จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ชวนคนไทยบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ในโครงการ Give Blood Now - ให้เลือด ให้ได้ ให้เลย

เฟิร์ส - คณพันธ์ ปุ้ยตระกูล และ ข้าวตัง - ธนวัฒน์ รัตนกิจไพศาล สองนักแสดงหนุ่ม ขวัญใจแฟนๆ จาก GMMTV พร้อมด้วย ลิลลี่ - ลฎาภา ทองคำ และ เบลเล่ - จิรัชญา กิจถาวรสกุล จาก CHANGE2561 ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “Give Blood Now - ให้เลือด ให้ได้ ให้เลย” เพื่อกระตุ้นรณรงค์ให้ผู้บริจาคโลหิตทั่วประเทศ บริจาคโลหิตเป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย 3 ครั้งต่อปี และเป็นแรงบันดาลใจให้มีผู้บริจาคโลหิตรายใหม่เพิ่มขึ้น พร้อมเชิญชวนบริจาคโลหิตที่ห่างหายไปนานกลับมาบริจาคโลหิตได้ทันทีเมื่อครบกำหนด ซึ่งจัดโดย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ณ ห้องจุมภฏ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นและเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งการให้ เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความตั้งใจจากทุกภาคส่วน รวมถึงมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองให้เห็นถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิต ตลอดจนนิทรรศการเพื่อช่วยสร้างความเข้าใจและกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง
เฟิร์ส - คณพันธ์ ปุ้ยตระกูล เปิดเผยว่า “หลายคนอาจยังลังเลหรือกลัวการบริจาคโลหิต แต่จริงๆ แล้วไม่มีอะไรน่ากลัวอย่างที่คิด ลองเริ่มจากครั้งแรกของการเป็นผู้ให้ แล้วเราจะอิ่มใจ จนครั้งต่อไปจะไม่ลังเลอีกเลย สำหรับใครที่มีสุขภาพแข็งแรง ก็อยากชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ Give Blood Now - ให้เลือด ให้ได้ ให้เลย ตลอดทั้งปี 2569 เพื่อส่งต่อโอกาสและชีวิตใหม่ให้กับผู้อื่นกันนะครับ”
ข้าวตัง - ธนวัฒน์ รัตนกิจไพศาล เปิดเผยว่า “การบริจาคโลหิตถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการให้ที่มีความสำคัญ เพราะสามารถช่วยต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที หากเรามีเลือดสำรองเก็บไว้ในปริมาณที่มากพอ ปีนี้เลยอยากชวนทุกคนตั้งเป้าหมายง่ายๆ ให้ชีวิตเรามีความหมายต่อผู้อื่น ด้วยการบริจาคเลือดอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 3 ครั้งในโครงการ Give Blood Now - ให้เลือด ให้ได้ ให้เลย เพราะการให้เลือด ‘รอไม่ได้’ ทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตครับ”
ลิลลี่ - ลฎาภา ทองคำ เปิดเผยว่า “อยากชวนทุกคนมาร่วมสร้างเรื่องราวดีๆ ให้กับตัวเองที่อาจจะเป็นตำนานบทใหม่ ด้วยการ เป็นผู้ให้ผ่านการบริจาคโลหิต เพราะการให้เลือดหนึ่งครั้ง อาจต่อชีวิตให้ใครอีกหลายคน สำหรับใคร ที่มีสุขภาพแข็งแรง ลองเปิดใจเริ่มต้นดูนะคะ มาร่วมกันส่งต่อความหวังและโอกาสให้กับผู้ป่วย ใน โครงการ Give Blood Now - ให้เลือด ให้ได้ ให้เลยกันค่ะ”
เบลเล่ - จิรัชญา กิจถาวรสกุล กล่าวว่า “การบริจาคโลหิตครั้งแรกคือจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เจ็บน้อยกว่าที่คิด แต่ช่วยชีวิตได้มากกว่า ที่เห็น เพราะเลือดหนึ่งครั้งสามารถช่วยชีวิตได้มากกว่าที่เห็น ขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมเป็นผู้ให้ ด้วยการบริจาคโลหิตใน โครงการ Give Blood Now - ให้เลือด ให้ได้ ให้เลย กันนะคะ”