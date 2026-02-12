เผ็ชสะเทือนจอ!! “Only Friends : Dream On” เล่นกับเพื่อนได้…มากกว่าเพื่อน เริ่มตอนแรก 27 ก.พ.นี้ ทางช่องวัน31

“GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย เตรียมส่งซีรีส์รสร้อนแรง “Only Friends : Dream On” เล่นกับเพื่อนได้...มากกว่าเพื่อน กับความสัมพันธ์สุดแซ่บไฟลุกของกลุ่มเพื่อนที่รวมตัวกันสร้างตำนานบทใหม่ในการ ทำละครเวทีคณะที่ไม่เคยมีมาก่อน นำทีมโดยเหล่านักแสดงหนุ่มฮอตมากฝีมือ “เอิร์ทพิรพัฒน์ วัฒนเศรษสิริ, มิกซ์ สหภาพ วงศ์ราษฎร์, จอสเวอาห์ แสงเงิน, กวิน แคสกี้, อู๋ ธนบูรณ์ เกียรตินิรันดร์, บูม ธราธร จันทรวรกาญจน์” แท็คทีมเดอะแก๊งสุดจี๊ดอย่าง “สุดยอด พัฐสิฏ เพิ่มพูลสวัสดิ์, นีโอ ตรัย นิ่มทวัฒน์, ฟลุ๊ค ณัฐนนท์ ทองแสง, ป๊อด ศุภกร ศรีโพธิ์ทอง ฯลฯ” ที่จะมาร่วมประชันฝีมือเสิร์ฟความรักต้องห้ามที่เข้มข้น การันตีความแซ่บถึงใจครบทุกอารมณ์ โดยผู้กำกับฯ คนเก่ง “ภิญญา จู่คำศรี” ที่เคยฝากฝีมือไว้จากเรื่อง “Only Friends เพื่อนต้องห้าม” ที่แฟนๆ ไม่ควรพลาดเด็ดขาด
เรื่องราว Romeo & Romeo ละครเวทีที่ถูกนำมาดัดแปลงจากวรรณกรรมสุดคลาสสิกอย่าง Romeo & Juliet โดยนักศึกษาชั้นปี 4 ที่ “แจ็ค” (เอิร์ทพิรพัฒน์) อยากตีความใหม่ในบริบทของผู้ชายสองคนที่รักกัน โดยมี “ดีน” (มิกซ์ สหภาพ) นักแสดงคู่บุญของแจ็คควบตำแหน่งแฟนเก่าที่เพิ่งเลิกกันไปตอนปีสาม และ “ราฟฟี่” (บูม ธราธร) เพื่อนร่วม คณะที่แอบชอบแจ็คตั้งแต่ปีหนึ่ง และ “อาโนลด์” (จอส เวอาห์) หนุ่มหล่อเอกเต้นที่ “ตั้ว” (กวิน แคสกี้) รูมเมทของดีนแนะนำให้มาออดิชันเพื่อรับบทเป็น “โรมิโอ” ทั้งสองคน นอกจากนั้นยังมี “โรม” (อู๋ ธนบูรณ์) หนุ่มคารมดีเอกดนตรี มาร่วมทำละครเวทีเรื่องนี้ด้วย ติดตามเรื่องราวการทำละครเวทีของแก๊งเพื่อนมหาลัย พร้อมกับการทำตามความฝัน ที่ต้องใช้ใจครั้งนี้ไปพร้อมกัน!
พบกับซีรีส์ “Only Friends : Dream On” ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 20.30 น. ดูทีวี ช่องวัน31 ดูย้อนหลัง แอป oneD ที่เดียว เวลา 21.30 น. เริ่มตอนแรก 27 กุมภาพันธ์นี้ และอัพเดททุกความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook / Instagram / X / Tiktok / YouTube / Weibo: GMMTV