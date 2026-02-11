xs
ย้อนคำพูด “เด๋อ ดอกสะเดา” ทำไม? ถึงยอมเปิดตัวผ่านทีวี “ปู กนกวรรณ” ยังชม หล่อเทียบเท่า “โดม ปกรณ์ ลัม”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ในช่วงท้ายของการสัมภาษณ์ถึงความสัมพันธ์ ที่ตนเองเพิ่งรู้ว่าอดีตสามีมี “โลกสองใบ” มากว่า 29 ปี และที่เจ็บช้ำไปกว่านั้น ตนเองคือโลกใบที่สอง ที่มาทีหลัง ไม่ใช่เป็น “เมียหลวง” อย่างเคสคนอื่นเขา “ปู กนกวรรณ บุรานนท์”ได้เล่าตั้งแต่ต้นจนถึงเรื่องราวปัจจุบัน เรียกได้ว่าทุกคนอึ้งในสตอรี่นี้มากๆ

และอย่างที่บอกว่าช่วงสุดท้ายเจ้าตัวได้เล่าให้ฟังว่า “ที่ผ่านมาเขาไม่เจ้าชู้ เพราะเราตกลงกันแล้วว่าถ้ามีก็ไปเคลียร์ ก็คิดว่าเขาคงไปอยู่กับคนนั้นนานกว่าเรา ตอนนั้นที่ไปออกรายการคือเราอยู่ด้วยกันใหม่ๆ เขาไปเจอ ไปหากันที่อพาร์ตเมนต์ เขาก็ต้องอยู่กันมาก่อนเราอยู่แล้ว ไม่ใช่เพิ่งมาเจอกันทีหลัง ไม่ค่ะ นี่ (ชี้ตัวเอง) คือน้อยนะคะ เขามาก่อน ยิ่งเขามาพูดกับเราแบบนั้น มันเหมือนเขาอยู่เหนือเรา เขาใจร้ายกับปูทั้งคู่เลย”

ซึ่งรายการนั้นที่เจ้าตัวหมายถึงคือ “สี่ทุ่มสแควร์”ที่ดำเนินรายการโดย “วิทวัส สุนทรวิเนตร”ออนแอร์ทางช่อง 3 และเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการออกสื่อครั้งแรกเลยก็ว่าได้

วิทวัส : ทำไมถึงยอมออกทีวี

เด๋อ ดอกสะเดา : กันหนุ่มๆ ด้วย และต้องการสร้างความสบายใจให้เขาด้วย ว่าเราไม่มีอะไร

วิทวัส : คือปิดเงียบมานาน ในที่สุดตัดสินใจเปิดเผย ทำไมช่วงที่ผ่านมาถึงปิด

ปู : ช่วงนั้นก็ไม่ได้ปิดหรอกนะคะ แต่เผอิญว่ายังไม่แน่ใจ แต่ก็มีข่าวออกมา ว่าส่วนนึงพี่เขาก็เข้ามาจีบเรา แต่ก็มีส่วนย่อยอีก มีหลายคนที่เข้ามา ปูก็บอกกับหลายคนว่าปูไม่ได้คบคนเดียวน้า เราต้องการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตเราน้า เพราะก็ต้องศึกษาแต่ละคนก่อน

วิทวัส : มีคนบอกว่าไม่สมกัน

ปู : คือพี่เด๋อเขาจะชอบตีค่าปู ว่าปูสูงเกินไป เขาจะบอกว่าเหมือนดอกฟ้ากับหมาวัด ซึ่งจริงๆ แล้วไม่เหมือนเลย ดูๆ ไป เหมือนดอกฟ้ากับโดม ปกรณ์ ลัม

วิทวัส : มีคนบอกว่าปูจะมาหลอกพี่เด๋อ ในเชิงทรัพย์สมบัติ

ปู : มีค่ะ มีคนพูดเยอะมาก เขาพูดว่าคู่นี้จะไปกันยืดเหรอ ดูเหมือนว่าปูจะไปหลอกพี่เขา ปูก็ย้อนถามกลับไปว่า ปูจะไปหลอกเพื่ออะไร ปูมีทุกอย่างครบแล้ว บ้านปูก็มี รถปูก็มี ปูก็มีครบแล้ว ปูไม่รู้ว่าจะหลอกไปทำไม

วิทวัส : เห็นว่าผู้ชายคนนี้พ่อให้ผ่าน

ปู : อันนี้มันเป็นเซ้นส์ของปู คือปูห้อยกระดูกของพ่อไว้ที่คอ เหมือนพ่อมาเข้าฝัน แล้วปูฝันว่าคนที่เข้ามาจีบเราทุกคน ในฝันก็เหมือนว่าพ่อพาแฟนมาไหว้ พ่อจะแบบว่าเอาอีกแล้ว คือทุกคน พ่อจะพูดว่าเอาอีกแล้ว แต่ตอนที่ปูคบกับพี่เด๋อ ปูฝันว่า ปูพาพี่เด๋อไปพบกับพ่อ บอกพ่อ พาลูกเขยมาไหว้ พ่อก็บอกว่า ไอ้ตลกนี่ ต้องเรียกมันเยอะๆ หน่อย ซึ่งก็เป็นเรื่องที่แปลก

วิทวัส : คือคำพูดพ่อ พูดแบบนี้คือว่าผ่าน

ปู : คงจะผ่านแล้วล่ะ

เทปดังกล่าวออนแอร์วันที่ 13 กพ.2540 ซึ่งช่วงท้ายรายการ “ปู” ก็ได้แต่งกลอนให้กับฝ่ายชายว่า “อายุไม่ใช่อุปสรรค อยากบอกคุณว่ารัก รักคุณตลอดไป ถึงแม้วัยคุณ จะเป็นผู้ใหญ่ แต่ความต่างวัยนั้นไม่สำคัญ”















