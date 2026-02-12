ดรามา “อูน ชนิสรา” จะไปจบลงตรงไหน? จากไม่ไปเลือกตั้ง สู่เกาเหลาหม้อใหม่ “ไร้จริยธรรม”

“อูน ชนิสรา“ อินฟลูฯ ชื่อดัง และผู้บริหารแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม จนได้รับฉายาว่าเป็นนักธุรกิจอายุน้อยร้อยล้าน รวมไปถึงเธอคือเจ้าของเพลง “เฮอร์ไมโอน้อง” เธอได้ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องที่ประเทศไทยจะมี “ดิสนีย์แลนด์” ว่าต้องมีความพร้อมด้านไหนก่อน ถึงจะเหมาะกับการสร้างสวนสนุกแบรนด์ดังระดับโลก เพราะเธอคือหนึ่งในนักท่องเที่ยวที่ไปเช็กอินดิสนีย์แลนด์มาแล้วเกือบทั่วโลก
ล่าสุดอูนตกเป็นประเด็นให้พูดถึงด้วย “น้ำส้ม” แก้วเดียว พร้อมแคปชั่น “น้ำส้มอร่อยมาก หอมกลิ่นความเจริญ“ ตอกย้ำด้วยการมีคนเข้าไปถามว่า “พี่อูนได้ไปเลือกตั้งไหมคะ เห็นอยู่เมกาแล้วนึกได้” เจ้าตัวตอบกลับทันทีว่า “ปีนี้ปีแรกเลยที่กลับไม่ทัน แพลนเดินทางเปลี่ยนกะทันหัน โชคดีเขตนี่ผลออกมาลอยตัว” พร้อมอีโมจิหัวใจสีส้ม แล้วก็โดนถามว่ามันเลือกตั้งล่วงหน้าได้นี่คะ เจ้าตัวตอบกลับ “ประเทศเปลี่ยนหมดตลอด ช่วงมกรา-กุมภาค่ะ ไม่ได้อยู่ที่เดิมเลย” และกลิ่นอายความดรามาก็ประทุทันที!! หลังจบคอมเมนต์นี้
เกิดกานถกเถียงกันสนั่น ว่าการระหว่าง “สิทธิ” กับ “หน้าที่” มันคือเส้นบางๆ ของความเป็นพลเมือง ก่อนหน้านี้ออกมาแนะนำการก่อสร้าง “ดิสนีย์” ฟาดนักการเมืองว่าต้องมีความพร้อมอะไรบ้าง แต่พอมาถึงการ “เลือกตั้ง” กลับไม่ปฏิบัติหน้าที่ตนเอง เพราะแม้เขตตัวเองจะได้พรรคที่ตนเองชอบชนะมาอันดับหนึ่ง แต่ชาวเน็ตก็มองว่า 1 เสียงก็สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศก็ได้
ด้านอินฟลูฯ คนดังกล่าวชี้แจงกลับ ในฐานะบุคคลที่เสียภาษี มีสิทธิ์ทุกประการในการ call out
“มีคนเยอะมากบอกว่า เราไม่มีสิทธิ์เรียกร้อง call out หรือออกมาพูดใดๆ... ในประเทศประชาธิปไตย คนที่มีเหตุจำเป็นทำให้ไปเลือกตั้งในวันเลือกตั้งไม่ได้ก็ส่งเสียงด้านอื่นได้ call out ได้ สนับสนุนพรรคการเมืองที่เราชอบได้
ในฐานะประชาชนที่จ่ายภาษีแบบไม่หลบเลี่ยงเลย เรามีสิทธิ์ทุกประการและความจำเป็นที่ว่าก็ไม่เหมือนกัน
ถ้าแค่อยู่ปกติก็คงบินกลับมาเลือก จำเป็นคือจำเป็น จะคิดอะไรก็คิด แต่ไม่มีสิทธิ์มาตัดสิน สร้างกฎเกณฑ์ใหม่กับสิทธิ์คน
ปล. แจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วค่ะ”
แต่ความวัวยังไม่หาย ความควายก็วิ่งเข้าใส่!! เพราะอยู่ดีๆ อูนก็โพสต์ชี้แจงแบบยาว 2 สตอรี่ ว่าด้วยเรื่อง “จริยธรรม” ในการทำงาน และความ #ไร้จริยธรรม ร่ายยาว 3 ประเด็น ทั้ง “จริยธรรมในการทำแบรนด์สินค้า” หรือ ”จริยธรรมในการทำธุรกิจ“ ซึ่งในข้อนี้เหมือนจะมีการพาดพิงเกิดขึ้น กับประโยคที่ว่า
“ถ้าจำได้ GlassyX เคยมีเคสที่ ณ ตอนนั้นขึ้นศาลกันเรียบร้อย ไกล่เกลี่ยยอมความโดยทางแบรนด์ที่คุณผลิตให้ (ซึ่งฟ้องเราก่อนด้วยเพราะเราออกมาพูดว่าเครื่องหมายการค้ามันเหมือนกัน) เขาก็ลงจดหมายขอโทษเราแล้ว ตัวแทนแบรนด์ด่าเราเสียหายในคอนเทนต์ จนขึ้นศาลอีกรอบ เขาแพ้คดี ตอนนี้ยังจ่ายชดเชยเราไม่หมดเลย นี่ก็ไม่ทวงเพราะเขาก็บ่นอะไรมามากมายว่าลำบาก
ซึ่งผู้ผลิตสินค้าในตอนนั้นคือคุณ ตอนนั้นเราก็ไม่ได้ว่าอะไร ให้มันผ่านไป แต่พอมาพูดเรื่องจริยธรรมธุรกิจ อาจจะต้องลองดูสิ่งที่คุณทำไว้ค่ะสำหรับเราเรื่องนี้ชัดเจน”
และข้อที่ 3 จริยธรรมในการทำรีวิว และคอมเมนต์ “ขอบคุณมากๆ นะคะ” เจ้าตัวก็ร่ายยาว
“~ปกติเราไม่เคยบรีฟ ย้ำว่าไม่เคยแม้กระทั่งบรีฟหรือจ้างใครทำคลิปดิสเครดิตใคร และไม่เคยให้ข้อมูลสินค้าเทียบกับแบรนด์ใดๆ
~ในโซเชียลลูกค้าทำคลิป คนทำคลิปรีวิว ไม่ว่าจะชอบไม่ชอบสินค้า เทียบกับใครว่าอะไรดีกว่า ถ้าเราเห็นจะพิมพ์เมนต์ขอบคุณมากๆ นะคะ และ รีโพสต์
~ถ้าเห็นคลิปก็เมนต์เข้าใจว่าเป็นคลิปเปรียบเทียบที่ทางคุณไม่โอเคมากๆ เราก็ยินดีลบคอมเมนต์ไป คลิปต้นทางที่เช็กล่าสุดก็น่าจะลบไปแล้ว
~ส่วนเรื่องคอมเมนต์เราเองจะระวังมากขึ้นในการคอมเมนต์ใต้คลิปใดๆ จากนี้ ขออภัยมา ณ ที่นี้ที่ทำให้ไม่สบายใจค่ะ
~อะไรที่เป็นสิทธิ์ของผู้บริโภคเราก็ให้เขาทำไป แต่อะไรที่เกินเส้นกฎหมายก็ใช้กฎหมายช่วย
~ในมุมแบรนด์มองว่า สำคัญมากอีกอย่าง คือไม่ใช้เงินจ้างให้คนทำรีวิวโดยบรีฟให้พูดถึงผลลัพธ์สินค้าที่เกินจริงกว่าที่เขารู้สึกเพื่อทำให้คนอยากได้ของ หรือใช้สินค้าจำนวนวันเยอะกว่าที่ใช้จริง และแบรนด์เองไม่ควรว่าจ้างให้เกิดคอนเทนท์โจมตีคู่แข่งในตลาด หรือใช้สื่อเพื่อขยายความโจมตีคู่แข่ง
และแน่นอนกับที่ “สาวอูน” โพสต์ร่ายยาวนี้ โยงไปกับประเด็นของ “เมย์ วาสนา อินทะแสง” ที่ได้โพสต์ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาว่า “เมย์ไม่สนับสนุนการทำธุรกิจ ทำแบรนด์ ทำรีวิว ทำร้ายคนอื่นแบบ #ไร้จริยธรรม “ปักตะกร้า จขบ. คอมเมนต์ขอบคุณ ” 🙄 เรื่องนี้จะต้องถึงที่สุด!! และ เลิก educate ตลาดทีว่า ใส่เยอะ = ดี🚫 No“ และ “หนิง ปณิตา พัฒนาหิรัญ” ก็ได้แชร์โพสต์นี้ออกไป ซึ่งในวันพรุ่งนี้ (13 ก.พ.) เมย์ ก็ได้ออกงานเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์คนล่าสุดของแบรนด์ตัวเอง