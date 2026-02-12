“EA SPORTS FC Mobile” จัดงาน “Player of the Year Awards 2026” ยกย่องสุดยอดผู้เล่น–ครีเอเตอร์แห่งปี พร้อมเปิดพื้นที่แจ้งเกิดรุ่นใหม่

EA SPORTS FC Mobile จัดงาน Player of the Year Awards 2026 งานประกาศรางวัลประจำปีเพื่อยกย่องผู้เล่น ครีเอเตอร์ และบุคคลสำคัญในคอมมูนิตี้FC Mobile ที่มีผลงานโดดเด่นและสร้างแรงบันดาลใจตลอดปี 2025 ท่ามกลางแขกรับเชิญและบุคคลสำคัญในวงการ อาทิ นิกกี้ ณฉัตร, โค้ชโอ๊ต ณฐพร, โค้ชจุ่น อนุรักษ์ศรีเกิด และ ต๊อบ วาทิต รวมถึงเหล่าอินฟลูเอนเซอร์และครีเอเตอร์ที่ได้รับรางวัล มาร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จครั้งนี้กันอย่างคึกคัก
โดยกิจกรรม Player of the Year Awards 2026เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญระดับโลก Team of the Year (TOTY) ช่วงเวลาสำคัญประจำปีของ EA SPORTS FC Mobile ที่รวบรวมสุดยอดนักเตะระดับโลกมาอยู่ในเกม พร้อมมอบประสบการณ์พิเศษให้กับผู้เล่นทั่วโลก โดยในประเทศไทยได้นำแนวคิดจากแคมเปญภายในเกมมาต่อยอดสู่กิจกรรมออฟไลน์ เพื่อเชื่อมโยงประสบการณ์จากโลกดิจิทัลสู่โลกจริง และเปิดโอกาสให้คอมมูนิตี้ได้มีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น สำหรับการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลในทุกสาขา มาจากการโหวตผ่านช่องทาง Facebook ภายใต้กลไก 1 ไลก์ = 1 โหวตซึ่งได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากแฟนเกมทั่วประเทศ สะท้อนถึงพลังและความแข็งแกร่งของคอมมูนิตี้ EA SPORTS FC Mobile ในประเทศไทยอย่างชัดเจน
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล Player of the Year Awards 2026
● Manager of the Year : บอบู๋
● Goalkeeper of the Year : Opolallin
● Defender of the Year : KNIGHT.AAA, RYU77, ZMDxLyningMcQ, BMB.PAULPOGBA
● Midfielder of the Year : Baggiopac, Na Santi, JETKOY
● Attacker of the Year : MiTH.TOTONNAKA22, DETPIM77, KNIGHT.FLUKEPTK
● Captain of the Year : Baggiopac
นอกจากนี้ EA SPORTS FC Mobile ยังได้สรุปภาพรวมกิจกรรมสำคัญตลอดปี 2025 พร้อมเผยทิศทางและวิสัยทัศน์ในปี 2026 ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาเกมอย่างต่อเนื่อง การสร้างกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้คอมมูนิตี้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น ซึ่งไฮไลต์สำคัญคือกิจกรรม Rising Star 2026 (Future Stars) กิจกรรมเฟ้นหาครีเอเตอร์ดาวรุ่งหน้าใหม่ที่พร้อมแจ้งเกิดและเติบโตไปกับคอมมูนิตี้ FC Mobile โดยผู้เข้าร่วมมีโอกาสลุ้นรับรางวัลรวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท พร้อมโอกาสก้าวสู่การเป็น FC Mobile Creator Partner และรับสิทธิพิเศษตลอดทั้งปี