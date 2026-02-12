xs
xsm
sm
md
lg

นางแบบดังแฉ พระเอก ป. ช่องใหญ่ จีบสาวไม่ติด เจอคำพูดไม่โอเค ซัดหล่อแต่กินฟรีมั่ว!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ต่อมเผือกทำงานขึ้นมาทันที หลังจากที่ “นุ่มนิ่ม อิสรีย์” นางแบบและครีเอเตอร์ดัง ได้ออกมาโพสต์เเฉ พระเอกดังช่องใหญ่ อักษรย่อ ป. ควรจีบสาววิธีใหม่ หากสาวไม่ให้ไลน์ควรพิจารณาตัวเอง ไม่ใช่ใช้คำไม่โอเคออกมา

“พระเอกดังช่องใหญ่ อักษรย่อ ป. คุณควรใช้วิธีจีบสาวใหม่เถิดนะคะ อีกกรณีหากสาวไม่ให้ไลน์ คุณควรพิจารณาตัวเองให้ดีก่อนลั่นคำที่ไม่โอเคออกมาน้า #ให้สมกับfcมากมายที่ปลื้มคุณค่ะ”

รวมทั้งเมนต์เพิ่มใต้โพสต์ว่า “#ผญทุกคนไม่ได้มีนิสัยเหมือนกันที่คุณทำสำเร็จ ถ้าเขาไม่ปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นอาจมีแคปหลุด555 , หล่อแต่หากินฟรีมั่วก็ไม่โอเคค่ะ โดยเฉพาะวาจาเมื่อไม่ได้ตามที่ต้องการ ควรเป็นสุภาพบุรุษนิดนึงน้า เจอสายพระเอกทักมาบ่อย แต่คนนี้ไม่โอเคมากๆ เลย อย่าหาทำนะคะ , คนแซบแห่งวงการที่สาวๆ สวยๆ ต่างร้องโอ้วววววซีดดด5555 ถ้าเขาไม่ใช้วาจาที่ฟังไม่เข้าท่า คงจะไม่โพสต์หรอกคับ55555 ยั่วดีนักจัดให้

นอกจากนี้เจ้าตัวเผยมีคนทักถามสนั่นว่าหมายถึงใคร เชื่อทุกคนมีลิสต์รายชื่ออยู่ในหัว พร้อมแฮชแท็ก ผู้หญิงไม่ได้ง่ายทุกคน












นางแบบดังแฉ พระเอก ป. ช่องใหญ่ จีบสาวไม่ติด เจอคำพูดไม่โอเค ซัดหล่อแต่กินฟรีมั่ว!
นางแบบดังแฉ พระเอก ป. ช่องใหญ่ จีบสาวไม่ติด เจอคำพูดไม่โอเค ซัดหล่อแต่กินฟรีมั่ว!
นางแบบดังแฉ พระเอก ป. ช่องใหญ่ จีบสาวไม่ติด เจอคำพูดไม่โอเค ซัดหล่อแต่กินฟรีมั่ว!
นางแบบดังแฉ พระเอก ป. ช่องใหญ่ จีบสาวไม่ติด เจอคำพูดไม่โอเค ซัดหล่อแต่กินฟรีมั่ว!
นางแบบดังแฉ พระเอก ป. ช่องใหญ่ จีบสาวไม่ติด เจอคำพูดไม่โอเค ซัดหล่อแต่กินฟรีมั่ว!
+1