“หนูนา” ไม่รู้ “จูเนียร์” แพลนขอแต่งปีนี้ เตรียมทำเล็บ แต่งหน้ารอทุกวัน ถอนหายใจให้การเลือกตั้ง วอนทำทุกอย่างให้โปร่งใส

“หนูนา หนึ่งธิดา” แฮปปี้รัก 11 ปี “จูเนียร์” ไม่รู้ฝ่ายชายเตรียมขอแต่งงานปีนี้ ลั่นพร้อมมาตลอด จากนี้จะทำเล็บรอ แต่งหน้าออกจากบ้านทุกวัน เผยความดีเอาชนะใจแม่ จากหวงลูกสาว กลายเป็นอยากให้รีบแต่ง ถอนหายใจให้การเลือกตั้ง ฝากถึงว่าที่นายกฯ ขอให้บริหารประเทศและทำทุกอย่างให้โปร่งใส
หลังเมื่อปลายปีที่แล้วหนุ่ม “จูเนียร์ ณัฐศิษฎ์ สูงกิจบูลย์” ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ ว่ากำลังมีแพลนขอแฟนสาว “หนูนา หนึ่งธิดา โสภณ” แต่งงานเร็วๆ นี้ ล่าสุดวันนี้ (12 ก.พ.) ได้เจอหนูนา ที่มาร่วมงาน DPU: The Future of Human Potential ก็เลยขอถามถึงประเด็นนี้สักหน่อย ว่าเตรียมตัวพร้อมกับการโดนเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานหรือยัง
“จำไม่ได้ว่าคบกันมานานเท่าไหร่แล้วค่ะ จริงๆ ตั้งแต่จบรายการยีนเด่น ก็น่าจะประมาณ 11 ปีค่ะ ไม่ได้นับกันเลย เขาพูดไปเรื่อยหรือเปล่า (หัวเราะ) ไม่รู้ แต่ก็ขอทำเล็บนิดหนึ่ง ตั้งใจเอาไว้ว่าจะต้องสวยในวันนั้น ขอสวยนิดหนึ่ง แต่เขาชอบทำอะไรตรงข้ามกับที่เราอยากได้ ถ้าเราบอกขอสวย ขอหน้าดูดี เพื่อที่อยากจะเก็บสิ่งนี้ไว้เป็นความทรงจำครั้งหนึ่ง ว่าโดนขอแต่งงาน เดี๋ยวคอยดูเลย ว่าเขาจะทำยังไงกับหนู (หัวเราะ)
ถามว่าถ้าเขาขอปีนี้เราพร้อมไหม ก็ไม่อยากจะพูดว่าพร้อมมาตลอด (หัวเราะ) จริงๆ ไม่อยากพูด รอให้เขาเป็นคนพูด เราก็ทำแบบยังไม่พร้อมคะ แต่จริงๆ ก็เดี๋ยวไปทำเล็บรอแล้ว ถ้าเขาบอกคนอื่นแสดงว่าปีนี้ออกจากบ้านต้องแต่งหน้าทุกวัน ทำเล็บ แต่ 14 กุมภาพันธ์นี้ ก็ใกล้ไปหรือเปล่า (หัวเราะ) แต่ก็ได้ งั้น 14 กุมภาฯ แต่งตัวรอเลย”
ผู้ใหญ่อยากให้แต่ง บอกว่าถึงเวลาแล้ว
“คือจริงๆ ทางผู้ใหญ่ก็มีพูดค่ะ บอกว่ามันถึงเวลาแล้ว แต่เราสองคนก็ยังรู้สึกว่าเราอยากทำงาน ยังมีอะไรต้องตัดสินใจ ด้วยการที่เราเป็นอินฟลูฯ ด้านท่องเที่ยวด้วย มันต้องเดินทางบ่อย เลยยังไม่ค่อยได้พูดกันเรื่องนี้ แต่เขาก็มีพูดบ้างค่ะ ส่วนคุณแม่ตอนแรกบอกว่าไม่เอาเลยผู้ชายคนนี้ แม่หวงมาก แต่ตอนนี้กลับเป็นฝ่ายถามเองว่าเมื่อไหร่จะแต่งสักที”
เอาชนะใจแม่ด้วยการเป็นคนดีและใจเย็น
“จริงๆ พี่จูเขาเป็นคนใจดี จิตใจดี คิดดี และเขาใจเย็นกับเรา ด้วยความที่เราค่อนข้างจะงอแงเยอะ และเขาสามารถใจเย็นดูแลเราได้ คุณแม่ก็เลยโอเค ก็ค่อนข้างพิสูจน์เยอะ จากวันนั้นจนถึงวันนี้ เชื่อไหมเวลาทะเลาะกัน คุณแม่ปกป้องเขา แม่ไม่ปกป้องหนูแล้ว คุณแม่บอกหนูผิด พี่จูถูกตลอด”
ถอนหายใจให้การเลือกตั้ง อยากให้ทุกอย่างยุติธรรมและโปร่งใส
“ถอยหายใจนำก่อนเลย คือจริงๆ ต้องบอกว่า ในฐานะที่เราเป็นประชาชนคนไทย ถ้าทุกอย่างออกมายุติธรรมและโปร่งใส พวกเราทุกคนยอมรับในกติกาและความยุติธรรมอยู่แล้ว แต่น่าจะเป็นหน้าที่ของคนตรวจสอบ ต้องไปดูว่าเรื่องราวทั้งหมดมันถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่า หนูว่าการที่ทีมออกมาให้คำตอบ ก็ทำให้มันโปร่งใสไปเลย มีเหตุการณ์อะไร พูดให้ทุกคนเข้าใจ หนูนาเชื่อว่าทุกคนพร้อมเข้าใจและอยู่ในกติกา ไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องราวไม่ดีกับประเทศ เพราะทุกคนรักประเทศ คนที่เขาต้องการคำตอบ ถ้าได้คำตอบที่ชัดเจน ทุกอย่างก็จะคลี่คลายไปด้วยดีค่ะ”
ฝากถึงว่าที่นายกฯ อยากให้บริหารประเทศอย่างโปร่งใส ประชาชนจะได้วางใจให้ดูแล
“ขอฝากถึงว่าที่นายกฯ คนต่อไปนะคะ ไม่ว่าจะเป็นใคร ประชาชนชาวไทยฝากความหวังเอาไว้ที่ท่าน ขอให้บริหารประเทศและทำทุกอย่างให้โปร่งใส เพื่อเราทุกคนไว้จะได้วางใจ พร้อมที่จะฝากประเทศนี้ไว้ให้กับคุณดูแลพวกเราทั้งหมดค่ะ”