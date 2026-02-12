เริ่มแล้ว! เทศกาลบอลลูนนานาชาติที่สิงห์ปาร์ค เชียงราย พร้อมคอนเสิร์ตสุดมัน จากศิลปินชื่อดังและกิจกรรมอื่นอีกเพียบ 5 วัน 5 คืน

บรรยากาศวันแรกของงาน “Singha Park International Balloon Fiesta 2026” ปีที่ 10 เป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีแฟนเพลงและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าร่วมงานเทศกาลบอลลูนนานาชาติ โดยในปีนี้จัดเต็ม 5 วัน 5 คืน ระหว่างวันที่ 11-15 ก.พ. 2569 มีทัพศิลปินชื่อดังมอบความสนุกตั้งแต่เวลา 19.00 –23.00 น. เริ่มวันที่ 11 ก.พ. กับวง TAITOSMITH, LOMOSONIC, BANK PREETI และCLOCKWORK MOTIONLESS ต่อด้วย วันที่ 12 ก.พ. พบกับ PURPEECH, BOWKYLION, 4EVE และ NONT TANONT วันที่ 13 ก.พ. กับ ZOMMARIE, LIPTA, และ PUN คืนวันแห่งความรัก 14 ก.พ. พบ INK WARUNTORN, TOBII, TIMETHAI และ YOUNGOHM ก่อนปิดท้ายความยิ่งใหญ่ในวันที่ 15 ก.พ. กับ MEYOU x JAONAAY, MIRRR, LABANOON และ DA ENDORPHINE ที่สิงห์ปาร์ค จ.เชียงราย
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ ทั้งการชมบอลลูนหลากสีสันกว่า 30 ลูก จาก 13 ประเทศทั่วโลก, กิจกรรม "บอลลูนเลิฟ จดทะเบียนสมรส บอกรักบนฟ้า" ในวันวาเลนไทน์
ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมไฮไลต์ที่จัดต่อเนื่องมาหลายปี, การแสดง Balloon Night Glow โชว์บอลลูน
สุดตระการตาที่เต็มไปด้วยแสง สี เสียง, การแข่งขันบอลลูนนานาชาติชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท และการแสดงโขนกลางแปลงชุดใหญ่แบบใกล้ชิดผู้ชม ตอนพิเศษ “มังกรกัณฐ์ชาญศักดา เกสรทมาลามหามิตร” จากกลุ่มศิลปินวังหน้า ร่วมกับเยาวชนจังหวัดเชียงรายกว่า 200 ชีวิต รวมถึงกิจกรรมสุดประทับใจอีกมากมาย โดยงานจะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 15 ก.พ. 2569 นี้
สำหรับเทศกาลบอลลูนนานาชาติฯ ยังมีโซนกิจกรรมหลากหลาย อาทิ โซนเด็กและกิจกรรม Workshop บูธอาหารท้องถิ่น โซน Workshop บอลลูน รวมถึงกิจกรรมแอดเวนเจอร์ เช่น Zipline ชมวิวมุมสูง, ขับ ATV และฟาร์มทัวร์ชมไร่ชา เพิ่มสีสันให้การท่องเที่ยวตลอดทั้งงาน นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถซื้อบัตรผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ Eventpass หรือซื้อบัตรออฟไลน์ได้ที่ร้านค้าหน้าไร่และร้านค้าบ้านแดง สิงห์ปาร์ค เชียงราย ตั้งแต่วันนี้- 15 ก.พ. 2569 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แฟนเพจ Facebook : Singha Park Chiang Rai