บันเทิงรอบโลก ดาราฮ่องกง "คริสตัล ฟง" ลุยกิจกรรมรีทรีตที่ไทย โยคะกลางแจ้ง แช่น้ำแข็งสุดท้าทาย

นักแสดงสาวฮ่องกง "คริสตัล ฟง" พาคุณแม่มาเปลี่ยนบรรยากาศที่กรุงเทพฯ พร้อมแชร์ประสบการณ์สุขภาพแบบจัดเต็ม ทั้งฝึกโยคะท่ามกลางธรรมชาติ และท้าทายตัวเองด้วยการลงอ่างน้ำแข็ง 2 องศา เธอบอกว่าแค่ได้นอนฟังเสียงนก ลม และแดดส่องผ่านต้นไม้ก็รู้สึกสงบขึ้นมาก ส่วนไอซ์บาธนั้นถึงจะหนาวจนช็อกในตอนแรก แต่เธอกลับรู้สึกโล่งเบาสบายทั้งตัว และหลับสนิทในคืนนั้น เธอบอกว่าเป็นการฟื้นฟูร่างกายที่ได้ผลสุด ๆ
"ดาฮยอน" สมาชิกวง TWICE ต้องถอนตัวจากทัวร์คอนเสิร์ตที่อเมริกาเหนือซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่ 13 ก.พ. ถึง 7 มี.ค. นี้ หลังได้รับการวินิจฉัยว่ากระดูกข้อเท้าร้าวจากการฝืนขึ้นโชว์ทั้งที่เจ็บตั้งแต่ช่วงต้นทัวร์ ทีมแพทย์แนะนำให้พักฟื้นเต็มที่โดยงดกิจกรรมที่ต้องเดินหรือเต้นหนัก ๆ ทางต้นสังกัด JYP เผยว่าเธอจะพักรักษาตัวในเกาหลี และจะพิจารณาการกลับมาทำกิจกรรมอีกครั้งตามอาการฟื้นตัวของเธอในภายหลัง
"ออร์แลนโด บลูม" นักแสดงชื่อดังวัย 49 ปี ถูกจับภาพควงมือสาวผมบลอนด์วัย 28 ปี "ลูอิซ่า แลมเมล" ขณะเดินออกจากสนามแข่งหลังจบงาน Super Bowl ที่แคลิฟอร์เนีย ทั้งคู่ดูสนิทสนมและไม่ปิดบังความสัมพันธ์ต่อหน้ากล้อง นอกจากนี้ยังมีคนเห็นทั้งสองนั่งด้วยกันในโซน VIP และพูดคุยกับนักธุรกิจ "ทอดด์ เกรฟส์" และนักแสดง "เจมี ฟ็อกซ์" อย่างเป็นกันเอง ยิ่งเสริมกระแสลือว่าคู่นี้อาจกำลังเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่
นักแสดงสาว "แคลร์ เดนส์" เปิดใจผ่านพอดแคสต์ว่าเธอแทบช็อกเมื่อพบว่าตัวเองตั้งครรภ์ลูกสาว "เชย์" ตอนอายุ 44 ทั้งที่เคยคิดว่ามีโอกาสแค่ 1% เท่านั้น เธอเล่าว่าตอนรู้ข่าวเธอถึงกับดื่มค็อกเทลสองแก้วก่อนตัดสินใจตรวจ และเมื่อเห็นคำว่า "PREGNANT" ก็ร้องไห้โฮ โทรหาคุณหมอทันที เธอยอมรับว่าตอนนั้นเหมือนหัวใจพัง และทุกอย่างไม่ได้วางแผนไว้เลย ปัจจุบันเธอกับสามี "ฮิวจ์ แดนซี่" มีลูกสามคน และเธอเรียนรู้ที่จะยอมรับความไม่คาดฝันของชีวิตอย่างเต็มหัวใจ