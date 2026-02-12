ตำรวจเกาหลีเผยสาเหตุ “จองอึนอู” เสียชีวิต พบป่วยซึมเศร้า โพสต์สุดท้ายคล้ายลางบอกเหตุ

การจากไปของ จองอึนอู วัย 40 ปี สร้างความสะเทือนใจทั่ววงการ หลังตำรวจเปิดเผยว่าเจ้าตัวมีประวัติป่วยภาวะซึมเศร้ามานาน ขณะที่โพสต์อินสตาแกรมครั้งสุดท้ายซึ่งแชร์ภาพ เลสลี่ จาง และ เอมี ไวน์เฮาส์ พร้อมข้อความเศร้า ถูกแฟน ๆ มองว่าเป็นสัญญาณเตือนก่อนเหตุสลด
วงการบันเทิงเกาหลีใต้ต้องเผชิญข่าวเศร้า เมื่อมีรายงานการเสียชีวิตของ จองอึนอู นักแสดงชื่อดังในวัย 40 ปี สร้างความตกใจและโศกเศร้าแก่แฟนคลับและเพื่อนร่วมวงการอย่างมาก
สำนักงานตำรวจจังหวัดคยองกีออกแถลงการณ์เบื้องต้น ระบุว่า จากรายงานทางการแพทย์และประวัติการรักษาที่ถูกบันทึกไว้ พบว่า จองอึนอูมีประวัติการรักษาภาวะซึมเศร้าก่อนเสียชีวิต พร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้ล่วงลับ
แม้ครอบครัวจะขอความเป็นส่วนตัวและไม่เปิดเผยรายละเอียดสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ แต่มีรายงานว่า นักแสดงหนุ่มต้องต่อสู้กับอาการซึมเศร้ามาเป็นเวลาหลายปี
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ สื่อเกาหลีใต้หลายสำนักได้รายงานข่าวการจากไปของเขา โดยร่างของจองอึนอูถูกตั้งบำเพ็ญกุศลที่ห้องพิเศษหมายเลข 2 โรงพยาบาลนิวโคเรีย เมืองกิมโป จังหวัดคยองกี พิธีเคลื่อนศพจัดขึ้นเมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ และมีการฌาปนกิจที่สุสานเบียกเจ
โพสต์สุดท้ายบนอินสตาแกรมของเขาระบุข้อความว่า “Longing, envy, regret. PIR.BG.” พร้อมแชร์ภาพของศิลปินผู้ล่วงลับอย่าง เลสลี จาง และ เอมี ไวน์เฮาส์ ซึ่งทั้งสองต่างเคยจบชีวิตของตนเอง ทำให้แฟน ๆ ยิ่งรู้สึกสะเทือนใจเมื่อย้อนกลับไปอ่านข้อความดังกล่าว
จองอึนอูสำเร็จการศึกษาจากภาควิชาการละครและภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยดงกุก และเดบิวต์ในปี 2006 จากซีรีส์เรื่อง Round Off 3 ทางช่องเคบีเอส ก่อนจะเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากบทนำในละครเรื่อง เจ้าสาวแห่งดวงอาทิตย์ เมื่อปี 2011
หลังจากนั้น เขามีผลงานต่อเนื่องในละครของเอสบีเอส อาทิ Five Fingers, A Well-Grown Daughter และ Strangers ซึ่งทำให้เขาคว้ารางวัลนักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมในงานประกาศรางวัลละครเอสบีเอส ปี 2012 และรางวัลการแสดงยอดเยี่ยมสาขาละครสั้นหรือพิเศษในปี 2013
นอกจากนี้ เขายังร่วมแสดงในละคร Golden Rainbow Returns ปี 2015 ละครสุดสัปดาห์ My Only One ทางเคบีเอส2 และผลงานภาพยนตร์ล่าสุด Memory: Manipulated Murder เมื่อปี 2021
ในการให้สัมภาษณ์กับสื่อเมื่อปี 2015 เขาเคยกล่าวถึงความรักในอาชีพนักแสดงว่า เขาผ่านการรับบททั้งตัวประกอบ บทรอง และบทนำ หากเขามีชื่อเสียงตั้งแต่อายุน้อยเกินไป เขาอาจไม่ได้ทำสิ่งที่รักอย่างทุกวันนี้ แม้จะร่ำรวยทางวัตถุ แต่คงไม่มีความสุข เขาอยากเป็นนักแสดงที่ผู้คนจดจำด้วยความรัก