น่าจะได้เข้าฉายที่ไทย กลางปี 2569 นี้แล้วค่ะ น่าจะหลังจากที่ปลากลับจากคานส์ ฝรั่งเศส
ปลาเต็มที่สุดๆ กับหนัง คช ทำเองดูแลเองทุกๆ ขั้นตอน อะไรไม่ดี ไม่ปล่อยผ่าน ต้องดีต้องเป๊ะ ปลาเล่นเอง เป็นนางเอก ร้องเพลงประกอบด้วยค่ะ มั่นใจว่าหนังจะออกมาดี โดนใจคนดู แน่นอนค่ะๆ
กองหนัง ละคร ซีรีส์ โฆษณา จากต่างประเทศ เข้ามาถ่ายทำที่ไทยมากขึ้นๆ บริษัทปลาก็รับซับพอร์ต ช่วยประสานงานให้กองจากต่างประเทศด้วยค่ะ เป็นอีกงานที่ปลาพร้อมลุยมากๆ ในปีนี้
ส่วนงานเพลงใหม่ Leave me or love me ปลาไปดึงโปรดิวเซอร์มือทองระดับโลก มาให้ช่วยทำเพลงนี้ให้ ชิโค แบนเนตต์ Chico Bennett ที่เคยทำเพลงให้นักร้องซุปตาร์ระดับโลกมามากมาย เช่น เลดี้ กาก้า Lady Gaga ,มาดอนน่า Madonna ,บริทนีย์ สเปียร์ส Britney Spears ,เคที่ เพอร์รี่ Katy Perry ฯลฯ
ปลาได้รู้จักกับ Chico จากการแนะนำของ อเมริกันโปรดิวเซอร์ท่านหนึ่ง และหลังจากนั้น อยู่ดีดี Chico ก็ติดต่อมาบอกว่าอยากแต่งเพลงให้ปลา เพราะเค้าชอบ โทนเสียงร้องของปลา ก็ตื่นเต้นมากค่ะ ไม่คิดว่าเค้าจะเสนออยากแต่งเพลงให้เรา ปลื้มสุดสุด แฮปปี้มาก ลุยทำเพลงกันเลย ปลาบินไปเจอเขาทำเพลงที่สหรัฐอเมริกา เลยค่ะ
MV มิวสิกวิดีโอ Leave me or love me เสร็จแล้วค่ะ พระเอก MV หล่อเข้มกล้ามแน่นมากๆ ไม่อยากจะอวยตัวเองเยอะ อยากให้ลองคลิกฟังๆ ดูกันเองค่ะ ปลาโคตรๆ ทุ่มเทกับเพลงนี้ น่าจะชอบกันได้ค่ะ ปลารักการร้องเพลงมากๆ ยังอยากจะทำเพลงใหม่ๆ ออกมาอีก จะโฟกัสทำเพลงสากลไปเลยค่ะ เพราะตลาดเพลงสากล มันกว้างและไปไกลระดับโลกได้“
https://youtu.be/quqwXE82ZI4
https://open.spotify.com/track/4thrEnI0oCgTtbDitUKRXk?si=_AyM_igcRoKU0wEdG8L1og
plah blah blah productions ปลา บลา บลา โปรดักชั่น ผู้ผลิตหนังไทยเรื่อง คช Mahout ที่ทำโดย ปลา บลา บลา ปลา เพียงฤทัย โกมารทัต เป็นนางเอกหนัง ผู้สร้าง ทุ่มทุนเอง เป็นนักร้องเพลงประกอบหนังด้วย ครบเครื่องมีดีมากกว่าสวย เพราะเก่งจัดจ้านรอบด้าน
แรงไม่หยุด หนังคช Mahout ได้รับหลายรางวัลการันตีคุณภาพจาก Bangkok Movie Awards 2025 บางกอกมูวี่ฟ์อวอร์ด สาขา Best Narrative Feature รางวัลหนังเล่าเรื่องยอดเยี่ยม อินโดนีเซีย Dimension Independent Film Festival 2025 สาขา Best Narrative Feature หนังเล่าเรื่องยอดเยี่ยม และได้หนังอาเซียนยอดเยี่ยม Best Asian Feature Film จาก Moscow Asian Film Festival มอสโค อาเซียนฟิล์มเฟสติวัล รัสเซีย
ฮอตฮิตย้ำดังๆ คลิกฟังด่วนๆ กับเพลงประกอบหนัง คช Mahout เหมือนกลับชาติมารัก Reborn Love ( https://www.youtube.com/watch?v=LB3ljBc0dtw )
เพลงประกอบหนัง คช Mahout ปลา บลา บลา ร้องคู่กับนักร้องดัง ไพรัช คำมณี ที่มีผู้ติดตามทะลุล้าน!
