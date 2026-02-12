สุขภาพดีแล้วได้ทำสิ่งที่รัก “อาโย ทัศน์วรรณ” เอาชนะใจตัวเอง ลดเค็มเพื่อสุขภาพ “ขวัญ พิมพ์อัปสร” ยกคุณแม่เป็นตัวอย่างที่ดีเรื่องการดูแลตัวเอง

เป็นคู่คุณแม่ - คุณลูก ที่มีออร่าพลังบวกอย่างชัดเจน และเป็นครอบครัวสุขภาพดี สำหรับนักแสดงอาวุโส “อาโย ทัศน์วรรณ” และ “ขวัญ พิมพ์อัปสร” จากไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความ Active ไร้ข้อจำกัดเรื่องของอายุ เพราะเป็นครอบครัวที่ดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ ทำให้มีความแข็งแรงทั้งกายและใจ ไร้โรคมากวน ชัดเจนเลยว่าเมื่อสุขภาพดีที่สร้างได้ด้วยตัวเอง ก็นำพาความสุขมาให้ชีวิตและครอบครัว พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับทุกคนได้ด้วยเช่นกัน
.
โดย “อาโย และ ขวัญ” แชร์วิธีการดูแลตัวเอง เพียงเลือกทานสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย Say No ของมัน ของทอด ติ๊กถูกให้กับผัก ผลไม้ น้ำเปล่า และยึดคติที่ว่า ไม่กินอะไรที่เป็นพิษต่อร่างกาย ถ้าอร่อยปาก แต่ลำบากร่างกายจะไม่ยุ่งเลย ที่สำคัญจากคนชอบทานเค็ม อาโยยังบอกลาน้ำปลาบนโต๊ะอาหารได้แล้ว
“บ้านเราเป็นคนชอบทานผัก ผลไม้ ถ้าต้องออกไปร้านอาหารก็จะต้องมีเมนูผักตลอด และช่วงสาว ๆ เคยติดกินเค็ม แต่ก็รู้ตัวไวปรับเรื่องการทานก่อน ตอนแรกร่างกายแข็งแรง ระบบเผาผลาญดี ร่างกายก็ยังสู้ไหว แต่พออายุมากขึ้น คุณหมอก็เตือนเรื่องค่าไต เราทำตามที่หมอแนะนำ ร่างกายก็ดีขึ้น เดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องมีน้ำปลาอยู่ในมื้ออาหาร ถึงอาหารจะจืดลง แต่ก็บอกตัวเองว่าเดี๋ยวก็อร่อย พอหมอทักว่าให้ระวังเรื่องเบาหวานที่เริ่มจะเกินมาตรฐานแล้ว ก็ปรับโดยไม่กินน้ำตาล ไม่กินขนม”
.
เมื่อร่างกายมีวันเสื่อมได้ไปตามวัย แต่ทำไมจะต้องปล่อยตัวเองให้ป่วย อาโยย้ำเลยว่าควรเห็นคุณค่าของร่างกาย อย่าให้เดินไปถึงจุดที่ป่วย ส่วนขวัญชื่นชมคุณแม่ที่ไม่เคยปล่อยให้ตัวเองอยู่นิ่ง จะออกกำลังกายอยู่เสมอ
“ด้วยวัยทำให้ร่างกายเสื่อมไปเยอะ อย่างระบบเลือดก็ไหลเวียนไม่เหมือนตอนสาว ๆ เลยจะออกกำลังกายให้เหมาะกับวัยนี้และช่วยทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น เข้าใจดีว่าในวัยนี้ต้องระวังไม่ให้ล้ม ก็จะหาท่าโยคะที่บริหารสะโพกและช่วงล่างให้แข็งแรง เวลาดูทีวีก็จะบริหารกล้ามเนื้อไปด้วย ไม่นั่งดูเฉย ๆ เพื่อให้ร่างกายไม่หยุดนิ่ง เป็นคนที่สมาธิดี สามารถแยกแยะได้
ตั้งแต่เด็กจนถึงหนุ่ม สาว เราอาจจะยังไม่เห็นคุณค่าของสุขภาพร่างกายเท่าไหร่ แต่พออายุมากขึ้น ร่างกายจะฟ้องว่า ใช้ฉันหนักเกินไปแล้ว ไม่อยากที่จะไปอยู่ในจุดที่ต้องรักษาอาการต่าง ๆ เมื่อร่างกายส่งสัญญาณมาแล้วต้องฟัง จะไม่ชะล่าใจและไม่ประมาทในการดูแลตัวเอง ภูมิใจมากที่ยังมีแรง ไม่ใช่ขยับตัวแล้วต้องร้องโอดโอยตลอด”
.
และอีกสิ่งสำคัญที่อาโยให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพ เพราะยังอยากมีแรงทำงานแสดงที่รัก กับอาชีพที่สุดภาคภูมิใจในการสร้างรายได้ให้กับตัวเองในวัย 74 ปี
“ที่เป็นคนค่อนข้างคำนึงเรื่องสุขภาพ เพราะอยากให้ร่างกายแข็งแรง เราชอบทำงาน ยังภูมิใจในการที่ยังมีรายได้อยู่ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำงานได้ดี ก็ต้องทำให้ร่างกายแข็งแรง และปัจจุบันยังขับรถออกไปถ่ายละครเอง เพราะคุณหมอบอกว่าการขับรถใช้ปฏิภาณไหวพริบ ถ้าเราไม่ขับ เดี๋ยวจะยิ่งแย่ลง”
.
นอกจากการดูแลตัวเองของทั้งคุณแม่และคุณลูกที่มีวินัยแล้ว ยังหาความรู้เสริมเพื่อดูแลร่างกายให้แข็งแรงทั้งกายและใจ โดยขวัญบอกคุณแม่พิสูจน์ให้เห็นแล้วจริง ๆ ว่า การที่สุขภาพดีก็จะมีแรงทำทุกสิ่งได้อย่างไร้ข้อจำกัด
“อาจจะเป็นวิถีชีวิตของเราที่สั่งสมมา พอตอนนี้ใจเราอยากจะทำสิ่งต่าง ๆ ก็มีแรงที่จะทำไปพร้อมกัน พอเราสนใจเรื่องสุขภาพ ข้อมูลก็หาง่าย อย่างเช่น ของทาง สสส. ที่มีคำแนะนำว่า 5 ส. เติมสุขวัยเกษียณ พอดูแล้วก็เป็นสิ่งที่บ้านเราทำอยู่เหมือนกัน ทั้งสุขสว่าง สุขสนุก สุขสบาย สุขสง่า สุขสงบ ก็เป็นสิ่งที่เราทำแล้วก็พิสูจน์ว่ามันจริง ทั้งการฝึกสมองของคุณแม่ หรืออย่างสุขสนุกถ้าเราจะสนุกได้ ร่างกายเราต้องแข็งแรง สุขสงบก็เป็นคนที่ปล่อยวาง การที่ให้ความรู้เป็นหัวข้อต่าง ๆ ทำให้เข้าใจง่าย และทำตามได้ง่ายขึ้น แล้วก็ดูเรียบง่าย เมื่อทำตามก็มีความสุข”
.
อาโยยังฝากทิ้งท้ายถึงเพื่อน ๆ วัยเกษียณว่า “ต้องมีความสุขจากตัวเองก่อน เริ่มจากใจ ทำใจให้สงบ เบิกบาน อย่าเอาขยะเข้ามาในหัว คิดบวกเข้าไว้ มีน้ำใจให้กันและกัน ใจเขาใจเรา ต้องทำตัวเองให้แข็งแรง เพื่อพร้อมที่จะอยู่ในโลกนี้ต่อไป เราต้องมีความสุขและภูมิใจในตัวเราเอง”
ส่วน “ขวัญ” มองว่าในฐานะลูก การที่แม่ดูแลตัวเองอย่างดีให้แข็งแรงทั้งกายและใจ ก็เหมือนเป็นวิธีการบอกรักลูกอย่างหนึ่ง สำหรับตัวเองแค่ได้เห็นคุณแม่ มีเพื่อน มีสังคม มีงานอดิเรกทำ ได้ทำงานศิลปะที่ชอบ ก็มีความสุขแล้วเหมือนกัน