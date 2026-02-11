“ต๊ะ นารากร” ทนไม่ไหว! เห็นน้ำตาของ “เท้ง ณัฐพงษ์“ จี้ให้ขอโทษประชาชน เพราะคุณทำให้ผลเลือกตั้งออกมาแบบนี้

เป็นอีกหนึ่งคนดังที่สอบตกในสนามการเลือกตั้งปี 69 กับอดีตผู้ประกาศข่าว “ต๊ะ นารากร ติยายน” ที่ลงสมัครในนามพรรค ประชาธิปัตย์ เขต 1 อำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งผู้สมัครจากพรรค ประชาชน ได้คะแนนนำมาเป็นอันดับหนึ่ง ล่าสุดในเพจของเจ้าตัวได้โพสต์ร่ายยาว เขียนเปิดผนึกถึง “ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ” หัวหน้าพรรค ประชาชน หลังจากเจ้าตัวได้เห็นบุคคลดังกล่าวร้องไห้ กลางรายการ กรรมกรข่าว โดยเนื้อหาในโพสต์นั้น จี้ให้ขอโทษประชาชน เหตุเพราะโหวตให้ “อนุทิน ชาญวีรกูล” เป็นนายก 4 เดือน พร้อมถามกลับว่าตอนนั้นทำไม? ไม่เข้าร่วมรัฐบาล คุมกระทรวงแรงงาน จะได้แก้ไขปัญหา ประกันสังคม ไม่ใช่เอาปัญหานี้มาหาเสียง
“ถึงคุณณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ดิฉันเขียนบทความนี้ถึงคุณในฐานะประชาชนชาวไทยคนหนึ่งที่ต้องการคำขอโทษจากคุณ หลังจากเห็นคุณร้องไห้ขอโทษสส.เขตของคุณที่ผลการเลือกตั้งไม่ผ่าน แต่คุณยังไม่เคยขอโทษที่ตัดสินใจทำ MOA และยกมือโหวตให้คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรี
ใช่ค่ะ ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ลงสมัครและพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ แต่ดิฉันยอมรับและไม่เคยคิดกล่าวโทษใคร เพราะผลทุกอย่างมาจากการตัดสินใจของตัวดิฉันเอง เมื่อดิฉันได้รับคะแนนเสียงจากประชาชนในเขตเลือกตั้งไม่มากพอ ดิฉันก็แพ้เลือกตั้งและสอบตก ซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับใคร นอกจากตัวดิฉันเอง
แต่คุณณัฐพงษ์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชน คุณไม่เคยยอมรับว่าการที่คุณและ สส.ในพรรคของคุณ เอาคะแนนเสียงของคน 14 ล้านคนไปโหวตให้คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรี เป็นต้นเหตุให้เกิดผลการเลือกตั้งแบบนี้
คุณเป็นคนมอบโอกาสให้คุณอนุทินจัดตั้งรัฐบาลและดึงคนนอกทั้ง 3 คนเข้ามาเป็นรัฐมนตรี ทำให้พรรคภูมิใจไทยเรืองอำนาจและมีผลงานเข้าตาประชาชน ทั้งเรื่องคนละครึ่งพลัส และปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา
ถ้าคุณยังยืนยันว่าการตัดสินใจทำ MOA เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้ว คุณก็ควรต้องเข้าร่วมรัฐบาล และขอดูแลกระทรวงที่สำคัญ โดยเฉพาะกระทรวงแรงงาน ซึ่งพรรคของคุณมีข้อมูลเรื่องความไม่ชอบมาพากลมากมายในสนง.ประกันสังคม คุณไม่ควรทิ้งโอกาสนั้น และเรียกร้องให้ยุบสภา เพราะขณะนั้นสภาฯ ยังมีอายุเหลืออีกตั้งเกือบ 2 ปี
ถ้าพรรคประชาชนเข้าร่วมและดูแลกระทรวงแรงงานตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา พรรคของคุณน่าจะเข้าไปแก้ปัญหาประกันสังคมได้แล้ว ไม่ใช่แค่เอาข้อมูลออกมาแฉเพื่อหาคะแนนเสียง แต่เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้สักเรื่อง
ถ้าพรรคประชาชนเข้าร่วมรัฐบาลอนุทินตั้งแต่ 4 เดือนก่อน เราอาจยังไม่ต้องมีการเลือกตั้ง เพราะสภาผู้แทนฯ ยังเหลือเวลาอีกตั้งเกือบ 2 ปี มีเวลาให้พรรคประชาชนสร้างผลงานได้มากมาย
ดิฉันก็เสียใจที่ผลการเลือกตั้งออกมาแบบนี้ เสียใจที่พรรคประชาชนไม่ได้จำนวนส.ส.มากเพียงพอที่จะเป็นพรรคอันดับหนึ่ง และได้แสดงผลงานการบริหารประเทศ
ปกติดิฉันไม่ใช่คนที่พร่ำเพ้อกับอดีตที่ผ่านมาแล้ว แต่การตัดสินใจของคุณเมื่อ 4 เดือนก่อนคือสาเหตุหนึ่งที่ผลการเลือกตั้งออกมาแบบนี้ และดิฉันขอเรียกร้องคำขอโทษจากคุณ”