ใครคือทายาทคนต่อไป? เตรียมพบกับความสยองครั้งใหม่ ไปกับ ‘INHERIT’ (Working Title) ปลายปีนี้

เปิดกล้องอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับ ‘INHERIT’ ( Working Title) ภาพยนตร์ดัดแปลงจากบทประพันธ์สุดคลาสสิก ‘ทายาทอสูร’ จากความร่วมมือของ GDH และ TOFU FILMS รับหน้าที่โปรดิวซ์และกำกับโดย โต้ง-บรรจง ปิสัญธนะกูล ร่วมโปรดิวซ์โดย ตั้ม-วีรชัย ใหญ่กว่าวงศ์ บทภาพยนตร์ โต้ง-บรรจง ปิสัญธนะกูล, เวฟ-ธรรมสถิตย์ เจริญฤทธิชัย, เต๋อ-ฉันทวิชช์ ธนะเสวี นำแสดงโดย ใหม่-ดาวิกา, ใบปอ-ธิติยา, นก-สินจัย, จุ๋ย-วรัทยา, มาร์ค-ภาคิน, ไทย-ชญานนท์, ตฤณ เศรษฐโชค, เผือก-พงศธร, เจี๊ยบ-กาญจนาพร, โกวิฐ วัฒนกุล, อาฮ๋วง-ณัฐวดี, เจมี่-จุฑาพิชญ์ และ เอิร์น-ลลิต์ภัทร
พร้อมกันนี้ ยังมีทีมผู้บริหาร จินา โอสถศิลป์, จิระ มะลิกุล, ปรียาวรรณ ภูวกุล, วิชชพัชร์ โกจิ๋ว นำทีมทำพิธีบวงสรวงเอาฤกษ์เอาชัยในครั้งนี้ ณ บ้าน GDH เมื่อเช้าที่ผ่านมา
ใครจะเป็นทายาทคนต่อไป รอติดตามทุกความเคลื่อนไหวได้ที่นี่!
#บวงสรวงINHERITmovie