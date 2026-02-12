“ไมกี้ ปณิธาน” ฉลองวันเกิดสุดอบอุ่นในงาน Mikey’s Afternoon Fiesta : The Solstice Birthday Party

ฉลองครบรอบอายุ 23 ปีไปอย่างอบอุ่น สำหรับ “ไมกี้-ปณิธาน บุตรแก้ว” ที่งานนี้ขอชวนแฟน ๆ มารวมตัวใน Mikey’s Afternoon Fiesta : The Solstice Birthday Party ปาร์ตี้เล็ก ๆ ที่ได้มอบความสุขแบบจัดเต็ม ณ Phenix Auditorium Hall ท่ามกลาง แฟน ๆ ที่มาสร้างความทรงจำร่วมกัน
หลังจากเปิดตัวแบบสุดปังกับบทบาทคุณหมอทหารในละคร “ดวงใจเทวพรม” นี่เป็นครั้งแรกกับการจัดแฟนมีตอย่างเป็นทางการ ในนามของบริษัท MPRIME โดยถือโอกาสฉลองวันเกิดครบรอบ 23 ปี โดยงานนี้ได้รับการตอบรับจากแฟน ๆ เป็นอย่างดีจนบัตร SOLD OUT ทุกที่นั่ง
ต้อนรับเข้าสู่งานด้วยเพลง “ใจให้ไป” และ “แพ้คำว่ารัก” ที่เลือกมาเพื่อทุกคนโดยเฉพาะ ก่อนจะเปิดตัวพิธีกร “มอสมัดจุก” งานนี้ไม่ได้มาสัมภาษณ์งานแต่มาถามคำถามจากแฟน ๆ ต่อด้วยช่วงพิเศษที่มีผู้โชคดีได้รับการ์ดพิเศษขึ้นมาร่วมสนุกบนเวทีและรับของรางวัลกันไปแบบสนุกสนาน ก่อนจะเข้าสู่โหมดพ่อครัวที่หนุ่มไมกี้ขอพรีเซนต์สุด ๆ แต่จะให้มาทำเมนูธรรมดาก็คงไม่ได้ งานนี้เลยต้องมีเงื่อนไขพิเศษกันหน่อย กับโจทย์วัตถุดิบ“โยเกิร์ต” จากนางเอกคู่ซี้อย่าง “ญดา นริลญา” ตามมาด้วย “วาซาบิ”จาก “เทศน์ ไมรอน” และ “บลูเบอรี่” จาก แบม-สราลี รวมทั้งยังมีวัตถุที่ต้องแรมดอมมาเป็นส่วนผสมของยำจานพิเศษนี้อีกด้วย พร้อมอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟน ๆ เมื่อ “เก้า นพเก้า” และ “ตี๋ ธนพล” ขออาสาขึ้นมาชิมเมนูสุดสดชื่น
ความสนุกในวันนี้ยังไม่หมด เมื่อไมกี้ ขอชวนพี่น้องคนสนิท “เฟิร์ส ภาราดา - เด่นคุณ งานเนตร - จ็อบ ธัชพล” มาร่วมเล่นฟูลแบนด์ในเพลง “ดอกกระเจียวบาน” “แรงโน้มถ่วง” และ “แสงสุดท้าย” โชว์สกิลด้านดนตรีที่เจ้าตัวทุ่มเทฝึกซ้อมมาเพื่อวันนี้โดยเฉพาะ แต่เมื่อมีสมาชิกมาแจมกันบนเวทีเพียบขนาดนี้แล้ว เลยต้องขอเปิดอีกหนึ่งกิจกรรมที่รวมตัวเล่นกันเป็นประจำอยู่แล้วอย่าง ROV ที่งานนี้มาดวลกันให้ดูแบบสด ๆ โดยได้อีกหนึ่งเพื่อนซี้ “ภูมิ ชวัลวัฒน์ “ และ “น้องลีวายส์ อินฑัช” มาร่วมเสริมทีม พร้อมด้วยนักพากย์ตัวยง “SakeZa เสกซ่า” มาร่วมมอบความมันส์ในครั้งนี้
เดินทางเข้าสู้ช่วงเวลาสุดอบอบอุ่นที่ “ไมกี้” ได้มอบเพลงซึ้ง ๆ อย่างเพลง “ยินดี” พร้อมอ้อน อยากให้อยู่ด้วยกันตลอดไป ท่ามกลางแฟลชไลท์สีส้มที่เหมือนความรักจากแฟน ๆ จนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ และก่อนจะปิดท้ายงานวันนี้ยังมีอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์จากพี่ชายสุดเลิฟ “กลัฟ คณาวุฒิ” ที่มาร่วมแร็ปในเพลง “จำเลยรัก” ก่อนที่เพื่อน ๆ จะยกเค้กมาสุขสันต์วันเกิดและร่วมร้องเพลงปิดท้ายความสนุกในวันนี้ไปพร้อมกัน โดยงานนี้ยังจัดเต็มความทรงจำแบบพิเศษในช่วง Exclusive Hi-Bye ไม่เหมือนใคร ที่ให้ทุกคนได้พูดคุยทักทาย มอบคำอวยพรและของขวัญก่อนกลับบ้านกันแบบสุดประทับใจอีกด้วย
