“แทค ภรัณยู” ฟาดแรง! งบ 7 พันล้าน ได้กล่องเลือกตั้งโง่ๆ จี้ กกต. นับคะแนนโปร่งใส ให้สมกับภาษีประชาชน

“แทค ภรัณยู” ขอให้ผลเลือกตั้งแพ้หรือชนะอย่างสมศักดิ์ศรีและโปร่งใส รู้ไม่มีเทาคงยาก แต่ขอให้ดี 90% จี้ กกต. ชี้แจงตรงประเด็น ถ้าผิดพลาดต้องเร่งแก้ไข ลั่นไม่อยากให้เลือกตั้งใหม่ เสียดายเงินภาษี โอด 7 พันล้านได้มาแค่กล่องโง่ๆ แถมมีขายออนไลน์ ฝากคนรุ่นใหม่รู้ว่าใจร้อน แต่ต้องเคารพกฎหมายด้วย ขำๆ อยากขอถ่ายรูปกับนายกฯ และ กกต.
เป็นอีกหนึ่งเสียงจากคนบันเทิง ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องการเลือกตั้งในปีนี้ สำหรับหนุ่ม “แทค ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม” ที่ล่าสุดวันนี้ (11 ก.พ.) ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อ หลังมาร่วมงานแถลงข่าวรายการ BOXER BOYS ของช่องเวิร์คพอยท์ 23 ถึงประเด็นความโปร่งใสในการเลือกตั้ง พร้อมเผยถึงว่าที่นายกฯ คนใหม่ และ กกต. ว่าถ้ามีโอกาสได้เจอ ก็อยากจะขอถ่ายรูปด้วย
“เอาอย่างนี้นะ ผมคิดว่าถ้าสมมตินะ ถ้าคนจะแพ้ มันก็ต้องแพ้แบบสมศักดิ์ศรี ถ้าคนจะชนะ ก็ต้องชนะแบบสมศักดิ์ศรี อย่าให้มีเคลือบแคลงใจ ถ้าคุณคิดว่าคุณชนะคุณ เอาตรงๆ เหมือนกันที่ทุกคนอยากให้นับใหม่ ถ้าคุณชนะ คุณจะนับเป็นร้อยครั้ง พันครั้ง คุณก็ชนะ ถูกต้องไหมครับ ถ้าคุณแพ้เนี่ย โอเค เรารู้ว่าเราแพ้ แพ้แบบสมศักดิ์ศรี ทุกคนยอมรับความพ่ายแพ้ได้หมดนะครับ แล้วเรามาสู้กันใหม่ อย่างที่ผ่านมา แน่นอนว่ามันมีอะไรที่มันค้างคาใจเราหลายๆ คน ไม่ว่าคุณจะส้ม คุณจะแดง คุณจะเขียว คุณจะน้ำเงิน ทุกคนตอนนี้คือแคลงใจกัน
โอเคไม่ต้องเลือกตั้งใหม่ก็ได้ ขอแค่นับก็ได้ ให้มันแบบโจ่งแจ้งเลย คุณจะนับแบบไหน คุณจะเอาอะไร คุณนับให้แบบให้เห็นเลยว่าโอเคนะ คนนี้ได้ จะแพ้ก็เรื่องปกติ ทุกอย่างคือการแข่งขัน มีแพ้ มีชนะเหมือนกัน แต่ขอให้มันโปร่งใสแค่นั้นเองครับ ถ้าผิดพลาด แน่นอนว่ามันสามารถผิดพลาดได้ บางที่สามารถผิดพลาดได้ แต่อันนี้มันผิดพลาดเยอะเกินไปไหม
แล้วก็บางครั้งเวลาเราถามอะไรผู้ใหญ่เนี่ย เราถามหนึ่ง เขาตอบสี่ เราถามสอง เขาตอบหก คือวัยรุ่นน่ะ หรือว่าเจนของเราเนี่ย ไม่ต้องการอะไรมากครับ โปร่งใสนะ ตอบให้มันตรงคำถามนะครับ แค่นี้นะ เด็กยุคใหม่เจนเราเนี่ยมันคุยง่าย อะไรง่าย ขอแค่มีความซื่อสัตย์ มีความโปร่งใส จะเป็นยังไงก็ได้หมด
ก็อยากให้ทาง กกต. ทำงานนะครับ ให้สมกับที่เราคอยผลักดันพวกท่าน คอยจ่ายหลายๆ สิ่ง หลายๆ ให้พวกท่าน บางครั้งเข้า 8 โมงก็ได้ ไม่ต้อง 10 โมงก็ได้ เพราะว่าเรื่องแบบนี้ถ้าผิดควรแก้ไขเลย ถ้าผิดแล้วแก้ไข ประชาชนไม่ว่าอะไรอยู่แล้ว”
เปรยอยากถ่ายรูปกับ นายกฯ กับ กกต.
“ใครจะเป็นนายกฯ ยังไงก็ช่าง ผมขออนุญาต ขอถ่ายรูปด้วยครับ นี่เอาใจท่านเลยนะ เอาใจสีน้ำเงินนะ กะว่าอยากจะถ่ายรูปกับท่านเต็มแก่เลย ถ้าเจอมาเนี่ยก็ขอสักแชะว่ะ ระดับท่านนายกรัฐมนตรี หรือว่าระดับ กกต. เราก็อยากเจอ น่าเจอ ทั้ง 7 ท่านผมอยากจะถ่ายรูป อยากจะรู้จักท่าน เพราะว่าเราเพิ่งรู้จักท่านประมาณวัน 2 วันที่ผ่านมา เราไม่เคยเห็นหน้าตาท่านเลย ว่าท่านเป็นใครมาจากไหน แต่ตอนนี้เรารู้แล้ว แล้วเราก็เห็นหน้าตาท่านหลายๆ คนแล้ว ก็แน่นอนว่ารักษาการนายกฯ เราก็อยากถ่ายรูป เราก็อยากถ่ายรูปกับรัฐมนตรี อยากถ่ายรูปกับคนสำคัญ แต่ถามว่าถ้าเจอแล้วอยากพูดอะไรกับท่าน ก็พูดได้เหรอ (หัวเราะ)”
นโบบายจะทำให้รวยจนร้องขอชีวิต ถ้าทำได้จริงๆ ก็ดี
“ถ้าคนไทยจะรวย ผมบอกเลยนะ รวยไปตั้งนานแล้ว ไม่ต้องมานั่งแบบนี้หรอกครับ คือถามว่านโยบายโอเคไหม โอเคทุกคนชอบนะครับผม ทำไมคนไทยรวยไม่ได้แล้ว ทำไมคนไทยกูจะเลี้ยงไนโดเสาร์ไม่ได้ (หัวเราะ) แน่นอนว่าเราก็อยากให้คนไทยทุกคนรวย แน่นอนว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คนไทยต้องการ ถ้าทำได้ก็ดี นั่นคือผลงานของท่าน แน่นอนว่าประชาชนทุกคนก็จะเชื่อใจท่าน อาจจะเลือกท่านอีกสมัยหนึ่งก็ได้ ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆ ท่านครับ ถ้าท่านดูอยู่ ผมชื่อ แทค ภรัณยู ขออนุญาตถ่ายรูปกับท่านด้วยไหมครับ จะเป็นพระคุณอย่างมาก และผมจะเอารูปท่านไปติดฝาบ้าน ลงโซเชียล และปักหมุดให้ด้วยครับ”
ยึดหลักประชาธิปไตย
“แน่นอนครับ คำว่าประชาธิปไตย ทุกคนมันต้องการอยู่แล้ว ผมว่าทุกคน ทุกพรรค จะแพ้ชนะก็ยอมรับการตัดสิน แล้วก็สู้กันใหม่ แต่จะแพ้หรือชนะมันต้องขึ้นอยู่กับความถูกต้อง ความโปร่งใส ขอแค่นั้นพอ ไม่ต้องการอะไรหรอกครับ”
รู้คงเป็นไปไม่ได้ที่ประเทศไทยจะไม่มีสีเทา แต่ขอดี 90 เทา 10 ได้ไหม
“พูดได้เหรอ ถุ้ย (หัวเราะ) ยาก มันเป็นไปไม่ได้ ถ้าสมมติจะเทา ก็ขอให้เทาสัก 5 - 10 เปอร์เซ็นต์ได้ไหมเราไม่ต้องการคนที่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ขอดีเกินที่เราต้องการ แน่นอนครับ ทุกคน ทุกรัฐบาล มันต้องมีดีและไม่ดี แต่คุณดี 90 ได้ไหม อีก 10 คุณจะเทาก็เรื่องของคุณแล้วกัน ขอให้ประเทศชาติพัฒนา คุณจะบอกว่า อุ้ยต้องกลาง มันไม่มีหรอกครับ เราต้องมองหลักความจริงนะ ไม่ใช่มองแบบโลกสวยงามอะไรต่างๆ นานา ถ้าคุณจะทำคุณจะนิดๆ หน่อยๆ แต่ขอให้ประเทศไทยไปข้างหน้า ขอให้ทุกคนกินดีอยู่ดี โอเคเราสบายใจ”
ไม่ต้องการให้เป็นโมฆะแล้วเลือกตั้งใหม่ เพราะเสียดายเงินภาษี 7 พันล้าน
“คือถ้าถามว่าโมฆะเนี่ย ไม่เสียดายเงินภาษีเหรอ ไอ้เหี้x 7 พันล้าน กับกล่องโง่ๆ กับตะกร้าโง่ๆ เนี่ย เราก็ไม่ต้องการนะ กูต้องทำงานหนักหน่วงมาตั้งนาน เพื่อจะมาดูอะไรแบบนี้เหรอ มันไม่ใช่ (ตอนนี้กล่องเลือกตั้งมีขายออนไลน์ สามารถซื้อได้เลย?) ซื้อได้เลย ก็นี่ไง 7 พันล้าน กูหายไปไหน กล่องโง่ๆ สักพักตอนนี้แม่xทำเข่งขายแล้ว คืออยากจะให้มันรัดกุม เป็นกล่องเหล็กให้มันดูดี ไม่ใช่ตะกร้าเหมือนเชี่ยนหมาก ตะกร้าขยะ เอาให้มันดูดี ให้มันสมกับ 7 พันล้านหน่อย
ไอ้เรื่องเลือกตั้งใหม่ งบเราบานปลายแล้ว แต่อยากจะทำให้อะไรดูดีหน่อย อย่างกล่องเนี่ย ถ้าจะมาก็ขอให้มันกล่องดีไปเลย ก็ใช้ระยะยาวๆ ไปเลย ขอโทษนะ ขออนุญาตเปรียบเทียบ อย่างประเทศญี่ปุ่น กล่องเขาดี กล่องเขาแน่น กล่องเขามีเหล็กล็อกนู่นนี่ คือกล่องนี้เขารักษาเท่าชีวิต จะมีใครเข้ามาอะไรไม่ได้ แล้วก็ฝากบอกน้องๆ นะ ที่แบบว่าวู่วาม เด็กเจนนี้ อย่าไปยุ่งอะไรเกี่ยวกับกล่อง อย่าไปเปิดกล่อง แน่นอนครับมันมีกฎหมายของมัน คุณทำอะไรไว้ คุณก็ต้องรับผลการของมัน
รู้ว่าทุกคนมีความใจร้อน เรื่องความไม่โปร่งใสอะไรต่างๆ นานา แต่เราก็ต้องยึดถือกฎหมายด้วย อย่าไปเปิดโน่น อย่าไปเปิดนี่ ทุกคนสามารถจับดูพฤติกรรมของผู้ใหญ่ได้ แต่อย่าไปล้ำเส้นเกินไป ถ้าล้ำเส้นเกินไป ก็เหมือนกับน้องที่เป็นข่าวตอนนี้นะครับ ก็ต้องรับผลกรรมของน้องไป
เรื่องกล่องเลือกตั้ง ที่มันมีขายตามออนไลน์ ถ้าพูดในฐานะเป็นประชาชนคนหนึ่ง ที่ไม่ใช่ดาราศิลปิน ผมว่าไม่เหมาะสมเลย กับการที่เราต้องมาเห็นกล่องหรือว่าฟิวเจอร์บอร์ดโง่ๆ อะไรแบบนี้นะครับ ถ้าจะทำก็ทำให้มันดีๆ ไป และเก็บรักษาดีๆ และที่สำคัญเวลาเก็บรักษา บัตรนี้คือบัตรอนาคตของพวกเราทุกคนนะครับ มันเป็นบัตรเขียว บัตรส้ม บัตรเหลือง อยากจะให้เก็บไว้ที่ดีๆ ไม่ใช่เก็บไว้ที่โกดังร้างๆ โกดังโง่ๆ ที่เก็บอะไรบ้างก็ไม่รู้ อยากจะให้มีสถานที่เก็บเป็นกิจจะลักษณะ มีกล้องมีอะไรเรียบร้อย ฝากบอกผู้ใหญ่ด้วยครับ
บอกคนไทยตอนนี้ให้ทำใจ ไม่ว่าจะยังไงก็ต้องทำมาหากินกันต่อ
“ถามว่าคนไทยตอนนี้ควรทำอะไร ทำใจ ไม่ต้องอะไร ตอนนี้ทำใจ ทำใจอยู่อย่างเดียวนะครับ ส่วนเราทำใจนานแล้ว อย่างน้อยจำไว้เลยนะครับประชาชนทุกคน จะยังไงก็ทำมาหากินกันต่อครับ (หัวเราะ) สู้ชีวิตกันต่อไป สู้ๆ ครับ”