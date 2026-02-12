xs
xsm
sm
md
lg

“หมอปลาย พรายกระซิบ” วอนนายกฯ คนใหม่ เอาเวลาทะเลาะพัฒนาประเทศ ชี้คะแนนเลือกตั้งจะนับกี่รอบความผิดพลาดก็ไม่ได้เยอะ!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“หมอปลาย พรายกระซิบ” ขอร้องนายกฯ คนใหม่และนักการเมืองที่จะมาเป็นรัฐบาล เอาเวลาที่จะทะเลาะกันมาปรับปรุงพัฒนาประเทศ และสร้างข้อกำหนดอาชีพให้คนไทย ไม่ให้ต่างชาติเข้ามาทำอาชีพดังกล่าวได้ แนะคนในวงการบันเทิงเตรียมทนายข้างกายไว้

โดนสังคมบอยคอตเพราะไปทำนายเหตุบ้านการเมืองชายแดน ไทย-กัมพูชา จนหายหน้าไปอยู่เงียบๆ เสียนาน ล่าสุด “หมอปลาย พรายกระซิบ” ก็เริ่มกลับมารันวงการทำนายแล้ว เจ้าตัวยอมรับว่าแพนิก ความมั่นใจหายไปไม่กล้าพูด ทัก เตือน อะไรแล้ว

“จะทำนายอะไรตอนนี้บอกเลยว่ากลัว แพนิกไปเลย ล่าสุดที่ฝันก็ไม่กล้าจะออกมาเตือน เราพูดไม่ได้ เราทำอะไรไม่ได้ ก็คงจะทำเอง เคลียร์คิวแล้ว 5 วันจะไปตั้งโต๊ะบวงสรวง สวดเอง ถ้าเสี่ยงแล้วคุ้มก็อาจจะทำ คุ้มไม่ได้หมายถึงเงินทองชื่อเสียง อันนั้นเราไม่ได้ต้องการ มันเสียมากกว่า ท่านยมเสีย หมอปลายเสีย ถ้าท่านยมบอกอันนี้ต้องยอมเสียก็อาจจะต้องยอมรับว่าถ้าออกมาพูดแล้วจะต้องรับผลกระทบอะไรบ้าง แต่ก่อนเราก็มั่นมาก ตอนนี้เหลือ 60% ตอนนี้หันมาดูบุคคลมากขึ้น วางแผนการทำงานให้บุคคลมากขึ้น ในเมื่อมวลใหญ่เราทำไม่ได้ก็ทำมวลเล็กแล้วกัน”

วิเคราะห์เหตุบ้านการเมือง คะแนนเลือกตั้งจะนับกี่รอบยังไงความผิดพลาดก็ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้น
ถ้าบ้านเมืองเราได้นายกฯอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปลายคิดว่าประเทศเราจะเจริญกว่านี้เยอะมากๆ ทำอะไรก็จะแฮปปี้มีความสุข จะยังไงก็ได้ขอให้มาจากการเลือกตั้ง คะแนนมันจะนับกี่รอบก็แล้วแต่ยังไงความผิดพลาดก็ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้น หลังจากนี้ถือว่าปลายขอในฐานะประชาชนแล้วกัน อย่าเอาเวลากับตำแหน่งที่ทุกท่านได้มานั่งทะเลาะกันเอง ขอให้ช่วยปรับปรุงประเทศชาติเถอะ

ตอนนี้การศึกษาก็แย่แล้ว ต่างชาติเข้ามาเราแทบจะไม่มีอาชีพที่เป็นของคนไทยกันเองแบบ 100% ที่จะทำ อยากให้คนไทยมีอาชีพรัฐบาลกำหนดเลยว่าห้ามคนต่างประเทศทำอาชีพนี้ ห้ามต่างชาติมาแย่งทำ เช่น คนขับรถสาธารณะ อย่างประเทศจีนเขาก็มีกฎห้ามชัดเจนให้เพียงคนในท้องที่ทำอาชีพนี้ ปลายอยากให้คนไทยมีแบบนั้น

อีกเรื่องที่อยากให้ทุกคนระวัง รวมถึงคนที่มีศักยภาพช่วยวางผังประเทศใหม่ได้ไหม อย่าเอาแค่จ่ายเงินแล้วมาถมคลองที่ไหนก็ได้ อะไรผิดขออนุญาตให้ช่วยทำและเคลียร์ มันคือระยะยาว ไม่ใช่นายกฯ ท่านนี้จะอยู่แค่นี้แล้วไม่ต้องรับผิดชอบ โดนอยู่แล้วและโดนยาวตลอดไป รุ่นลูกรุ่นหลานท่านก็โดน แก้เถอะ ขอร้อง”

แนะคนในวงการบันเทิงเตรียมทนายข้างกายไว้
มีแต่เรื่องฟ้องร้อง เหนื่อยหน่อยนะ อยากให้ดาราทุกคนเตรียมทนายดีๆ เอาไว้ ไปลงทุนอะไรไว้ก็เตรียมทนายไว้หน่อย คู่รักดารามีคู่นึงอยากให้แต่งงาน ลุ้นมากเลย แต่ก็น่าจะได้แต่ง ไม่น่ามีอะไรพลาดหรอก ขอให้อากาศดี ฝนฟ้าดี ไม่มีอะไรพลาดแล้วกัน”




“หมอปลาย พรายกระซิบ” วอนนายกฯ คนใหม่ เอาเวลาทะเลาะพัฒนาประเทศ ชี้คะแนนเลือกตั้งจะนับกี่รอบความผิดพลาดก็ไม่ได้เยอะ!
“หมอปลาย พรายกระซิบ” วอนนายกฯ คนใหม่ เอาเวลาทะเลาะพัฒนาประเทศ ชี้คะแนนเลือกตั้งจะนับกี่รอบความผิดพลาดก็ไม่ได้เยอะ!