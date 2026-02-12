สสว. รุกคืบปั้น SME ยุคใหม่ ส่งโครงการ Adaptive SME ยกระดับมาตรฐานธุรกิจดิจิทัลทั่วประเทศ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) และพันธมิตรหน่วยร่วมดำเนินการประกาศขับเคลื่อนวาระเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการระยะเริ่มต้นผ่านโครงการ “Adaptive SME ปรับไว ไปต่อ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” ประจำปีงบประมาณ 2569 เพื่อเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจไทยสามารถยืนหยัดและเติบโตท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
โครงการนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็น Strategic Bridge หรือสะพานเชื่อมต่อสำคัญที่จะเปลี่ยนผ่านผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่ดำเนินธุรกิจไม่เกิน 3 ปี หรือกลุ่มที่ต้องการเข้าสู่ระบบธุรกิจนิติบุคคล ให้ก้าวข้ามขีดจำกัดด้านการบริหารจัดการแบบเดิม สู่มาตรฐานการเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ (Professional Entrepreneurship) โดยวางแผนสนับสนุนครอบคลุมผู้ประกอบการกว่า 1,000 ราย ใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มเกษตรและอาหารแปรรูป (Smart Farming), กลุ่มท่องเที่ยวและบริการ และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคยุคใหม่
ดร.ปณิตา ชินวัตร รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ สสว. ระบุว่า โครงการ Adaptive SME ในปีนี้เน้นกระบวนการบ่มเพาะเชิงลึกผ่าน 4 กลไกหลัก คือ
Intensive Boot Camp การปรับ Mindset สู่ความเป็นมืออาชีพและสนับสนุนการจดทะเบียนนิติบุคคล
Deep Diagnostic & Consulting การวิจัยและวินิจฉัยธุรกิจรายกิจการเพื่อใส่นวัตกรรมดิจิทัลเข้าไปในตัวสินค้าและบริการ
Rigorous Market Testing การทดสอบตลาดในสนามจริง 6 ครั้งทั่วประเทศเพื่อตรวจสอบความพร้อมก่อนขยายสเกล
Matching Funds การจับคู่ธุรกิจและเชื่อมโยงแหล่งทุนเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และพันธมิตรหน่วยร่วมดำเนินการ ในครั้งนี้ คือการผสานองค์ความรู้ทางวิชาการเข้ากับกลไกสนับสนุนของภาครัฐ เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับ SME ไทย ให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นอาวุธในการสร้างความต่าง และพร้อมที่จะเติบโตไร้พรมแดน (Borderless Growth) เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศสู่ระดับสากลอย่างแท้จริง”
ติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการ Adaptive SME ปีงบประมาณ 2569 ได้ที่ : เพจ: Adaptive SME 2026 https://www.facebook.com/AdaptiveSME2026 และ แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการ : https://forms.gle/X1oqcANUBTo9RGCEA