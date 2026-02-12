“สังข์ ดอกสะเดา” ลั่นรู้เรื่องโลกอีกใบของ “เด๋อ ดอกสะเดา” แต่ไม่ใช่เรื่องที่จะวิ่งแจ้นไปบอก “ปู กนกวรรณ” เฝ้าที่ดิน 4 ไร่ให้ลูกหลานเด๋อ ไม่มีหน้าที่ยกให้ใคร

“สังข์ ดอกสะเดา” ลั่นเฝ้าที่ดิน 4 ไร่ให้ “เด๋อ ดอกสะเดา” แต่ไม่มีสิทธิ์จะยกที่ให้กับใคร ต้องไปถามเด๋อเอง บอกจะดูแลรักษาที่ดินผืนนี้จนกว่าลูกหลานเด๋อจะมาเอาไป บอกรู้เรื่องเด๋อทุกเรื่องแต่ไม่ใช่เรื่องที่ตนจะวิ่งแจ้นไปบอก“ปู กนกวรรณ”ว่าเด๋อมีเมียอีกคน
ออกมาอัดคลิปอธิบายชัดเจน หลังจากที่เพจออกมาให้ข้อมูลถึงที่ดิน 4 ไร่ในชื่อตลก “เด๋อ ดอกสะเดา”ที่อดีตภรรยา “ปู กนกวรรณ บุรานนท์” บอกยกให้แม้จะเป็นชื่อเด๋อ แต่เงินที่เอาไปซื้อคือเงินตนก็ตาม ปูขอออกจากวงจรชีวิตเด๋อนับจากนี้เป็นต้นไป โดยเพจได้เผยว่าคนที่ดูแลที่ดินของเด๋ออยู่คือ “สังข์ ดอกสะเดา” ซึ่งทำให้คนเข้าใจผิดเข้ามาต่อว่า สังข์ มากมาย ทำเจ้าตัวต้องอัดคลิปชี้แจงดังนี้…
“อดไม่ได้ที่จะต้องออกมาอธิบายเนื่องจากมีเพจนึงโพสต์ต่อว่าคนดังนี้เอง คนที่ดูแลที่ให้เด๋อ ก็หมายถึงผมนี่แหละ ที่ผมดูแลนี่หมายถึงมาเฝ้าที่ให้เขา มาอยู่ที่ มาดูแลที่ตรงนี้ 4 ไร่ จะเป็นเงินใครซื้อไม่รู้ แต่ชื่อในโฉนดที่ดินเป็นของนายสมใจ สุขใจ หรือ เด๋อ ดอกสะเดา
เด๋อซื้อเอาไว้แต่ไม่มีคนดูแล กลัวจะถูกบุกรุกยึดครองพื้นที่ เลยให้ผมมาดูแล ปลูกบ้าน ทำสวนไว้ ไม่ได้อาสามาดูแลนะ ไม่ได้รับจ้างมาดูแลด้วย ผมเองมีครอบครัวอยู่จังหวัดสุพรรณบุรี 40 ปีแล้ว ผมอยู่บางปลาม้า มีที่ดินเป็นของตัวเอง ผมก็ทิ้งบ้านตัวเองมาเฝ้าที่ให้เด๋อตามคำขอร้องของเด๋อ ที่เป็นครูบาอาจารย์ผม ผมสนิทกับเด๋อที่สุด ผมมาดูแลให้ฟรี ไม่ได้รับจ้าง
ผมเป็นคนมาเฝ้ามาดูแล ไม่ได้มาครอบครอง ผมไม่เอาหรอก ผมดูแลไว้ให้ลูกให้หลานเขา ลูกคนไหนได้ผมก็ให้คนนั้น ถึงเวลาผมก็ไปจากตรงนี้เหมือนกันครับ ผมแค่มาเฝ้าที่ให้เขา อยากรู้อะไรมาถามผม ไม่ใช่มาด่าผมว่าอย่าตอแหล คืนที่ดินให้ลูกเขาไป มันไม่ได้อยู่ที่ผม แต่อยู่ที่เด๋อ ดอกสะเดา
ผมมีบ้านมีที่ดินของผมอยู่ในเขตเทศบาล ไม่ใช่ชนบทแบบนี้ เด๋อปลูกบ้านให้อยู่เฝ้า เจ้าบ้านก็คือเด๋อ ดอกสะเดา ผมมาอยู่ 6 ปีแล้ว แต่แกซื้อทิ้งเอาไว้เป็น10 กว่าปี ผมจะรักษาผืนแผ่นดิน 4 ไร่นี้ให้ลูกให้หลานเด๋อคนใดคนนึงได้ทั้งหมด มันไม่ใช่ของผมเลย แล้วผมจะไปยกให้ลูกให้เมียเขาได้ยังไง คุณไปถามเด๋อ ไม่ใช่มาถามผม บ้าบอคอแตก
เรื่องราวของ เด๋อ ดอกสะเดา เป็นอย่างไรผมก็รู้ แต่จะให้ผมไปพูดว่าเด๋อมีเมียน้อยอยู่ตรงนั้น อยู่ตรงนี้ ตัวเรื่องครอบครัวเขาผมจะไปยุแยงอะไร รู้ทั้งรู้ว่าเขามี เราจะไปพูดเหรอครับ เราเป็นลูกน้องเขา แล้วอยู่ดีๆ รู้ว่า เด๋อ มีเมียน้อย แล้วผมวิ่งแจ้นไปบอกคุณปูหรอครับ ถูกต้องไหมที่ผมจะเดินไปบอก
แล้วมาบอกว่าผมไม่รู้เรื่องอะไร ผมเป็นคนที่รู้เรื่องเด๋อมากที่สุดครับ แทบจะมากกว่าใครในวงการ ส่วนเรื่องส่วนตัวของเขาผมไม่รู้เรื่องด้วยนะครับ แต่เรื่องของผม คือ เฝ้าสวน เฝ้าที่ให้เด๋อดอกสะเดา พวกคุณไม่รู้อะไรอย่าคอมเมนต์ด่าเขา ย้ำให้รู้ว่า ที่ดิน 4 ไร่ของนายสมใจ สุขใจ บ้านเลขที่ 99/9 ผมเป็นคนวิ่งเต้นทั้งนั้น ผมเฝ้าตรงนี้มา 6 ปี อยู่กับเด๋อมา 40 ปีแล้วครับ เด๋อเป็นคนชวนผมมาอยู่ตั้งแต่สุพรรณบุรี"