“บี๋ สวิช” กระชุ่มกระชวยคืนจอช่อง 7 ดีใจได้กลับบ้านเก่า สุขภาพแข็งแรง ระวังพิเศษ 4 โรค

“บี๋ สวิช” คืนจอช่อง 7 ในรอบหลายปี ดีใจได้กลับบ้านเก่า เปิดใจช่วงที่หายไปเคยเจ็บตัวจากธุรกิจร้านซูชิจนต้องถอนหุ้น เผยการทำงานยุคใหม่สบายและง่ายกว่าสมัยก่อนที่ต้องถ่ายไปออนไปมาก พร้อมอัปเดตสุขภาพ 4 โรคต้องระวังเป็นพิเศษ
แฟนๆ ละครของนักแสดงมากความสามารถอย่าง “บี๋ สวิช เพชรวิเศษศิริ” ได้หายคิดถึงกันแล้ว เพราะเจ้าตัวกลับมาร่วมงานกับบ้านหลังเก่าช่อง 7HD และค่ายเก่าอย่างดาราวิดีโออีกครั้ง ในละครเรื่อง ลางปริศนา แต่คราวนี้ได้ผู้กำกับรุ่นลูก “ฬอน คณวัชร สังวริบุตร” ลูกชายของ “หลุยส์ สยาม สังวริบุตร” มารับหน้าที่กำกับแล้ว เจ้าตัวบอกว่าการทำงานในยุคนี้ง่ายขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากทีเดียว
“กลับมาในรอบ 3-4 ปีเลยครับที่ห่างหายจากช่อง 7 ไป นานนะครับ ก็ดีใจครับที่ได้กลับมาทำงานเหมือนโรงเรียนเก่าเรานะครับ ได้กลับไปเยือนบ้านเก่าเรา เริ่มเรื่องแรกผมก็ทำงานกับช่อง 7 ก็คือเรื่องคือหัตถาครองพิภพ ของค่ายดาราวิดีโอนี่แหละครับ แล้วเราได้กลับมาอีกครั้งกับลางปริศนา
ก็มีทั้งคนเก่ายังอยู่ที่ยังคิดถึง แต่บางทีมงานก็เป็นคนใหม่ๆ เข้ามา แล้วได้เจอรูปแบบใหม่ เมื่อก่อนผมเจอกับพี่หลุยส์ สมัยผมเด็กๆ นี่เขาค่อนข้างดุมาก (หัวเราะ) แต่ใจดีครับ แต่แกค่อนข้างจะซีเรียส แต่พอเป็นน้องฬอนตอนนี้ชิลมาก น้องฬอนสายสนุก เฮฮา ทำงานไม่เครียดเลยครับ แล้วมีมุมมองในการกำกับการเล่าเรื่องด้วยภาพ วิธีการถ่ายทำเหมือนกับหนังใหญ่ เหมือนกับซีรีส์ ก็ยินดีครับที่ได้กลับมาบ้าน คิดถึง ก็ขอบคุณมากๆ ครับที่ยังเห็นแล้วก็ยังคิดถึงในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็ตรงกับคาแรกเตอร์ที่เราเล่น
การทำงานก็เปลี่ยนไปพอสมควรครับ เมื่อก่อนนี้ผมถ่ายละครไปออกอากาศไป โอ้โห มั่ว (หัวเราะ) คือทุกอย่างมันเร่งหมด มันต้องเตรียมสภาพร่างกาย สภาพจิตใจให้พร้อม เพราะว่าทุกอย่างมันต้องทำให้ไว ให้เสร็จ ให้เร็ว ให้ได้เยอะ เพราะว่าละครมันออนแอร์เหมือนไลฟ์สด เพราะว่าคนเขียนบทเขาก็จะเขียนตามตามเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเขาจะดูละครที่ออนแอร์ แต่พอในยุคนี้มันเป็นสต็อกหมดแล้ว ทำงานง่ายครับ แล้วผมก็สบายกว่าเดิมนะ มันก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยที่เกิดขึ้น”
บอกปรับตัวได้สบายมาก เพราะยุคสมัยนี้การทำงานง่ายขึ้นเยอะ
“ตอนนี้ทำงานง่ายมากครับ เมื่อก่อนมันจะมีกฎระเบียบอะไรพอสมควร แต่ว่ามันก็ผ่อนคลายไปตามยุคตามสมัย เดี๋ยวนี้ก็จะกลายเป็นซีรีส์แนวตั้งไปแล้วใช่ไหมเพื่อให้ออนไลน์มากขึ้น มีแพลตฟอร์มอื่นๆ เยอะแยะมากมาย เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้ในเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงไปไวมากขึ้น อีก 5 ปีไม่รู้ว่าเราจะได้ใช้มือถือหรือเปลี่ยนเป็นอะไรอีกเราก็ไม่รู้อีก
ช่วงที่หายไปผมไปหุ้นทำร้านซูชิแบรนด์นึงครับ ก็ทำไปช่วงนั้นมันเกิดเหตุการณ์โควิดทุกอย่างมันหยุดหมดเลย ตอนนั้นก็ต้องประคองตัวเองให้รอดให้ได้ แต่ว่าปัจจุบันก็ได้ถอนหุ้นออกมาก็ถือว่าเกิดในยุคภาวะเศรษฐกิจโควิดด้วยนะครับ แต่มันก็ได้รับผลตอบรับโอเค แต่ว่าก็มีปัญหากับเรื่องหุ้นนิดหน่อย
ตอนนี้ยังไม่ทำเองครับ แต่มีแพลนอยากจะทำร้านอาหารนี่แหละ แต่อาจจะเป็นอย่างอื่น ตอนนี้ก็กลับมาทำงานในวงการเหมือนเดิม แต่เป็นในเวอร์ชั่นใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ก็เป็นอะไรที่มันสร้างความกระชุ่มกระชวยให้เราเหมือนกัน เพราะบางทีเดินไปตลาดไปที่ไหนคนก็ถามพี่บี๋เมื่อไหร่จะมีละคร ผมก็ต้องขอขอบพระคุณจริงๆ ครับ ขอบคุณที่ยังระลึกถึงและยังคิดถึง มันก็เป็นแรงเป็นกำลังใจให้กับเราที่ได้ทำงานต่อไป”
เผยสุขภาพยังแข็งแรง แต่ระวัง 4 โรคหลัก
“สุขภาพผมจะเน้นอยู่ 4 เรื่อง ก็คือหัวใจ ความดัน เบาหวาน ไต อันนี้ต้องดูเพราะอายุเรามากขึ้นนะครับ ทานอาหารไม่ได้เหมือนเดิมแล้ว นอกจากดูแลร่างกายเราก็ต้องออกกำลังกาย เลือกกินมากขึ้นนะครับ แล้วก็ดูแลจิตใจ ถ้ามีอะไรมากระทบจิตใจเจอเหตุการณ์โควิด เจอเหตุการณ์ไม่มีงาน เจอเหตุการณ์ภาวะเศรษฐกิจแย่หรือโรครุมเร้า มันต้องประคองใจให้สามารถที่จะอยู่ในสังคมได้ อย่าให้จิตตก บางทีคนจิตตกมันสามารถทำอะไรที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เยอะตามที่เราเห็นข่าวในสมัยก่อน
เพราะฉะนั้นประคองร่างกายไม่พอ ต้องประคองใจเราด้วยครับ มีความสุขแล้วก็รู้เท่าทันนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญต้องมีสติ ทำอะไรแล้วแต่ก็ขอให้มีสติทุกอย่างที่เราคิดและทำ ผมว่าสติจะเป็นตัวนำพาให้เราสามารถประคองพิธีกรรมต่างๆซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรครับ มีแค่ตรวจเบาหวาน เมื่อก่อนชอบกินชาเขียว แล้วขอข้นๆ ด้วยนะ ของโปรด แต่เดี๋ยวนี้ถ้าจะกินก็ขอหวานแค่ 10% ให้มันมีรสชาติอยู่บ้าง แต่ว่าก็คอยตรวจสุขภาพร่างกายครับ”