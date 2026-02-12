หวานละมุนรับเดือนแห่งความรัก “บอม ธนวัฒน์” ควง “น้องเพิร์ลลี่” แจกความสดใส เสิร์ฟชานม Pearly “Love Collection” ทำแฟนคลับฟิน

บรรยากาศเดือนแห่งความรักปีนี้ยิ่งหวานเป็นพิเศษ เมื่อร้านชานมไข่มุก Pearly ในเครือ OR ชวน บอม-ธนวัฒน์ หิรัญธรารัศมิ์ นักแสดงรุ่นใหม่ จากซีรีย์ Reset การเกิดใหม่ของดวงดาว มาร่วมสร้างโมเม้นต์สุดละมุน ควงคู่น้องเพิร์ลลี่ มาสคอตสุดคิ้วท์ เติมเต็มรอยยิ้ม ความสดใสและความอร่อย ให้กับแฟนๆ อย่างใกล้ชิด พร้อมเสิร์ฟทุกการเดินทางบริเวณร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ สถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น (PTT Station-Jiffy)
งานนี้เรียกได้ว่าคึกคักตั้งแต่เริ่มกิจกรรม ด้วยบรรยากาศอบอวลไปด้วยเสียงหัวเราะและแรงเชียร์ จากแฟนคลับของบอม-ธนวัฒน์ ที่มารอให้กำลังใจกันอย่างอบอุ่น พร้อมเก็บภาพโมเม้นต์น่ารักๆ ระหว่างบอมกับน้องเพิร์ลลี่ มาสคอตประจำแบรนด์ ที่มาพร้อมคาแรกเตอร์สดใสเป็นกันเองและเต็มไปด้วยพลังบวก ภายในงานได้รับเกียรติ จาก คุณพรรณวดี พุฒยางกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด (PTTRM) ในเครือ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงาน พร้อมประกาศรีแบรนด์ครั้งสำคัญในรอบ 13 ปี ภายใต้แนวคิด Fresh & Friendly ด้วยการปรับโฉมหน้าร้านเป็นคีออส สีสันสะดุดตา ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว และเข้าถึงง่ายในทุกการเดินทาง พร้อมเปิดตัวมาสคอตสุดคิวท์ “น้องเพิร์ลลี่” ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนแบรนด์ ในการส่งต่อความสุข ความสดใส และร่วมฉลองในเทศกาลสำคัญต่างๆ สร้างการจดจำแบรนด์ ในมุมที่เป็นมิตรและใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากขึ้น
ด้านบรรยากาศความบันเทิง บอม-ธนวัฒน์ ไม่ทำให้แฟนคลับผิดหวัง เจ้าตัวร่วมกิจกรรม ทายใจ บอมชอบเมนูไหน จากเครื่องดื่ม Love Collection ซึ่งบอมเลือกเมนูเลิฟ พิงค์กี้ สตรอว์เบอร์รี่ เมนูที่เติมความหวาน หอม จากนมสดแท้และรสชาติสตรอว์เบอร์รี่หอมๆ ฟินด้วยวิปชีสกลมกล่อม ท๊อปด้วยโอวัลตินเฟรคที่กรุบกรอบ หยิบขึ้นมาดื่มเมื่อไหร่ก็สดชื่น อร่อยติดใจเพราะเป็นสูตรเฉพาะของเพิร์ลลี่ สำหรับผู้โชคดีที่ร่วมทายใจบอมถูก ได้รับหมอนซุกมือน้องเพิร์ลล์ Limited Edition พร้อมรูปถ่ายและลายเซ็น จากมือบอม เรียกได้ว่าเป็นของขวัญวาเลนไทน์ที่ทั้งอบอุ่นและพิเศษสุดๆ นอกจากนั้น บอม ยังได้โชว์โมเม้นท์สุดน่ารัก ด้วยการลงมือเสิร์ฟเครื่องดื่มเมนูใหม่ให้แฟนๆได้ลิ้มลองความสดชื่น แบบใกล้ชิดอีกด้วย
สำหรับผู้ที่ไม่อยากพลาดความสดชื่นพบกับร้านชานมไข่มุก Pearly ได้ที่บริเวณร้านสะดวกซื้อ จิฟฟี่ สถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น ทั่วประเทศ พร้อมโปรโมชั่นพิเศษกับหมอนซุกมือน้องเพิร์ลลี่สุดน่ารัก แลกซื้อได้เพียง 299 บาทเท่านั้น เมื่อซื้อเครื่องดื่มกลุ่มราคา 39 บาทครบ 2 แก้ว พร้อมเครื่องดื่มคอลเลกชัน ”เลิฟ” กับ 4 เมนูใหม่ ในราคาเริ่มต้นเพียง 45 บาท เป็นต้น หรือสั่งความสดชื่นส่งตรงถึงบ้านผ่าน Delivery
Grab, Line man หรือ Shopee Food พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษเช่นกัน ไม่พลาดข่าวสารความเคลื่อนไหวและกิจกรรมหน้าเพจลุ้นรับของรางวัลของ Pearly ติดตามได้ที่ Fanpage Pearly เพิร์ลลี่และ Line@pearlytea