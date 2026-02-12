“สังข์ ดอกสะเดา” แจงแล้ว โพสต์เดือด “อย่าตอแหล” ไม่เกี่ยว “ปู กนกวรรณ” แฉ “เด๋อ ดอกสะเดา” คบซ้อน 29 ปี

“สังข์ ดอกสะเดา” โพสต์เดือด “อย่าตอแหล” ทำทัวร์ลง ถูกโยงปม “ปู กนกวรรณ” แฉ “เด๋อ ดอกสะเดา” เจ้าตัวรีบแจงทันควัน ไม่ได้ยุ่งเรื่องครอบครัวใคร ที่โพสต์หมายถึงเรื่องเลือกตั้ง
เป็นประเด็นถูกจับตามอง สำหรับ “สังข์ ดอกสะเดา”หลังโพสต์ข้อความเดือดๆ “มึงอย่าตอแหลให้มากนัก” หลังมีการสัมภาษณ์ “ปู กนกวรรณ บุรานนท์”ซึ่งประกาศว่าได้เลิกรากับ “เด๋อ ดอกสะเดา” ตลกรุ่นใหญ่ไปเรียบร้อยแล้ว พร้อมแฉเด๋อคบซ้อน 29 ปี ทำให้ตนเองตกเป็นเมียน้อยไม่รู้ตัว
อย่างไรก็ตาม หลังมีคนเข้าไปเมนต์เชื่อมโยงกับข่าวปู สังข์ได้เขียนแก้แคปชั่นใหม่เป็น “มึงอย่าตอแหลให้มากนัก กูจะเลือกใคร สิทธิ์ของกู”พร้อมเผยว่า “#เมื่อวานผมโพสต์เจตนาไปที่การเลือกตั้ง เผอิญชนกระแสข่าว ไม่เกี่ยวกับกระแสคุณปูกับพี่เด๋อ เพจต่างๆ เกิดข้อสงสัยแค่นั้นเอง พวกเกรียนคีย์บอร์ดเข้ามาด่าผมใหญ่เลย ด่าผมให้ถูกเรื่องหน่อย ไม่เอ่ยชื่อใคร อย่าพยายามโยง (ย้ำ) #ผมไม่เคยโพสต์ยุ่งเรื่องของครอบครัวเขา”