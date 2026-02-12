xs
“EA SPORTS FC Mobile” จัดงาน “Player of the Year Awards 2026” ยกย่องสุดยอดผู้เล่น–ครีเอเตอร์แห่งปี พร้อมเปิดพื้นที่แจ้งเกิดรุ่นใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



EA SPORTS FC Mobile จัดงาน Player of the Year Awards 2026 งานประกาศรางวัลประจำปีเพื่อยกย่องผู้เล่น ครีเอเตอร์ และบุคคลสำคัญในคอมมูนิตี้FC Mobile ที่มีผลงานโดดเด่นและสร้างแรงบันดาลใจตลอดปี 2025 ท่ามกลางแขกรับเชิญและบุคคลสำคัญในวงการ อาทิ นิกกี้ ณฉัตร, โค้ชโอ๊ต ณฐพร, โค้ชจุ่น อนุรักษ์ศรีเกิด และ ต๊อบ วาทิต รวมถึงเหล่าอินฟลูเอนเซอร์และครีเอเตอร์ที่ได้รับรางวัล มาร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จครั้งนี้กันอย่างคึกคัก

โดยกิจกรรม Player of the Year Awards 2026เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญระดับโลก Team of the Year (TOTY) ช่วงเวลาสำคัญประจำปีของ EA SPORTS FC Mobile ที่รวบรวมสุดยอดนักเตะระดับโลกมาอยู่ในเกม พร้อมมอบประสบการณ์พิเศษให้กับผู้เล่นทั่วโลก โดยในประเทศไทยได้นำแนวคิดจากแคมเปญภายในเกมมาต่อยอดสู่กิจกรรมออฟไลน์ เพื่อเชื่อมโยงประสบการณ์จากโลกดิจิทัลสู่โลกจริง และเปิดโอกาสให้คอมมูนิตี้ได้มีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น สำหรับการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลในทุกสาขา มาจากการโหวตผ่านช่องทาง Facebook ภายใต้กลไก 1 ไลก์ = 1 โหวตซึ่งได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากแฟนเกมทั่วประเทศ สะท้อนถึงพลังและความแข็งแกร่งของคอมมูนิตี้ EA SPORTS FC Mobile ในประเทศไทยอย่างชัดเจน 
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล Player of the Year Awards 2026
● Manager of the Year : บอบู๋
● Goalkeeper of the Year : Opolallin
● Defender of the Year : KNIGHT.AAA, RYU77, ZMDxLyningMcQ, BMB.PAULPOGBA
● Midfielder of the Year : Baggiopac, Na Santi, JETKOY
● Attacker of the Year : MiTH.TOTONNAKA22, DETPIM77, KNIGHT.FLUKEPTK
● Captain of the Year : Baggiopac 
นอกจากนี้ EA SPORTS FC Mobile ยังได้สรุปภาพรวมกิจกรรมสำคัญตลอดปี 2025 พร้อมเผยทิศทางและวิสัยทัศน์ในปี 2026 ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาเกมอย่างต่อเนื่อง การสร้างกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้คอมมูนิตี้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น ซึ่งไฮไลต์สำคัญคือกิจกรรม Rising Star 2026 (Future Stars) กิจกรรมเฟ้นหาครีเอเตอร์ดาวรุ่งหน้าใหม่ที่พร้อมแจ้งเกิดและเติบโตไปกับคอมมูนิตี้ FC Mobile โดยผู้เข้าร่วมมีโอกาสลุ้นรับรางวัลรวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท พร้อมโอกาสก้าวสู่การเป็น FC Mobile Creator Partner และรับสิทธิพิเศษตลอดทั้งปี


















