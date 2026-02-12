มะเร็งร้ายคร่าชีวิต “เจมส์ แวน เดอร์ บีค”

“เจมส์ แวน เดอร์ บีค” นักแสดงจากซีรีส์ Dawson’s Creek เสียชีวิตแล้วหลังต่อสู้กับโรคมะเร็ง ครอบครัวของเขาได้ออกมายืนยันข่าวร้ายดังกล่าว โดยระบุว่าเขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งในปี 2023 และเสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 11 ก.พ. ในวัย 48 ปี
เจมส์ แวน เดอร์ บีค นักแสดงผู้เป็นที่รักจากบทบาทตัวละครเอกในซีรีส์ Dawson's Creek เสียชีวิตเมื่อวันที่ 11 ก.พ. ในวัย 48 ปี หลังจากต่อสู้กับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
ดาราจากภาพยนตร์ Varsity Blues แต่งงานแล้วกับ คิมเบอร์ลี แวน เดอร์ บีค และมีลูกด้วยกัน 5 คน ได้แก่ โอลิเวีย อายุ 15 ปี, โจชัว อายุ 13 ปี, แอนนาเบล อายุ 12 ปี, เอมิเลีย อายุ 9 ปี, เกวนโดลิน อายุ 7 ปี และเจเรไมอาห์ อายุ 4 ปี
แถลงการณ์ที่โพสต์ในบัญชีอินสตาแกรมของ เจมส์ และ คิมเบอร์ลี ยืนยันว่า “เจมส์ เดวิด แวน เดอร์ บีค ผู้เป็นที่รักของเราจากไปอย่างสงบในเช้าวันนี้ เขาเผชิญกับวันสุดท้ายด้วยความกล้าหาญ ศรัทธา และความสง่างาม ยังมีอีกหลายเรื่องที่จะแบ่งปันเกี่ยวกับความปรารถนาของเขา ความรักที่มีต่อมนุษยชาติ และความศักดิ์สิทธิ์ของเวลา วันเหล่านั้นจะมาถึง แต่ในตอนนี้ เราขอความเป็นส่วนตัวอย่างสงบในขณะที่เราไว้อาลัยให้กับสามี พ่อ ลูกชาย พี่ชาย และเพื่อนที่เรารัก”
ตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ เจมส์ ต้องต่อสู้กับปัญหาสุขภาพ เขาได้รับกำลังใจจากครอบครัวและเพื่อนๆ รวมถึงเพื่อนนักแสดงจากซีรีส์ Dawson's Creek อย่าง เคธี โฮล์มส์, โจชัว แจ็กสัน และ มิเชล วิลเลียมส์ ที่ส่งกำลังใจมาให้เมื่อเขาต้องพลาดงานรวมตัวนักแสดงในเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา
”ฉันคงหาคำพูดมาอธิบายไม่ได้ว่ามนุษย์ที่งดงามทั้ง 3 คนนี้มีความหมายกับฉันมากแค่ไหน“ เคธี เขียนลงในอินสตาแกรมในเวลานั้น “สำหรับเส้นทางที่เราเคยมีร่วมกัน สำหรับสายสัมพันธ์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดของเรา เจมส์ จอช มิเชลล์… ตั้งแต่เดือนเม.ย. ปี 1997 ฉันรักพวกคุณ”
เธอเขียนต่อไปว่า “เจมส์ คุณทำได้ เราอยู่เคียงข้างคุณ สำหรับทุกคนที่สนับสนุนเรามาตั้งแต่ต้น และที่ยังคงสนับสนุน เจมส์ และครอบครัวที่น่ารักของเขา เราขอขอบคุณ”
และ เจมส์ ก็ส่งคำขอบคุณตอบกลับไปเช่นกัน “รักเธอ! ขอบคุณที่เป็นเธอ” เขาแสดงความคิดเห็น ขณะที่ คิมเบอร์ลี เขียนว่า “พวกคุณทุกคนเป็นกลุ่มคนที่วิเศษและน่าทึ่งมาก ขอบคุณสำหรับความรักและการถามไถ่ถึงคนของเรา”
เจมส์ เป็นชาวรัฐคอนเนตทิคัต เริ่มต้นอาชีพการแสดงตั้งแต่วัยรุ่นในละครเวทีนอกบรอดเวย์เรื่อง Finding the Sun ในปี 1993 ในปีเดียวกันนั้น เขาได้รับบทในรายการโทรทัศน์ Clarissa Explains It All และต่อมาได้ปรากฏตัวใน 3 ตอนของ As the World Turns ก่อนที่จะได้รับบทที่ทำให้เขาโด่งดังใน Dawson's Creek ซึ่งออกอากาศนานถึง 6 ซีซันตั้งแต่ปี 1998 ถึง 2003
หลังจากบทบาทของเขาในฐานะ ดอว์สัน ลีรี สิ้นสุดลง เจมส์ ได้รับบทบาทที่น่าจดจำใน One Tree Hill, How I Met Your Mother และ Don't Trust the B---- in Apartment 23 อย่างไรก็ตาม บทบาทที่สำคัญที่สุดของเขาคือการเป็นพ่อ เมื่อเขาและ คิมเบอร์ลี ต้อนรับลูกคนแรก เป็นลูกสาวชื่อ โอลิเวีย ในเดือน ก.ย. ปี 2010
การมาถึงของโอลิเวียเกิดขึ้น 1 เดือนหลังจากที่ทั้งคู่กล่าวสาบานรักอย่างเป็นทางการ
เจมส์ ที่เคยผ่านการแต่งงานมาก่อนแล้วกับนักแสดงหญิง เฮเธอร์ แมคคอมบ์ ตั้งแต่ปี 2003 - 2009 ได้รำลึกถึงเหตุการณ์วันแต่งงานกับ คิมเบอร์ลี ในโพสต์อินสตาแกรมเมื่อเดือน ส.ค. ที่ผ่านมาว่า “15 ปีที่แล้วในวันนี้ ผู้หญิงคนนี้ตกลงที่จะเป็นเจ้าสาวของผม @vanderkimberly คุณคือมนุษย์ที่พิเศษที่สุดที่ผมเคยพบ”
ทางด้านเพื่อนอย่าง สเตซี่ ไคเบลอร์ ไว้อาลัยด้วยการโพสต์ภาพของเขาขณะกำลังเพลิดเพลินกับวิวพระอาทิตย์ตกดินจากบนรถเข็น ซึ่งถ่ายไว้ในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตเขา
“การได้ใช้เวลาช่วงสุดท้ายกับคุณนั้นเป็น ของขวัญจากพระเจ้าอย่างแท้จริง ฉันไม่เคยรู้สึกอยู่กับปัจจุบันมากขนาดนี้มาก่อนในชีวิต เมื่อคุณรู้ว่าเวลาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะไม่เสียเวลาแม้แต่ลมหายใจเดียว คุณจะไม่รีบร้อน คุณจะไม่เลื่อนดูหน้าจอ คุณจะไม่กังวลเกี่ยวกับวันพรุ่งนี้ คุณจะนั่งลง คุณจะฟัง คุณจะจับมือกันคุณจะเฝ้ามองท้องฟ้าเปลี่ยนสีและปล่อยให้มันเปลี่ยนแปลงคุณไปด้วย
ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาคุณสอนฉันเกี่ยวกับการอยู่กับปัจจุบัน มันดียิ่งกว่าหนังสือเล่มไหนๆ คุณแสดงให้ฉันเห็นว่าการไว้วางใจในแผนการของพระเจ้าเป็นอย่างไรแม้ว่ามันจะทำให้หัวใจแตกสลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันทำให้หัวใจฉันแตกสลาย
เมื่อคืนก่อนเราดูพระอาทิตย์ตกดินด้วยกันขณะที่คุณแบ่งปันความรู้ ความหวัง และคำสัญญาที่เราให้ไว้ต่อกันเราพูดคุยกัน ว่าโลกนี้มันดูกลับหัวกลับหางไปหมด...และบางทีสวรรค์อาจต้องการจิตวิญญาณของคุณในตอนนี้เพื่อช่วยประคับประคองพวกเราบนโลกนี้ และในขณะที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปดาวตกดวงหนึ่งก็พาดผ่านท้องฟ้า...ราวกับจะเตือนเราว่าไม่มีอะไรในนี้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ
คุณคือของขวัญ
สามีที่น่าทึ่ง
พ่อที่ไม่ธรรมดา
การที่คุณแสดงออกถึงความห่วงใยต่อ@vanderkimberlyและลูกๆของ คุณ...อย่างมั่นคงแข็งแกร่งและทุ่มเท...เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ยืนเคียงข้างครอบครัวของคุณในช่วงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์นี้ มันน่าทึ่งจริงๆที่คนๆหนึ่งสามารถต่อสู้ดิ้นรนอย่างหนักมาเป็นเวลานาน เดินทางไปทั่วโลกเพื่อต่อสู้กับสิ่งต่างๆมากมายแต่ยังคงดูหล่อเหลาได้เสมอ:) รอยยิ้มนั้นไม่เคยหายไปจากคุณเลย คุณได้มอบของขวัญมากมายให้แก่โลกใบนี้การปรากฏตัวของคุณเป็นแสงสว่างในชีวิตของฉันและอีกหลายๆคน ถึงแม้ร่างกายของคุณจะไม่อยู่ที่นี่แล้วแต่ฉันรู้ว่าจิตวิญญาณของคุณกำลังทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ฉันสัมผัสได้แล้ว
เราอาจสูญเสียคนดีไปคนหนึ่งบนโลกนี้
...แต่สวรรค์ได้รับสิ่งที่ไม่ธรรมดาไปแทน
ทุกครั้งทีฉันมองพระอาทิตย์ตกดินฉันจะคิดถึงคุณ
ทุกครั้งที่ฉันเห็นแสงทองทอดยาวบนท้องฟ้าฉันจะรู้ว่าคุณอยู่ตรงนั้นและบางทีบทเรียนที่คุณฝากไว้ให้เราอาจเป็นสิ่งนี้:
ปัจจุบันคือทุกสิ่ง
จงรักผู้คนที่อยู่ตรงหน้าคุณ
พูดคุยกัน
ชมพระอาทิตย์ตก
จงวางใจในพระเจ้าแม้ในยามที่คุณไม่เข้าใจ
ขอบคุณที่เปลี่ยนฉัน
เธอจะอยู่กับฉันเสมอ”